《HOME专栏》铁矿石巨头之痛：成也萧何 败也萧何

图为西澳皮尔巴拉地区Hedland港Fortescue码头等待装运铁矿石的船只。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 蔡美珍/李春喜/高琦

路透伦敦11月7日 - 现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI这星期已经惨跌到每吨75.50美元，创2009年以来最低。

这波价格崩盘情况令人咋舌。从今年年初以来，铁矿石价格跌幅超过35%，表现在工业金属之中远远垫底。

但真正吓人的是，一直到不久之前，当前的价格水准都被业界一致认为是不可能出现的低价。

不过是今年4月的事，全球铁矿石巨头--巴西淡水河谷(VALE5.SA)的铁矿石主管José Carlos Martins，还对分析师这么说“有件事可以确定，价格不会持续低于110美元。”

这不是生产商的非理性乐观。当Martins进一步说，“我们已经有过很多次经验看到价格跌破这个水准，但很快就回升，”他只是把主流的普遍看法讲出来。

看看现在，铁矿石可不是只比110美元低一点点，而是低了一大截。而且是持续如此。

你可以看出铁矿石题材出了很大问题。现在价格跌到不应该出现的水准。

虽然淡水河谷、力拓(RIO.L)、必和必拓(BLT.L)等大型生产商目前仍然坚持那套说法，但他们现在要面对集体展开价格战之后的难以预料结果。

**理论看上去很美**

“三巨头”向市场新增供应量达到空前规模。一些全球运营成本最低的矿石业务均为他们所有。

今年前九个月，这三家公司共增产近12%，而且产能扩张仍在继续。

他们都明白会这对铁矿石价格产生冲击，但正如淡水河谷4月时解释的那样，理论上看冲击应该有限。

他们或许辩称，随着中国生产出更多钢材来修建基础设施和房屋，铁矿石市场将会再增长许多年。

巴西和澳洲Pilbara的低成本铁矿石将取代生产成本较高的供应，尤其是在中国国内。

或许正如力拓首席执行官(CEO)沃尔什所说的那样，“现在其他企业应该真正感受到价格与运营成本差距的影响了，它们该做出决定了。”

有许多传闻的证据显示，中国生产成本较高的小铁矿大批关张，虽然这没有相关的统计数据印证。

由于中国进口中的澳洲铁矿石占比不断增长，显然其他边缘供应商必定受到影响。

即使这样价格也“不应当”这么低。那么哪里出了问题？

**令人难堪的现实**

现实情况看起来非常令人难堪。

首先，成本曲线的解释只是在理论上站得住脚，但现实世界往往要残酷复杂得多。

在供应过剩时期，商品价格通常展现出恼人的走势，不仅会跌破公认的平衡价位，而且在低位的停留时间也经常超过预期。

铁矿石也不例外，目前状况就证明了这一点。

在中国，一系列小型的、不够机械化的低品级矿场可能已经被挤出市场，正如每次遭遇价格低谷时就会发生的那样。

然而，这一次的供应过剩规模却意味着，成本曲线变化所带来的影响一定会更加深远，远超过淘汰这些小炼厂的简单目标。

而其他炼厂恐怕不愿意轻易的缴械投降。中国生产商在求生方面也和其它地方的炼厂一样。面对低价格，他们将竭力削减成本。

通过麦格理银行在中国举行的年度商品论坛会，我们可以获悉中国铁矿石部门是如何奋起抗争的，他们正在降低剥采比率、节省劳工成本以及寻求减税优惠，试图借助这些综合手段来压低成本曲线。

根据高盛分析师的报告（2014年9月10日发表的“Rocks and Ores”），一些炼厂仍在困境中坚持，尽管他们目前是亏损经营，这是表面看来有悖常理但最终却显为理性的回应。关闭炼厂也会亏钱，而且还伴随着选择权价值的丧失。

换句话讲，供应面要花费比理论预期更长的时间来完成调整。

第二点，同时也是更加让人惊讶的一点，即中国的需求增长似乎并不像预想的那样。

中国钢铁巨无霸已经陷入生产停滞。官方数据显示，9月钢铁产出较上年同期的增长率为零。中国钢铁工业协会的数据也反映出，其成员在过去几个月的产出实际上为下降。

分析师将就这两份数据的准确性展开激烈争论，但涉及到中国钢铁业的统计数字，趋势堪称更加可靠的参照，现在的趋势就是产出持平至下滑。

大型钢铁生产商仍宣称，中国的钢铁产出要到未来十年才会触顶，但令人不安的真实情况却是，小波段的产出触顶确实已经发生。

对于身陷价格战的炼厂而言，这个大环境可算不得有利。

**谁是最后的幸存者？**

“战争无关谁对谁错，只是决定谁是幸存者，”这是英国哲学家伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的名言。

这句话可谓相当准确的概括出全球三大铁矿石巨头的态度。

在有关市场如何吸纳过剩供应方面，这三大巨头的判断或许已被证明是错的。但目前的关键在于它们是否能够赌赢这场战争，即无论价格降到多低水平，它们都将成为最后的幸存者。

这里需要注意，战争的一个问题就是总会发生难以预料的波折。

嘉能可(GLEN.L)接触力拓以探寻对方是否有意接受合并，这就称得上一个出乎意料的事件。当然了，力拓立即拒绝这一提议，符合市场预期。

但嘉能可执行长格拉森博格已经发起了重大挑战。他坚定认为矿业生产商以前的失策是认识不到市场现实。

力拓或许能够以低于其他许多矿商承受极限的价格继续生产，但这样做将给公司的利润率及股东利益带来多大牺牲呢？鉴于力拓逾90%的利润都来自铁矿石业务，可以说，在这场铁矿石价格大战中，力拓已经几乎押上了全部身家。

铁矿石目前的交易价格之低，在几个月前是无人想象得到的。

好吧，至少这个价格不会再进一步走低了，是不是？答案可能是...天不如人愿。（完）

(译文审校 李爽/朱晓军)

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