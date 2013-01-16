《Home专栏》铁矿石价格上涨也源自供给因素

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**目前如何呢?**
因此接下来会发生什么?
分析师普遍共识是此波铁矿石价格涨势有些过,早就该修正了.
不管怎样,补充库存本身都是一个有限的过程.
例如,麦格理援引来自中国咨询机构Mysteel的数据,50家小型中国钢铁厂的铁矿石库存从9月仅满足17天的供给慢慢回升,截至上周末库存可满足逾33天的供给.
若这是形成更大趋势的前奏,那么暗示补充库存的推动力可能很快减弱.
麦格理对任何可能的价格回落持温和看法,仍预估第一季铁矿石的平均价格每吨将在140美元.
该预估是基于假定中国钢铁厂在农历新年假期后会加大马力生产,因为届时终端用户需求和价格会进一步回升.
麦格理认为在此激励下国内铁矿石供给商也会加大产出.
不过,他们将以多快和多大力道这样做,以及澳洲和巴西"一贯"的季节性供应中断影响如何,都未可知.
有关印度的供给则更是不确定,尤其是印度自去年10月颁布果阿邦采矿禁令后,自果阿发出了首批至中国的铁矿石船货.
因此接下来会如何演变,价格是温和修正还是会再次一蹶不振?
在回答这个问题时,供给将是和中国钢铁厂需求一样重要的一环.(完)
(译文审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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