《HOME专栏》工业金属大跌 但铁矿石表现坚挺

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 许娜/戴素萍/程琳/兰秀娟

路透伦敦2月22日 - 铁矿石市场再度与工业金属市场的整体趋势背道而驰.

过去几天,伦敦金属交易所(LME)基本金属大跌.除期锌外,其它基本金属均悉数回吐年初涨幅.

这种情况能够通过技术分析得到明确并突显出来,但从根本上来看,却是受到两条所谓的"坏消息"影响:其一是有迹象显示美国联邦储备委员会(美联储)内部就是否继续采取量化宽松举措疑虑加深;其二是中国决策者重申采取措施应对城市房价上涨问题.

第一个消息将影响"闲置资金"能否持续流入市场,第二个消息则将影响金属需求的一个重要推动因素.

铁矿石的金融属性没有铜等基本金属那么高,因此可以忽略第一个消息的影响,但任何有关中国祭出房地产新调控举措的消息都可能削弱楼市对钢铁的需求.

不过,铁矿石现货价格变动不大,仅较本周稍早所及的16个月高位158.90美元小幅下跌.

**顺周期而动**

这种表面上的背离,关键在于中国的库存周期.

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI每年年初都倾向于见顶并不是一种巧合,自2009年以来这种趋势尤为明显.

每年这个时候,中国钢厂通常会补充库存,为第二季提高产能利用率而做好准备,因届时建筑业将迎来冬季之后的复苏.

这一次,唯一不同的是,去年底开始的再库存程度.

但当时中国钢铁制造商去库存程度前所未有,因去年年中终端需求疲弱,而且银行收紧信贷.

今年任何一种基本金属都不曾出现这样的再库存.

对伦敦市场而言,在中国农历新年期间推高铜价是一个经证实且有效的操作.如果奏效,中国买家在假期结束回到市场时会感到恐慌,然后接捧推升铜价.

然今年一直没有恐慌性的追涨动作.可是为什么应该会有呢?

上海金属交易所显性库存充沛,但比起上海保税区的庞大铜库存则相形见绌.

目前也没有任何迹象显示中国其他基本金属有短缺的情况,和去年底铁矿石部位集体调整的情况大相迳庭.

**隐藏的供应动能**

铁矿石在年初呈现高价的情况也反映了澳洲和巴西供应的季节性问题.这两个国家是中国市场两大铁矿石供应来源.

巴西雨季和澳洲气旋季节在这个时候合力抑制出货,偏偏此时中国钢铁厂商需要额外的铁矿石来补充库存.

但事实上,这个时候的生产并没有被大量打断.的确,2012年第四季铁矿石价格飙涨,尽管第四季是巴西和澳洲的铁矿石出口旺季.

这看来有些奇怪,因为理论上供给增加应该会削弱价格升势.

但在铁矿石市场有"隐藏的"供应在运作,反映了中国本身成本较高矿区的额外供应.之所以称之为"隐藏",是因为很难从中国官方的铁矿石数据中辨别出来.

麦格理银行分析师暗示,去年的再库存规模远甚于供应,即使国际铁矿石供应情况有所改善.

他们估计,单是第四季就有额外年率化8,000万吨国内铁矿石拿来填补供应不足的缺口.

从这点来看,铁矿石价格上涨是反映出,成本较高的中国铁矿石矿商准备在哪种价格水平提高产量填补国内市场供应缺口.

"再库存周期结束后"

无论多强的再库存周期都有结束之时,现在已有迹象显示这一周期开始减弱.

关键一点是,对中国额外供给的需求将大大降低.例如麦格理目前预计,今年第二季对中国铁矿石的需求将持平于前季.

换言之,若要铁矿石价格保持当前高位,中国钢铁行业的基本需求得保持较高水平.

这进而需要终端用户需求和钢铁价格继续保持较高水平.

这种势头此前一直得以保持,直到几天前情况起了变化.

中国钢铁工业协会的最新数据显示,2月头几天中国钢铁产量年率增至7.26亿吨,1月约为7亿吨.

中国主要钢铁生产企业宝钢1月底宣布,上调3月钢材售价,为连续第三个月上调.

这是基础设施支出加速推动中国建筑活动回暖的乐观迹象.

然而,中国政府重申房价调控,给今年中国需求状况至少部分画上了问号.

**关注利润率**

中国再度表态将加强房地产调控,已导致上海螺纹钢期货遭到抛售,但这并不奇怪,因为螺纹钢是一种主要被用于建筑业的钢铁产品.

上海期货交易所交投最活跃的10月螺纹钢期货合约周五稍早触及日低每吨4,028元人民币(650美元),创去年12月28日以来的最低位.

该合约收报4,036元人民币,全周累计下跌约5%,为近16个月来最剧烈下跌.

这对铁矿石价格来说是一个预警信号,因为钢铁价格下滑将压缩许多规模较小的中国钢铁生产商本已稀薄的利润空间,且可能导致按中国标准计算的今年钢铁产量仅是温和增长,尽管市场已经预计到了这种情况.

例如,中国工业和信息化部预计,中国2013年粗钢产量同比增长4.6%,虽然较2012年的同比增长3.1%有所提升,但与前几年两位数的增幅相比,还有很长的一段距离.

就像中国一贯的政策决定那样,是细微之处见精神.

多头一定会说,中国去年好不容易才避免"硬着陆",因此不会这么快就冒使经济脱轨的风险.

但空头将会反驳道,由于房地产价格上涨被北京视为是极具危险之事,因此中国政府会加以竭力遏制.

这就是中国钢铁业目前所面临的相互矛盾的宏观现实.

目前来看,似乎是要在基础设施建设发展势头强劲与商用建筑业发展态势疲弱间寻找平衡.

迄今为止,补充库存的动力掩盖了上述相互矛盾的宏观现实对铁矿石价格的影响.

但这不会持续太久.(完)

(编译 许娜/戴素萍/程琳/兰秀娟; 审校 杜明霞/丁琦/侯向明)

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