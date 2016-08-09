《HOME专栏》LME终于调降费用 但是否来得太迟也太微不足道？

2015年3月12日，图为欧元和美元纸币。 REUTERS/Stoyan Nenov

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 许娜/侯雪苹/陈宗琦/李婷仪/王琛

路透伦敦8月8日 - 伦敦金属交易所(LME)刚刚公布了旨在“增强其作为全球金属交易流动性中心”的一项计划。

这项计划包含几个部分，例如降低仓位转移费用及下调初始保证金率。

但真正引人瞩目的是，降低短期交易手续费。短期交易或套利交易是指到期日介于明日至未来15个日历日之间的交易。

这标志着2015年初上调交易手续费的措施逆转。

市场普遍期望LME下调手续费已有一段时间。

与大西洋对岸的竞争对手--芝加哥商业交易所(CME) (CME.O)形成鲜明对比的是，LME成交量不断下滑。经纪商愈发感到不满，部分经纪商甚至正考虑成立一家由LME前执行长Martin Abbott管理的新金属交易平台。

外界很容易把这种紧张关系视为新旧势力之间的冲撞，以及传统会员抵制港交所对其在LME的22亿美元投资变现的急迫需求。

但这种在交易费问题上的拉锯，直击作为全球基本金属价格制定者的LME的核心。因为LME的交易成本正导致其工业用户基础的流动性外渗，而工业用户基础是LME价格发现可靠性的历史支柱。

问题是，LME试图扭转这种趋势的时间是否太迟了？

**“明日/次日”问题**

LME短期交易成本是多少，以及这为何如此重要，这一整个问题都可归结到一个具体的交易上，即明日/次日(tom-next)交易。

即使在LME独特的交割日结构中，明日/次日(tom-next)交易也是令人好奇的事物。

这是一种从汇市借鉴来的交易，它实际上允许仓位在不必兑现的情况逐日展期。

不论是生产商、制造商还是贸易商，工业用户都喜欢这种交易，因其可在管理库存方面提供灵活性。

他们以前对这种交易更是青睐有加，因为交易成本非常低，而且如果友好的经纪商像许多同业的传统做法一样准备承担成本，那么交易甚至是免费的。

2015年1月费率调涨后情况改观，从交易量就可以看出其影响日益明显。

以LME流动性最大的期铝合约为例。期铝交易量今年上半年下滑8.9%，明日/次日交投更是锐减30.5%。

行业参与者削减明日/次日交易与其他短天期价差交易的规模，而投资者则呈现增持的态势，不过大多是LME中较常见的短天期即期合约，而且多数是透过交易所的电子交易平台进行。

这些衰退的趋势，解释了LME经纪商与交易所为何担忧伦敦市场面临信誉流失的风险。

毕竟，如果伦敦市场失去了行业用户以及怪异却又完美的计日架构，就形同丧失对芝加哥商业交易所(CME)这类较传统期交所、甚至包括中国上海期交所等对手的竞争优势。

**大势已去乎？**

这么说应该不为过：LME在短期价差手续费的让步，尚未获得交易所官员原本期望见到的热烈欢迎。

部分原因在于费率调降的时机与规模。手续费调升持续了20个月，而经纪商与客户同声一气的怨念也持续了这么久，其中许多人早就直接选择出走。

此外，尽管LME能够以调降会员交易手续费达44%自吹自擂，但与LME谜样价差交易结构中流动性最强的明日/次日交易最低水平相比，成本差距仍大。

LME的行动是否够快、够强，足以拉回那些在业界频频见风转舵的避险操作者，目前还很难说。

但那也是因为，费用只是影响业界对LME参与度的诸多问题之一。

LME另一个特别之处为它是个以信贷驱动的远期市场，客户与其经纪商洽谈信贷额度，尽量避免交现金保证金。

然而信贷资源已变得越来越稀缺，对于那些较小规模的行业参与者来说更是如此，但他们长期以来却是LME用户基础的中流砥柱。

同时，现在有部分经纪商较喜欢与客户以店头交易做往来，而不是跳过独立帐户圈，因此与监管规定有关的成本也上涨。

费用上涨、信贷缩水还有监管成本，都让LME交易在一般人士眼中更显昂贵和不易进行。

他们也因而发展出自己的交易习惯，大部分的形式是在LME交易之前把仓位出脱，并选择现金帐户而非信贷。

而在有些情况下，他们甚至完全不通过LME来做交易。

**竞争**

这些都不意味着LME正面临某种灾难性的崩溃。

LME仍在从其作为全球基础金属行业价格发现平台的历史地位中获益，这一优势不会转瞬即逝。

但LME面临的威胁在不断增加。

芝加哥商业交易所(CME)和上海期货交易所(ShFE)过去几年的交易量双双劲增，虽说像LME官员过去曾多次做过的那样，将这两个交易所贬为投机交易平台而非套期保值的场所是很容易的事，可现在一切或许已有改变。

试水实物铝溢价交易之后，CME刚刚推出北美铝合金合约，这种利基产品似乎直接瞄准了原本使用LME合约作为风险管理工具的小型制造商。

此外，尽管ShFE成交量无疑被众多当日冲销的交易推高，但该交易所去年推出的期镍合约似乎越来越受到行业关注。镍行业利用该合约在中国与国际市场间进行实物套利。

全球基本金属市场已由以伦敦为中心的单极市场转变为多级市场，而监管和成本是竞争的核心。

LME刚刚表明理解这一变化，但它是否足够努力让竞争的天平再次向自己倾斜，这一点还尚无定论。(完)