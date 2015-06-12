《HOME专栏》LME铅库存飙升令市场费思量

图为伦敦金属交易所的交易商和工作人员。 REUTERS/Paul Hackett

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/王颖/汪红英/陈宗琦

路透伦敦6月11日 - 今日伦敦金属交易所(LME)单日库存报告显示，有高达32,600吨的铅在荷兰弗利辛恩港入库并生成仓单。

这一点并不完全令人意外。

自从3月20日LME铅库存遭遇大规模仓单注销以来，市场一直预期这些铅迟早会杀回来。

但是让人意外的是，此次的流入地竟然是荷兰。此前LME市场参与人士一直以为，目的地会是韩国。

当然可能其中一部分分流了，也有可能荷兰这批铅跟3月份的那批完全不搭边。

但不论是哪种情况，LME库存的跳升对铅价来说都不是好事。

自3月大规模仓单注销以来，铅的表现在LME主要基本金属中一直非常出色。

不过三个月期铅目前已经比5月所及高点每吨2,162美元有较大回落，目前在1,910美元左右，而且看起来还相当脆弱。

**飘忽不定，难以揣摩**

3月20日有98,350吨铅注销仓单，相当于LME库存总量的大概40%。这使铅市摆脱之前的平淡走势，最终爆发了一轮450美元的涨势，并在5月初触顶。

当然，没有人真正认为这是为了满足制造业需求。仓单注销猛增仿佛是库存套利在作祟，这种腾挪库存套利的现象在铝和锌等供应过剩市场十分常见。

但LME库存统计数字少了40%，对价格也不是完全没有影响。

更令人不解的是，3月份注销仓单中至少一部分根本没有运出，而是又回到了LME担保仓库。

西班牙的两处仓储地点毕尔巴鄂和巴塞罗那情况尤是如此。这两处共有18,775吨铅仓单被注销，但只有4,125吨库存真正被提走。实际上，他们过去两个月收纳入库的数量甚至超过提取量。

弗利辛恩也有这种现象，当地在3月经历仓单注销高峰后还出现大量“反向注销”仓单的情况。

3月20日 6月10日之前的仓单变动情况

注销 入库 出库 净注销仓单

安特卫普 12,625 0 13,425 13,300

巴塞罗那 4,775 2,500 1,425 -975

毕尔巴鄂 14,000 2,675 2,700 -8,925

热那亚 3,575 125 3,800 175

莱格霍恩 2,600 1,200 2,600 0

的里雅斯特 300 800 600 300

柔佛 15,000 15,000 39,150 30,175

巴生港 14,450 50 20,850 2,975

鹿特丹港市 8,775 3,650 11,150 3,250

弗利辛恩 21,050 32,600 12,950 -2,475

高雄 1,050 0 1,050 0

新加坡 150 0 150 25

总计 98,350 58,600 109,850 37,825

弗利辛恩有32,600吨再次出现。当地LME仓库主要由嘉能可旗下的物流子公司Pacorini经营。

或者铅库存只是“现身了”，因为市场认为他们很清楚这些铅被另一家贸易商运到了哪里，也就是韩国。

现在唯一的问题是，这些铅是会重新存放在LME仓库并生成仓单，还是会为了节省储存费用而放在其他地方。

现在又有一个问题。流入弗利辛恩的铅是3月20日流出LME系统的铅库存的一部分，还是与之完全无关的其他供应。

**守在支撑位附近**

这就是分析LME库存变动的棘手之处，这些数据在提供信息的同时也会蒙蔽人。

如果3月大量注销的铅仓单是近来铅价上涨的主要原因，而且除此之外没有太多原因来解释铅价上涨，那么库存趋势的大幅逆转就可能会将铅价一路打回最初的每吨1,700美元水平。

锌市场近来也出现了类似情况，LME库存的稳步减少助燃锌价上扬之势，但马来西亚柔佛港的仓单骤增37,375吨，令锌多头避之不及。

铅依然是今年迄今为止表现最好的基本金属，今年以来累计涨幅略高于2%，但铅价目前仍徘徊在每吨1,900美元的支撑位附近。

在该支撑位下方，存在着大量7月到期的看跌选择权(期权)。

履约价在1,875美元的未平仓合约目前为1,040口(26,000吨)，履约价1,850美元的口数更高，达2,856口(71,400吨)。

这些选择权将于7月的第一个周三--也就是7月1日结算。根据昨天的收盘价，7月1日当天的估值为1,913美元。

从现在到7月1日的这段期间，如果价格跌破1,900美元，这些选择权可能成为催化剂，因为做市商的Delta中性套期保值(Delta Hedging)操作，会导致其他的卖压恶化。

**情况愈加复杂**

换句话说，这个市场是非常勉强地守在一个技术关卡上方，在这个关卡的选择权可能会强烈影响走势。

LME库存是启动铅价上行旅程的因素，而看起来LME库存也将决定铅价接下来的走势。

一切取决于未来几周LME仓储体系还会“出现”什么状况。

伦敦市场真的自以为了解铅库存谜团的答案。

不过，今天弗利辛恩的仓单已令情况复杂化，市场重新回到原点，试图从一些全球最大实货铅买卖大户的举动中寻找端倪。(完)

(译文审校 徐文焰/孙茉莉/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。