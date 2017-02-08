《HOME专栏》印尼与菲律宾震撼弹连发 镍市面临双重政治不确定性

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月7日 - 上个月印尼震撼了全球镍市。这个月则轮到菲律宾。

印尼上个月宣布准许部分恢复镍矿石出口的决定，将伦敦金属交易所(LME)期镍价格打到每吨9,350美元的六个月低点。

印尼向市场释出镍矿石，而菲律宾则显然是抽走供应。

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关闭23处矿场，五处暂停营运，其中多数为生产镍矿。

受到这个消息刺激，LME期镍急升至三周高位10,500美元，目前在10,400美元附近。

镍价未来几周的命运，料将受到这两个国家政策政策的可能影响左右。

价格剧烈波动是必然的，但镍的高库存至少会缓解一部分冲击。

毕竟，镍市还在奋力对抗多年来的供应过剩及随之而来的高库存问题。此外，虽然在可预见的未来，印尼及菲律宾的情势发展将是镍价的主导力量，但这个因素只会影响到镍供应链的最上游部分，而精炼镍的部分仍然供给充沛。

**更多不确定性**

上月印尼部分取消2014年颁布的未加工镍矿石出口禁令，出乎市场的意料。

本次菲律宾关停矿场的行动计划，其力度也让市场始料未及。

多数人本来以为，该国矿产业的环境测评只会影响少数几家矿商。

但根据高盛的研究结果，被关闭的矿场年产能约为13.9万吨，暂停的产能也达到每年3.4万吨，分别相当于全球供应总量的7.0%和1.7%。

“这些关停行动可能带来的产量损失远远高于我们之前的预估，并不仅仅看受影响矿场的规模(...)还要看可能停产多长时间。”

当然，政策是否真的落实，还需拭目以待。

Lopez对矿产业发动的这场积极攻势，已经在激起同样积极的回应。随着矿场运营商展开反击，政治角力和法庭对决即便没有数月，也要拖上几周。

这就让政治不确定性翻倍，因为所有人还在试图厘清，印尼决定部分取消镍矿石出口禁令将会产生什么影响。

其中很多细节依然混乱，令人迷惑。

并非所有矿商都有资格出口，要取决于他们是否承诺投资下游加工生产、他们所生产的矿石品质以及印尼国内自身的矿石用量。

但已经有切实迹象表明，一些矿商正在加紧重启生产。

中国罕王称旗下印尼分公司正在苏拉威西的矿址进行土地平整，并已签订一份销售协议，提供“至少150万湿吨含镍量不低于1.9%的镍矿石”。

其他矿企当然也会跟进。

**矿石不是金属**

印尼镍矿供应在逐步重返市场，菲律宾则对矿商展开整顿，这将给供应面带来怎样的影响呢？

这正是每个镍行业分析师正试图要搞明白的问题。

但重要的是要记住，我们只是在谈论镍矿石以及矿石流向中国含镍生铁(NPI)生产领域的情况。

NPI的生产已经自高峰下降，但这个部门不仅仍在运作生产，并且还将开始迎来印尼的供应。

那些见过风雨的人应该还记得，市场曾经普遍认为在镍价低于每吨20,000美元时，NPI生产商就将无法运营。

但NPI生产商削减了成本，多元化他们的矿石来源，并且尝试使用其它含镍替代品。鉴于此，他们仍然保持着相当的发展活力，并且不会很快退出市场。可以说，NPI领域的韧性是导致全球镍市场在近些年出现供应过剩的一个关键因素。

国际镍业研究组织(INSG)估测在2012-2015年期间，全球镍市场总体累计供应过剩46.8万吨。

过剩的供应大多储存在伦敦金属交易所和上海期交所的注册仓库里。目前，两家交易所握有的镍库存略超过47.2万吨。

LME镍价格和库存图表：tmsnrt.rs/2kCR7MU

**盈缺过渡题材**

镍市是一个正在由长期供应过剩转为供应短缺的市场。

这一进程在去年开始加速。国际镍业研究组织(INSG)预测，2016年的头11个月，全球镍供应短缺约6.4万吨。

但就像所有这类过渡现象一样，这是一个断断续续、慢火细熬的过程，值得一提的是，LME的镍库存已再次上升，自1月初以来已增长逾1.1万吨。

印尼和菲律宾政府行动带来的双重难题，会影响过渡的时间，但只是小幅影响。

存放于交易所仓库的那些镍库存，重要性至少是不相上下。

根据国际不锈钢论坛(ISSF)指出，不锈钢是镍需求增长的主要决定性因素，而且去年前九个月的全球产量劲增7.0%。

今年还会保持这样的势头吗？特别是，中国的产量能保持2016年前三季成长11.4%的速度吗？

这个问题的答案，对镍价的中期影响可能更甚于印尼与菲律宾的因素。

因为镍市的基本题材并不是供应稀缺及供应即将紧缩。如果是，镍价震荡幅度应该会比今年以来的波动剧烈多了。

而且，镍价也不会一直在10,000美元水位上下来回了。

LME期镍及库存走势图 tmsnrt.rs/2kCR7MU (完)