《Home专栏》铁矿石价格上涨也源自供给因素

资料图片：2012年11月，在印度南部卡纳塔克邦BBH铁矿，卡车在装载铁矿石。 REUTERS/Danish Siddiqui

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 王洋/蔡美珍/孙茉莉

路透伦敦伦1月15日 - 铁矿石市场再度势如破竹.

去年9月,含铁量62%的指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI惨跌至三年低点每吨87美元.而在此之后,价格却强势反弹,上周达到了158美元上方的15个月高位.

铁矿石这种令人叹为观止的反弹与铜等其他工业金属的表现形成了鲜明对比.铜价虽然在2013年第一个交易日上涨,但随后又回到了往常的交投区间.

铁矿石这波升势之强,是此前下滑以及中国各类钢厂从去库存转向再库存模式的直接后果.

这在很大程度上表明了钢厂对今年中国钢铁需求的乐观预期.

不过此波升势也相当大地反映了铁矿石的供给情况,这是诸多市场利多因素之一.

**从去库存到再库存**

去库存是去年铁矿石价格大幅下挫最重要的单一原因.

随着中国国内钢铁需求的萎缩,待售库存上升,钢价下滑,钢厂集体退出现货市场,纷纷转而利用自身的铁矿石库存以及国内港口的库存.

另一个不太显眼但不容忽视的原因是,在一些钢铁抵押融资丑闻曝光后,许多中资银行收紧了这方面的信贷.

不过去库存周期已在过去几个月结束,中国钢厂快速地转入再库存周期.

当然这里面有季节性因素在起作用,许多钢厂补充库存链是因为预计2月份中国农历新年后需求将加快.

但在这种季节性因素基础上又恰迎国内钢价上涨的东风,缓解了去年年中时困扰整个行业的利润下降问题.

上海螺纹钢期货自12月初以来已上涨近15%,这本身就是一个引人注目的表现.因为螺纹钢主要用于建筑行业,而建筑业活动一般在冬季会下降.

这体现了中国钢铁市场的整体乐观预期,即新年假期后政府基础设施支出将到来.

**中国国内供给困难**

而这一切又恰巧发生在铁矿石供给减少之际,因而更加助长铁矿石价格涨势.

中国目前遭遇近30年来最寒冷的严冬,北部省份的铁矿石产量大受影响.

在去年9月价格惨跌时,许多小型矿商关闭,但是现在因为气候严寒迫使矿商继续关闭.

不要期望会在官方铁矿石产量数据看到这种国内产量下跌现象.中国许多小型私营矿商都不在官方统计范围内.

但未来资产管理大宗商品研究主管Henry Liu及一些分析师估计,中国铁矿石矿山目前约有高达15%停产.

这可以说明为何中国12月铁矿石进口量升至7,100万吨,创单月历史新高.

**国际供给亦缩水**

但国际供给也即将进入每年最紧俏的时期,中国的前两大供给来源--巴西及澳洲,将分别面临豪雨及热带气旋干扰产量的威胁.

麦格理银行分析师指出,巴西最大铁矿石产商--淡水河谷(VALE5.SA)过去几周并未在现货市场求售船货,"这是进入第一季不稳定期的典型作法,而且可以确保合约客户得到所需要的货物."

无独有偶,澳洲Dampier港刚刚经历暴风季的第一次关港,虽然只是短短两天.Dampier港处理的铁矿石数量,接近全球海运铁矿石贸易量的五分之一.

在此同时,过去一向是中国第三大铁矿石供应来源的印度,则因为整治非法采矿,铁矿石出口持续下滑.

中国11月由印度进口的铁矿石数量仅有15.5万吨.即使在去年印度当局与铁矿石矿商的抗争达到高峰时,平均每月进口数量都高于600万吨.

这波铁矿石涨势的推升力量之一,有可能是因为市场预期全球几个最大生产国的供应将遭遇更多季节性干扰,而进行投机性买盘.

**目前如何呢?**

因此接下来会发生什么?

分析师普遍共识是此波铁矿石价格涨势有些过,早就该修正了.

不管怎样,补充库存本身都是一个有限的过程.

例如,麦格理援引来自中国咨询机构Mysteel的数据,50家小型中国钢铁厂的铁矿石库存从9月仅满足17天的供给慢慢回升,截至上周末库存可满足逾33天的供给.

若这是形成更大趋势的前奏,那么暗示补充库存的推动力可能很快减弱.

麦格理对任何可能的价格回落持温和看法,仍预估第一季铁矿石的平均价格每吨将在140美元.

该预估是基于假定中国钢铁厂在农历新年假期后会加大马力生产,因为届时终端用户需求和价格会进一步回升.

麦格理认为在此激励下国内铁矿石供给商也会加大产出.

不过,他们将以多快和多大力道这样做,以及澳洲和巴西"一贯"的季节性供应中断影响如何,都未可知.

有关印度的供给则更是不确定,尤其是印度自去年10月颁布果阿邦采矿禁令后,自果阿发出了首批至中国的铁矿石船货.

因此接下来会如何演变,价格是温和修正还是会再次一蹶不振?

在回答这个问题时,供给将是和中国钢铁厂需求一样重要的一环.(完)

(译文审校 程琳)

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