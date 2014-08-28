《HOME专栏》铁矿石市场迎来适者生存的新时代

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 王丽鑫/朱晓军/高琦/蔡美珍

路透伦敦8月27日 - 在新供应的压力下，铁矿石现货市场在下跌。

Steel Index.IO62-CNI=SI估算的含铁量62%的铁矿石指标价格已跌破每吨89美元，这是2012年9月以来首见。

对于生产商而言，价格高涨的暴利黄金时代已经结束，澳洲皮尔布拉等铁资源丰富地区的繁荣时期落下帷幕。

新的铁矿石时代将呈现进化论式的生存竞争特点：适者生存。

也别轻易相信我的话。要听听力拓 (RIO.AX)执行长沃尔什(Sam Walsh)说了什么。力拓是全球最大的海运铁矿石供应商之一，促成目前供应大增局面的也有它的一份力量。

沃尔什在力拓公布第二季财报后对分析师讲话时，没有理会有关在中国需求降温之际，公司应该停止增产的建议。

“现在不是全球最优秀的铁矿石生产商退缩的时候，而是那些真正感觉到价格和运营成本差距影响的企业做决定的时候。”

这个“影响”指的是，成本较高、羽翼未丰的生产商感觉到价格压力，受害厂商将增加。

力拓、巴西淡水河谷(VALE5.SA)以及必和必拓(BLT.L)等铁矿石巨头希望这场较量速战速决。但事实未必如他们愿。

至少他们能近距离观察这场竞争。我们就看不到多少。只有价格能说明，市场对新供应的消化效率。

**山雨欲来**

大家都清楚这场战斗即将到来。

铁矿石价格在2009-2011年期间飙升，2011年2月达到191.90美元的峰值，因生产商难以满足中国对钢材的大胃口。中国基础设施和房地产建设热潮刺激了钢材需求。

当时就已经为目前供应过剩的局面播下了种子，力拓等生产商启动了大规模扩张，一群小生产商也匆忙涌入铁矿石市场。

现在市场必须自我矫正。成本较高的生产商必须“痛下决心”并退出市场。

力拓不会离开。沃尔什8月7日在电话会议中表示，“我们生产每吨铁矿石的现金成本为20美元，目前市价在每吨95美元左右，所以利润非常诱人，市场也极具吸引力，值得我们呆下去。”

但是较弱的生产商已经败下阵来。巴西MMX(MMXM3.SA)上周表示，暂时关闭最后一个还在生产的矿山。

在塞拉利昂运营的新兴生产商London Mining LOND.L也陷入困境，受到营业利润率下降和埃博拉病毒影响该地区的双重夹击。

据Investec分析师称，“这种投资只有两种命运，要么成功找到战略伙伴实现内在价值，要么就失败并破产。”

伊朗在铁矿石热潮的顶点入市，现在该国港口库存堆积如山，小型私有矿山纷纷关闭。

作为全球最大的海运铁矿石进口国，中国的进口数据正反映出这些全球变化。

中国进口铁矿石(按来源国分)图表：link.reuters.com/teg72w

过去几个月，中国从澳洲的进口占其全球进口中的逾60%，从巴西的进口持稳在略低于20%，但从其它地方的进口一直在下降，从去年的逾30%降至今年6、7月的22%。

这说明低成本供应正在取代高成本供应。

**中国迷雾**

若按照各产地在全球成本曲线上的位置来看，最大规模的淘汰应该发生在中国。

中国自身也经历了一波铁矿石投资热潮，归因于几年前的价格大涨。但在这里，情况或许要更复杂难解一些。

首先，在中国规模庞大但行业架构却极为分散的铁矿石生产领域，关于行业的具体发展状况高度缺乏透明。

力拓的沃尔什在电话会议中曾表示，中国有1.25亿吨的高成本产能被关闭。

然而，中国国家统计局发布的官方数据却显示出截然相反的观点。7月报告反映出铁矿石生产较上年同期增加11%，1-7月期间的增长率则为9%。

这或许部分是源于统计局发布的只是最原始的生铁产出数据，其中缺乏关键的铁矿石品级信息。

但错位的原因也可能仅仅是数据本身就有误，并且有误了很长一段时间。举个例子，麦格理银行的分析师在谈到他们计算中国铁矿石产出时就明确表示，他们绝对不会参考使用的数据就是中国统计局发布的铁矿石原始生产报告。

麦格理是根据中国生铁产量来反算中国的供应量，该数据会经过调整来反映进口，并且会根据中国当地信息提供商--比如“我的钢铁网(Mysteel)”的例行调查来进行校对纠正。

麦格理从上述算法所得到的结论是，中国国内铁矿石产量在今年上半年下降了6%，这种趋势在最近几个月又明显加强。比如，中国第二季的铁矿石产量估计就较上年同期下降了18%。

麦格理的判断就是：迄今为止，2014年铁矿石生产是非常有效率的，成本曲线再次印证了自身的效果。

中国统计局的数据缺乏独立证据，但你不得不采纳作为参考，据其它所有分析师称，大家都在玩这种数字游戏。

**理论与现实**

铁矿石市场面临的第二个问题在于，市场理论常常在中国被现实打得溃不成军。

铝就是一个鲜明例子。所有人都知道，中国一些铝冶炼商的高成本和低效能在全球居冠。理论上，这些冶炼厂早就应该已经关门大吉，但由于地方政府不愿承受关厂对就业及税收带来的冲击，而给予暗中或公开的协助，许多冶炼厂便继续存活了。

即使终于等到一些老旧冶炼厂关闭，但似乎永远有效能更高的新炼厂立刻补上。

麦格理一派的分析师认为，铁矿石的情况不同，因为私营企业较多，过去经验显示，私营企业对于价格变动极为敏感。

但这只解决了一半的问题。另一半的问题在于这些铁矿石的去处。

就像铝业一样，中国庞大的钢铁业也有结构性产能过剩及过度生产倾向的问题。

举例来说，目前中国钢铁产量仍在成长，根据官方数据，今年1-7月成长2.7%。

麻烦的是，中国钢铁工业协会估计，今年上半年钢铁需求只成长0.4%。

钢铁制品加速出口，成为宣泄压力的管道，今年1-7月出口大增37%，但无法保证这些压力能够继续顺利消化，因为钢铁需求的一大支柱--中国商业房地产板块已经出现利空迹象。

因此，当前这场低成本铁矿石排挤高成本铁矿石的大戏，又多面临一项变数。

理论上，铁矿石市场已经很敏锐地对目前供应大增作出反应。

但现实中，在几个月前，多数观察人士都没预料到，铁矿石价格会在100美元/吨以下低迷这么久。

铁矿石价格的最新跌势透露出，这场在跌价环境下力求生存的战斗，可能比理论推断的来得更久更混乱。(完)

(译文审校 张明钧/许娜/杜明霞)

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