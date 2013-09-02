《HOME专栏》LME期铅闪警讯 然而是真的吗?

图为伦敦金属交易所内的交易商。 REUTERS/Paul Hackett/Files

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦8月30日 - 今年伦敦金属交易所(LME)的基本金属中，铅矿的表现是其中最具韧性者之一。

只有锌矿的表现较佳，但截至周四收盘，三个月期铅仍较期锌每吨大幅高出约260美元。

铅的多头气氛看来强劲。

国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，今年上半年全球精炼铅市场短少4万吨。

相比之下，锌矿估计仍过剩4.4万吨。

LME注册库存自1月开始以来已减少13.2万吨，或将近42%。库存降至185,675吨，为三年低位。

中国的显性库存也在下降。上海期交所的注册库存为100,013吨，为1月以来最低水准。

LME现货出现供应紧张，亦增添多头气氛。

现货较9月合约的价差今早报价为逆价差每吨5.8美元。这使得指标现货较三个期价差的报价为正价差4-6美元，而一周前还为正价差15美元。

这并非全然出人意外。5月时LME期铅市场有小幅吃紧情况。

然而，现在跟当时一样，或许无法好好从LME市场的情况一窥现货市况的端倪。

LME期铅价格和库存图表，请点选(link.reuters.com/nuf35s)

**短缺情况详解**

以ILZSG的短缺数据为例。

数据显示，在2-4月期间，各月呈现大幅短缺，与北半球大部分地区持久的严冬状况一致。

铅是机动车电池使用的首要金属，而冬季时电池容易损坏。寒冷天气延长可能会迫使电池制造商寻求更多金属来补充耗尽的库存。

短缺数字在5-6月缩减到仅仅5,400吨。在这个受季节高度影响的市场，没有理由认为这一趋势不会延续到北半球的夏季。

此外，今年上半年中国和全球其他地区走势明显不同。中国供过于求44,000吨，而其他地区短缺83,000吨。

这就应该给中国可见库存的大幅下行趋势打上一个问号，特别是因为上海SHFE库存是中国“表观需求”估值的关键成分。该库存本应是市场平衡的指标，却成为了计算市场平衡的关键输入值。

中国市场状况还悬着一个更大的问号，即中国精炼铅净贸易值。

自年初以来，中国一致保持着铅的净出口国地位。铅累积出口10,000万吨，远算不上巨量，但是需要注意的是，它们是在高额出口出关税的情况下出口的。

这说明驱动全球金属需求增长的中国在铅方面的确供应过剩。

**库存分析**

要将LME铅库存趋势理解为中国以外市场供需状况的可靠指标，也有问题。

今年交易所库存下降的规模，似乎夸大了ILZSG对市场供应缺口的计算。

那部份是因为，根据ILZSG的数据，尽管LME库存一直在降，但生产方和消费方的库存则一直在增。读者可从下面的图表链结观察这种对立的状况。

中国以外铅库存相关图表请点选：

(link.reuters.com/qaj72v)

此外，LME铅库存的分布显示，过去几年注销仓单和提货出库趋势在某种程度上或许可归因于“仓储战争”，以及近几年来已传染至交易所仓储系统的排队提货现象。

注册库存愈来愈集中在少数几个地点。

其中安特卫普(Antwerp)、弗利辛恩(Vlissingen)、柔佛(Johor)和底特律就占铅库存总量的70%。由于和银行或贸易商相关的特定仓储公司的主导态势，这四处成为“问题”LME仓储地。

此外也令人怀疑的是，近来LME库存明显乐观的下降趋势，至少部分所反映的不过是库存易地挪移。

这种现象在铅市场也不是第一次发生了。

LME铅库存在2012年中曾稳定下降，但同年10月的几周，有11万吨却再度于其他仓库出现。

换句话说，即便基本实货市场在夏季这几个月依然吃紧(基于ILZSG数据的趋势，这个论点令人质疑)，但市场并非如LME库存趋势所显示的那么紧俏。

**价差收窄**

这些都没有办法让握有LME空单的人感到太多宽慰。

LME赛局的本质，就是只能就台面上的筹码进行博奕。

排除等着被提领的80,725吨注销仓单，这意味着LME仓储系统中只有104,950吨注册仓单。

注册仓单已经从6月的极低水准回升，但仍远低于LME库存数据所隐含的水准。

而这些库存目前被牢牢掌握。

LME最新仓单报告显示，某一个别团体持有上述注册仓单的30-40%。

不难理解空单持有着何以会甘愿付出代价全面出逃。

更引人入胜的是，9月18日这个重要日子的空单规模庞大。

LME期约的大户持仓报告显示，未平仓合约中有超过40%是空单，这样的仓位相当于至少17万吨。另外一方则是有四个持有多头仓位的大户。

除非在这段期间内出现变化，本周价差收窄可能只是山雨欲来之前奏。

然而需当谨记的是，这是LME独有的吃紧现象，除了LME以外市场则是没有那么紧张。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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