《HOME专栏》铅市多头题材惨遭重创

图为伦敦金属交易所场内交易现场的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett/Files

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/王洋/白云/杜明霞

路透伦敦9月16日 - 期铅在伦敦金属交易所(LME)基本金属产品中的相对突出表现，在上周戛然而止。

正当分析师纷纷愈来愈看好铅市，铅价的多头题材却遭到迎头痛击。

更精确的说，是一记50,450吨的重击。这正是周五库存报告中，在荷兰弗利辛恩(Vlissingen)LME仓库突然“出现”的库存数量。

荷兰库存的大幅暴增，令人严重怀疑先前LME铅库存持续下行趋势的可信度，担心未来或许还有可能重演类似情况。

但事实上，周五的数字只是修正了铅市的一些统计异常现象。即使日后又出现一批大规模库存，这应该也不会遮掩掉一些有利铅价的基本因素。

**意外！？**

市场显然对周五LME铅库存大增感到意外。

三个月期铅应声跌破每吨2,100美元大关，这个技术面水位上周甫因为100日均线接近而获得强化。

到今天(16日)早盘时，期铅跌至2,055美元，为7月底以来最低位。这个月初时，期铅还是LME基本金属产品中最抗跌的金属，但现在已迅速沦落至表现倒数第四名的金属。

然而，还有许多新的警示，表明此类事情还会发生。

LME市场仓位报告已有数周显示，有一个大额的今日即期空单。

随着近期价差下滑，而非如果该仓位展期则可能见到的收缩，该空头仓位交割的可能性看似越来越大。

而该仓位的规模-最初超过170,000吨-应该会让我们深思，会不会有更多库存出自周五“到货”的来源地。

至少来源相对明朗。LME在弗利辛恩的库存是由嘉能可-斯特拉塔旗下的仓库运营商Pacorini主导。在荷兰港口的54座注册仓库中，Pacorini运营其中52座。

**完全改变？**

表面上看，周五库存的大幅增加，改变了曾经利多的铅库存格局。

LME库存今年以来稳步下行，即便在过去几个月里下行速度显露出放缓的迹象。

在周五之前，LME铅库存已较年初下降135,500吨，或43%。

截至今天的报告，LME铅库存较年初水平仅为减少81,400吨，或26%。

新到来的铅库存也改变了LME库存的组成。上周五之前，注销库存规模占注册总库存的41%。而今天，这一比例为31%。

不过更有可能的是，弗利辛恩的库存只是理顺了LME库存与基本市场均衡之间的脱钩问题。

LME库存已经出现与基本面不符的大幅快速下滑。

比如，国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，中国之外的精炼铅市场今年上半年存在8.3万吨的缺口。

而LME库存的减少明显夸大了那一市场缺口，实物库存出现的一些变化似乎不过是各类金属库存之间的此消彼长罢了。

这绝不是LME库存趋势首次发出误导性讯号。去年就出现过类似情形，去年第二季和第三季曾出现为时较长的库存减少趋势，但在第四季初，安特卫普地区(Antwerp)突然涌入大量金属库存，迅速逆转了那一趋势。

而且，LME库存组成的变化也许并没有乍一眼看上去的那么大。

周五的库存增加仅仅表明，LME铅库存进一步集中到了少数几个仓库。五个铅库存最多的仓库中，有四个是：荷兰弗利辛恩、马来西亚Johor、比利时安特卫普和美国底特律。

这四个仓库都有点问题，特点是其他金属的出货在排长队。

弗利辛恩仓库就是个典型例子。尽管周五流入的库存已经可以进入市场，但如果想要提取实货铅，每天只能提500吨，因为铝在排队提货。

换句话说，各种迹象显示，LME铅市场数月以来的游戏规则仍继续有效，只是游戏可能重新洗牌了。

**铅供应可能趋紧**

但是除了LME之外，有一些因素应能让铅多头感到高兴。

ILZSG公布的上半年数据显示，不包括中国在内，全球其他地区的铅供应减少。

铅矿产量下降2.4%，精练铅产量下滑0.9%。

巴克莱资本的分析师指出，铅矿和精练铅产量仍将面临挑战。

“从矿山的层级来看，现在面临产量成长来源短缺，Magellan及Mount Isa矿山也只是明年有产量提高的潜力(合计增加80,000吨)。”(2013年9月13日报告“铅：2013年的秘密多头题材”)

“其次从精炼层级来看，年产能120,000吨的美国Herculaneum冶炼/精炼厂关闭，抵销了(摩洛哥)年产能40,000吨Oued el Heimer炼厂及(秘鲁)年产能100,000吨La Oroya炼厂的扩产。”

确实，Herculaneum是美国境内最后一座原铅冶炼厂，早已预定准备关闭，关闭后将加重美国进口需求，以因应国内市场短缺扩大问题，因此它的关闭有可能扭转铅市情势。

废铅产量对铅市是一个极为重要的供应源，但供应及需求同样出现明显的紧张现象，从蓄电池废铅价格上涨，及加工厂商利润缩水，就可以看出。

在分析师圈子里，巴克莱资本或许算是比较看多的一边，但多数分析师似乎是预期铅市会因为上述的供应面问题而稳定趋于紧俏。

不过，我这篇文章的重点在于，LME库存数字可能无法好好反映这个过程。

就像今年上半年铅库存下滑趋势，过度渲染了铅市多头题材，上周五库存暴增也夸大了空头根据。真要说的话，这纯粹是把统计方面的短缺部分补上而已。

LME库存数字原本具有揭露市场即时动能变化的力量，但“仓库战争”及排队提货已经让这股力量大为流失。

但看起来，这一点对铅市而言可说是再明显不过了。(完)

(译文审校 张荻/李爽/隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。