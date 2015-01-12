《HOME专栏》铅市冷灶亟需好题材来烧热

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home 编译 张明钧/戴素萍/孙茉莉/徐文焰/陈宗琦
路透伦敦1月9日 - 去年伦敦金属交易所(LME)的主要工业金属中，铅价的表现是倒数第二名。
2014年末最后几周不断遭到空头轰炸的铜则是敬陪末座，但表现和铅相去不远。
光彩尽失的铅价CMPB3目前持续在每吨1,900美元下方交投，为2012年第三季以来的最差表现。
铅与姐妹金属锌CMZN3的贴水程度已经超过每吨300美元。两者之所以被称为姐妹金属，是因为铅与锌往往是在同一矿脉开采而得。
以往LME的铅与锌相对价格交易颇受欢迎，但两种金属间的价差已经来到2008年底以来最大。
**铅市遇冷**
铅价表现相对落后，让许多分析师、至少是那些还关心这件事情的分析师头疼不已，因过去一年左右铅市最明显的特色就是集体遇冷。
LME铅市的交易量继2013年锐减9.4%后，去年又下滑0.5%。在LME市场，铅是唯一一个连续两年成交量下滑的金属，考虑到2013年整体市场成交量成长6.7%、2014年又成长3.5%，这样的表现实在引人侧目。
更明显的是未平仓合约下滑。自从去年8月以来，未平仓合约便一直稳定减少，目前所处的水准，是过去几年来界定该市场可怜的低位所在。
铅的问题相当简单。没有什么题材可言。
LME期铅较期锌溢价图表：link.reuters.com/dys73w
LME期铅未平仓合约图表：link.reuters.com/mys73w
**好题材**
市场喜欢好题材。在大宗商品市场，题材通常不是来自供应面。
以铜为例，目前是空方在主导，因为今年铜市料将供过于求。
锌矿之所以受到青睐，是因为有令人注目的题材，即矿场关闭及伴随而来的原物料短缺。
这个题材是否为“真”，不尽然那么重要。重要的是有题材可以炒作。
而铅就是没半个。
LME库存变化呢？去年铅库存的变动也不算大，12月底时仅小幅增加8,000吨。
LME价差呢？除了8月昙花一现有过逆价差外，指标现货/三个期期货的价差CMPB0-3在过去12个月里大多是小幅正价差。
一切都指向市场整体上保持平衡，国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新预期更加巩固了这一看法。
ILZSG预期今年锌供给缺口366,000吨，预期铅供给将仅短缺23,000口，与规模为1,150万吨的全球市场相比微不足道。
中国方面也未能带来任何火花。
随着电动自行车生产增速的放缓，铅市场一度热炒的电动自行车题材也已不复再提。铅用于电动自行车电池生产。
此外，中国不再进口精炼铅。2014年头11个月铅净出口30,000吨，亦推论中国市场整体均衡。
**不透明**
但铅市场表面风平浪静，内里会不会激流暗涌呢？
有可能，但问题是没有人知道。
铅的循环再利用程度要高于其他基本金属，铅的废料，或者是二手市场更是难以摸得清的地方。
即便是发达经济体，这一市场的不透明对多数LME分析师来说都很难看清，更何况是象中国这样的新兴市场。
说到中国和不透明问题，这个国家的矿产行业充满神秘感，几乎没有哪个分析师对官方公布的产量数字有着丝毫的信任。
这使得估计未来供需变化趋势成为相当棘手的事情。
法国巴黎银行的Stephen Briggs是仍在关注铅市的一位分析师。
他找出了一个很吸引人的理由，来说明铅市正处于慢牛走势。(详见他在2014年12月29日发表的文章“铅-低迷但未出局”)
即便未来几年的需求增长预计将慢于通常水平，“我们仍然不认为，仅靠二级生产就能满足新增的铅需求”。
“满足需求的重担大多还是要落在初级生产的肩上。然而在采矿阶段，铅通常只是一种副产品，多数矿企考虑到环保问题，一直都避免涉足铅业务。”
Briggs指出，虽说今年将关闭的大型锌矿的铅产量相对较少，可是在即将投产的锌矿中，铅产出量同样不高。
在新投产的七座新矿中，每年的锌产量将接近60万吨，但铅产量仅有2万吨。
因此比较合理的结论就是，有朝一日铅市将会出现初级原材料供应紧张的局面。
不过这一切远未成定局。
“我们承认，对于铅矿生产的预估仍存在很大的不确定性，因为中国业者在其中发挥着巨大的影响，但是又难以追踪。中国铅产量自2009年以来增长了整整一倍，市场占有率达到55%。”
他警告称，“中国可能让预期供应增长迅速放缓的人再次大失所望，也就是说，我们对全球产量的预期有可能过低。”
基金经理对LME期铅的持仓情况图表，请点选：link.reuters.com/vys73w
**死气沉沉又一年？**
那么，难道铅价走势又将迎来枯燥乏味的一年吗？
有两项截然相反的指标暗示并不尽然。
首先是资产管理机构在LME的仓位，照伦敦Standard Bank分析师Leon Westgate在1月6日报告的说法，基金经理人已从漠不关心，转为“强烈厌恶”，建立了大量空仓。
从LME交易的特质，以及场外活动转入LME统计报告类别的情况来看，这可能预告将有一波大范围的仓位调整。
铅市第二项有趣的特色，就是上海期交所(SHFE)未平仓合约的高水位。
去年7月期间，上期所未平仓合约口数从17,626口暴增至56,148口。在此同时，上期所期铅价格也大涨。沪铅之后回跌，呼应与LME价格走弱。
但未平仓合约并未同步下滑。12月底时，未平仓合约口数仍高达49,166口。
外界仍在怀疑上海市场可能发“升”了什么事，但无法确定。
这两大市场的活动与仓位形成强烈对比，或许是2015年铅市将比去年稍微更有看头的最正面信号。
不过，还是要有好的题材，才能启动一些走势。
或者说，只要有任何题材也行。(完)
(译文审校 许娜/杜明霞/艾茂林/蔡美珍)
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