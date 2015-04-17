《HOME专栏》铅库存仓单意外大量注销 搅乱LME铅市场格局

图为伦敦金属交易所内的交易员。 REUTERS/Paul Hackett

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月16日 - 铅市大涨。

作为伦敦金属交易所(LME)市场中最不起眼的工业金属，铅价已较3月低点飙升逾20%，如今达到每吨2,040美元。

年内迄今的铅价涨幅接近9%，在LME核心金属中表现遥遥领先。

鉴于铅在2013年和2014年的多数时候都停滞不前且陷于区间交投，所以鲜有人预期到铅价涨势会如此耀眼。

但在当时几乎没人预期到将有人注销40%的LME库存仓单，这改写了LME铅价走势。

这对价差和仓位产生的影响还在不断体现，尤其是对LME库存产生的后续影响，比如今早马来西亚柔佛(Johor)注销1.55万吨仓单。

但问题是，这种动荡是否对铅市的潜在动能具有重要意义。

**仓储之战**

据报在3月23日早间有98,350吨铅库存仓单注销，为铅市场注入活力。

这相当于LME系统中所有注册库存的41%，每个仓储地都受到冲击。

部分留在荷兰和马来西亚仓储地的铅库存，如今也是日渐减少。在这三个星期中，总计有37,700吨被提领。

这些库存在前往韩国的路上，目前的共识是这种情况正不寻常地加快脚步。

假设是某家仓储公司在某个实货商的协助下，大肆从同业手中取得库存，此举已经在LME期铅交易的小小世界引发轩然大波。当中不乏有人气得破口大骂。

这并不是铅市场头一次遭遇这种事。

仓库业者在2012年也有过类似的抢夺战，当时欧洲南部的仓储地少了约6万吨的铅库存，而数月后安特卫普则可疑地出现类似数量的库存。

不过，欧洲这种铅库存掠夺的情况，和今年全球铅库存抢夺情况相比，算是小巫见大巫了。

再者，这似乎引发了第二波注销仓单，或许是出于天生的防御心理，其他人也试着抢食急速萎缩的大饼。

整个LME仓库系统的注销仓单如今总计为101,975吨，将近是所有注册库存的一半。

LME期铅库存和价差图表 link.reuters.com/gyr54w

基金经理人LME期铅仓位调整图表 link.reuters.com/rur54w

**基金乱阵脚，价差逆转正**

在此前六个月铅价下跌期间一直稳步增加空仓的基金，一下被3月的铅仓储战杀得措手不及。

基金经理在2014年9月初持有的伦敦期铅净多仓相当于未平仓合约的14%，到3月初时变成了持有占比为4%的净空仓。

3月上旬有些明显的空头回补，但到了3月23日LME公布的每日库存报告显示有大量注销仓单时，基金经理仍持有少量净空仓。

从那时起便迎来净多仓增加近23万吨的局面，其中多数是轧平空仓的结果。

提醒一句。鉴于对市场参与人士的归属分类仍存在很多疑问，LME的交易员持仓报告可能远远低估了空头回撤的规模。

但没有疑问的一点就是，注销仓单导致空头回补加速，给空头造成了直接价格上涨和价差收紧的恶性循环。

指标现货较三个月期货的逆价差在3月底达到12.50美元，为2012年底以来最阔。

本月该价差转为正价差，但正的幅度较小，周三收盘时该正价差报7.75美元。

**一切都变了，还是什么都没变？**

至于三个月期货直接报价，现在已经扳回去年第四季和今年前两个月的大部分跌幅。

基金空头回补加速，技术阻力位像多米诺骨牌一样一个个被突破。

然而，一旦空头回补的喧嚣结束，接下来会怎么样呢？

一直以来，透过铅市表面看清本质并非易事。该市场中很大一部分是铅废料交易，而这种“二级”市场透明度差是众所周知的。

然而至少在表面看来，似乎没有发生太大变化。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最新的数据暗示供需基本平衡，而这种情形已经保持了一段时间。

全球精炼铅市场去年供应小幅过剩2.3万吨，今年前两个月过剩3,000吨。

曾因电动自行车风潮而让铅市场寄予厚望的中国，自2013年以来已出现少量精炼铅净出口，表明中国的供需关系也至少是处于平衡状态。

多头倾向认为，注销的LME铅库存可能都被用于满足实货需求，但几乎没有证据支持这种观点。

如果“大众”是正确的，那么这充其量也就是在不同地点与不同的仓库经营者之间，进行金属的转移，只不过数量很大而已。从整体上来看，它对价格的影响可能是中性的。

然而若从价差角度而言，这种观点就说不通了。

即便目前流出LME系统的铅又出现在韩国一处仓库的仓单上，它也很可能已经被一份鼓励存储的协议锁定。而如果这些库存一直游离在市场之外，将不会出现在统计数字中。

不管是哪种情况，LME市场都已经失去了约半数可用于进行实物结算的库存。

最可能的结果就是LME在一段时间内出现结构性收紧。

至于直接报价是否还会进一步走升，铅多头将不得不希望，库存出现的所有波动不只是LME库存长期争夺战的又一次集中爆发。(完)

(编译 李爽/戴素萍/王丽鑫/秦德兴; 审校 高琦/徐文焰)

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