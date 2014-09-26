《HOME专栏》LME工业金属深跌 铜因低库存展现韧性

图为安徽合肥一处住宅建设工地的工人在焊接钢筋。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月26日 - 对工业金属而言，9月是一个残酷的月份，金属价格全线大幅下跌。

这波颓势的主要原因在于，市场愈发担心中国房地产市场，因为这是近年来中国经济成长的支柱，也是全球金属需求最重要的推力之一。

受到影响最大也最吸人眼球的当属铁矿石。铁矿石目前价格处在2009年以来最低水准。铁矿石不仅是受中国建筑活动放缓影响最大的商品之一，而且铁矿石市场也正苦于难以消化澳洲皮尔巴拉产区不断提升的新增供应。

但受中国经济增长放缓疑虑和美元升值双重打压，伦敦金属交易所(LME)基本金属的价格疲态也显露无遗。LME指数.LMEX自9月8日以来已跌近5%。

LME金属中最具韧性的无疑是铜CMCU3，按周三收盘价每吨6,742美元计算，同期伦铜跌幅“仅”为3.6%。

这种现象很奇怪，因为铜和铁矿石一样，在很大程度上依赖于中国的需求增长；此外，随着产出结束数年系统性短缺后反弹，铜的供应也在激增。

但和铁矿石不一样的是，铜尚未见到明显的供应盈余迹象。可见库存维持在极低水准，并且LME的铜库存基本上是由一家实体在控制。

期待盛宴的同时却在忍饥挨饿，这可谓是多月来铜市特征的写照，在这种紧张情况得到缓解之前，铜市对于空头来讲都很危险。

LME库存和价差图表，link.reuters.com/jah92w

交易所库存分布图表，link.reuters.com/zah92w

**库存低且高度集中**

全球三大交易所，LME、纽约商品期货交易所(COMEX)和上海期货交易所(SHFE)的铜库存共计265,000吨。

过去几个月库存略有增长，考虑到北半球夏季是制造业的淡季，这种增长并不令人奇怪。但铜库存以任何历史标准衡量都很低。

交易所库存上一次持续处于这种低水平还是在2008年，当时铜价位于每吨8,000美元上方。

再者，全球有近半数的铜库存是存放在LME位于美国纽奥良的仓库，注册仓单有132,025吨，占LME总数的85%。

相同数量控制在一家实体手中，LME期铜的近月价格数周来一直受到压制。

LME最新的持仓报告<0#LME-WHL><0#LME-WHC>显示，有单一市场人士持有80-90%的可用库存，意味着非注销仓单有122,850吨。这再加上即期仓单，其对可用库存的掌控比重升至逾90%。

如此大额的持仓量触发了LEM的自动出借规定，这让试图将手中仓位从即期展延成远期的空方，可以少一点痛苦。

这可能是指标现货合约较三个月期合约价差虽然震荡，但仍相对温和的原因，截至周三时价差为逆价差36.50美元。

**中国库存之谜**

当然，可见库存只是整体库存情况的冰山一角。

更大一部分是中国保税仓库的库存，其中大都作为中国影子信贷行业的担保品。

有人认为，LME价差一直表现得好像铜是可供LME空方所利用的。

青岛港丑闻让这个理论遭到挑战，曝露了漏洞。官方调查大宗商品仓单反复质押以骗取贷款的消息刚传出时，铜价一度大跌，因预期数十万吨铜将从中国保税区仓库转到伦敦金属交易所(LME)亚洲仓库。

但这种情况没有发生。

很多铜在中国国内转移至知名仓储运营者手中，极少数被运到国外。

此外，保税区库存现在在下降。没有确切的数据，但路透在9月初报导称，上海保税区库存8月减少50,000-100,000吨，至500,000-550,000吨。

这是目前铜市又一个让人好奇的事情。

中国一直大量吸纳铜精矿。随着中国冶炼厂提高加工量，精炼铜产出8月触及纪录高位。但进口一直在下降。上海期货交易所可见库存也在大幅下滑。

这些都暗示中国需求极其旺盛。但其他迹象都显示需求放缓，尤其是使用大量金属的房地产和制造业。

铜的一个主要买家--国家电网有自己的投资周期，可能抵消了其他部门需求的疲软。

也有可能是中国国储局悄悄吸纳了保税仓库释放出来的铜。中国国储局是全球库存中最不透明的部分。

最明确无误的是，中国与全球其他地区一样，都没有出现切实的过剩迹象。

**卖方需警惕**

多数分析师仍深信，原材料过剩变为精炼铜过剩只是个时间问题。

中国8月的精炼铜加工量创下纪录高位，暗示这个转变过程已然开始。

但在看得见的库存，特别是LME库存开始明显上升之前，铜价对于给其他金属造成冲击的中国增长放缓担忧还是相对具有抵抗力。

做空者需要考虑到多头对库存和价差产生的巨大影响。

但这种多空对峙是基于令人难以琢磨的整体全球市场铜过剩。(完)

(编译 李爽/艾茂林/戴素萍/王丽鑫/李春喜; 审校 张荻)

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