《HOME专栏》工业金属大跌,但铁矿石表现坚挺

**关注利润率**

中国再度表态将加强房地产调控,已导致上海螺纹钢期货遭到抛售,但这并不奇怪,因为螺纹钢是一种主要被用于建筑业的钢铁产品.

上海期货交易所交投最活跃的10月螺纹钢期货合约 周五稍早触及日低每吨4,028元人民币(650美元),创去年12月28日以来的最低位.

该合约收报4,036元人民币,全周累计下跌约5%,为近16个月来最剧烈下跌.

这对铁矿石价格来说是一个预警信号,因为钢铁价格下滑将压缩许多规模较小的中国钢铁生产商本已稀薄的利润空间,且可能导致按中国标准计算的今年钢铁产量仅是温和增长,尽管市场已经预计到了这种情况.

例如,中国工业和信息化部预计,中国2013年粗钢产量同比增长4.6%,虽然较2012年的同比增长3.1%有所提升,但与前几年两位数的增幅相比,还有很长的一段距离.

就像中国一贯的政策决定那样,是细微之处见精神.

多头一定会说,中国去年好不容易才避免"硬着陆",因此不会这么快就冒使经济脱轨的风险.

但空头将会反驳道,由于房地产价格上涨被北京视为是极具危险之事,因此中国政府会加以竭力遏制.

这就是中国钢铁业目前所面临的相互矛盾的宏观现实.

目前来看,似乎是要在基础设施建设发展势头强劲与商用建筑业发展态势疲弱间寻找平衡.

迄今为止,补充库存的动力掩盖了上述相互矛盾的宏观现实对铁矿石价格的影响.

但这不会持续太久.(完)