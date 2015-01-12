《HOME專欄》鉛市冷灶亟需好題材來燒熱

撰稿 Andy Home 編譯 張明鈞/戴素萍/孫茉莉/徐文焰/陳宗琦

路透倫敦1月9日 - 去年倫敦金屬交易所(LME)的主要工業金屬中，鉛價的表現是倒數第二名。

2014年末最後幾周不斷遭到空頭轟炸的銅則是敬陪末座，但表現和鉛相去不遠。

光彩盡失的鉛價CMPB3目前持續在每噸1,900美元下方交投，為2012年第三季以來的最差表現。

鉛與姐妹金屬鋅CMZN3的貼水程度已經超過每噸300美元。兩者之所以被稱為姐妹金屬，是因為鉛與鋅往往是在同一礦脈開採而得。

以往LME的鉛與鋅相對價格交易頗受歡迎，但兩種金屬間的價差已經來到2008年底以來最大。

**鉛市遇冷**

鉛價表現相對落後，讓許多分析師、至少是那些還關心這件事情的分析師頭疼不已，因過去一年左右鉛市最明顯的特色就是集體遇冷。

LME鉛市的交易量繼2013年銳減9.4%後，去年又下滑0.5%。在LME市場，鉛是唯一一個連續兩年成交量下滑的金屬，考慮到2013年整體市場成交量成長6.7%、2014年又成長3.5%，這樣的表現實在引人側目。

更明顯的是未平倉合約下滑。自從去年8月以來，未平倉合約便一直穩定減少，目前所處的水準，是過去幾年來界定該市場可憐的低位所在。

鉛的問題相當簡單。沒有什麼題材可言。

LME期鉛較期鋅溢價圖表：link.reuters.com/dys73w

LME期鉛未平倉合約圖表：link.reuters.com/mys73w

**好題材**

市場喜歡好題材。在大宗商品市場，題材通常不是來自供應面。

以銅為例，目前是空方在主導，因為今年銅市料將供過於求。

鋅礦之所以受到青睞，是因為有令人注目的題材，即礦場關閉及伴隨而來的原物料短缺。

這個題材是否為“真”，不盡然那麼重要。重要的是有題材可以炒作。

而鉛就是沒半個。

LME庫存變化呢？去年鉛庫存的變動也不算大，12月底時僅小幅增加8,000噸。

LME價差呢？除了8月曇花一現有過逆價差外，指標現貨/三個期期貨的價差CMPB0-3在過去12個月裡大多是小幅正價差。

一切都指向市場整體上保持平衡，國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的最新預期更加鞏固了這一看法。

ILZSG預期今年鋅供給缺口366,000噸，預期鉛供給將僅短缺23,000口，與規模為1,150萬噸的全球市場相比微不足道。

中國方面也未能帶來任何火花。

隨著電動自行車生產增速的放緩，鉛市場一度熱炒的電動自行車題材也已不復再提。鉛用於電動自行車電池生產。

此外，中國不再進口精煉鉛。2014年頭11個月鉛凈出口30,000噸，亦推論中國市場整體均衡。

**不透明**

但鉛市場表面風平浪靜，內裡會不會激流暗涌呢？

有可能，但問題是沒有人知道。

鉛的循環再利用程度要高於其他基本金屬，鉛的廢料，或者是二手市場更是難以摸得清的地方。

即便是發達經濟體，這一市場的不透明對多數LME分析師來說都很難看清，更何況是象中國這樣的新興市場。

說到中國和不透明問題，這個國家的礦產行業充滿神秘感，幾乎沒有哪個分析師對官方公布的產量數字有著絲毫的信任。

這使得估計未來供需變化趨勢成為相當棘手的事情。

法國巴黎銀行的Stephen Briggs是仍在關注鉛市的一位分析師。

他找出了一個很吸引人的理由，來說明鉛市正處於慢牛走勢。(詳見他在2014年12月29日發表的文章“鉛-低迷但未出局”)

即便未來幾年的需求增長預計將慢于通常水平，“我們仍然不認為，僅靠二級生產就能滿足新增的鉛需求”。

“滿足需求的重擔大多還是要落在初級生產的肩上。然而在採礦階段，鉛通常只是一種副產品，多數礦企考慮到環保問題，一直都避免涉足鉛業務。”

Briggs指出，雖說今年將關閉的大型鋅礦的鉛產量相對較少，可是在即將投產的鋅礦中，鉛產出量同樣不高。

在新投產的七座新礦中，每年的鋅產量將接近60萬噸，但鉛產量僅有2萬噸。

因此比較合理的結論就是，有朝一日鉛市將會出現初級原材料供應緊張的局面。

不過這一切遠未成定局。

“我們承認，對於鉛礦生產的預估仍存在很大的不確定性，因為中國業者在其中發揮著巨大的影響，但是又難以追蹤。中國鉛產量自2009年以來增長了整整一倍，市場占有率達到55%。”

他警告稱，“中國可能讓預期供應增長迅速放緩的人再次大失所望，也就是說，我們對全球產量的預期有可能過低。”

基金經理對LME期鉛的持倉情況圖表，請點選：link.reuters.com/vys73w

**死氣沉沉又一年？**

那麼，難道鉛價走勢又將迎來枯燥乏味的一年嗎？

有兩項截然相反的指標暗示並不盡然。

首先是資產管理機構在LME的倉位，照倫敦Standard Bank分析師Leon Westgate在1月6日報告的說法，基金經理人已從漠不關心，轉為“強烈厭惡”，建立了大量空倉。

從LME交易的特質，以及場外活動轉入LME統計報告類別的情況來看，這可能預告將有一波大範圍的倉位調整。

鉛市第二項有趣的特色，就是上海期交所(SHFE)未平倉合約的高水位。

去年7月期間，上期所未平倉合約口數從17,626口暴增至56,148口。在此同時，上期所期鉛價格也大漲。滬鉛之後回跌，呼應與LME價格走弱。

但未平倉合約並未同步下滑。12月底時，未平倉合約口數仍高達49,166口。

外界仍在懷疑上海市場可能發“升”了什麼事，但無法確定。

這兩大市場的活動與倉位形成強烈對比，或許是2015年鉛市將比去年稍微更有看頭的最正面信號。

不過，還是要有好的題材，才能啟動一些走勢。

或者說，只要有任何題材也行。(完)

(譯文審校 許娜/杜明霞/艾茂林/蔡美珍)

路透全新郵件產品服務——“每日財經薈萃”，讓您在每日清晨收到路透全球財經資訊精華和最新投資動向。請點擊此處(here)開通此服務。