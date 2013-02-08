《HOME专栏》LME金属齐涨再现冒险/避险模式 无视基本面因素

资料图片：伦敦金属交易所（LME）内的交易员和工作人员。 REUTERS/Paul Hackett/Files

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月6日 - 对于伦敦金属交易所(LME)基本金属来说,今年本应是基本面因素恢复影响的一年.

去年最后几个月各类资产之间的关联度稳步下降,令人寄望忽而一窝蜂追逐风险、忽而纷纷规避风险的一边倒行情即将结束.在这场金融危机期间,不论资产是好是坏,通常都是齐涨齐跌.

危机本身已经消散.

中国没有"硬着陆",希腊也未退出欧元区,美国财政悬崖谈判最终也设法取得了成功.VIX"恐慌"指数.VIX大跌至多年低位,完全反映了这些情况.

在宏观经济紧张局面消退的背景下,各基本金属原本料将各走各的路.

由于个别市场情况的巨大差异,原本预期2013年走势将出现分化.

这原本是个很好的见解.

**机械式上涨**

最近几周LME金属上涨,带有以前冒险/避险交易模式的印记,是多头荣景四处蔓延的结果.在这股风的推动下,股市涨至20个月高点.

请看下列显示1月LME价格变动与交易所库存情况的图表,显示了每种金属的基本供需情况.

浏览2013年1月LME价格与库存情况,请点击:(link.reuters.com/qaj85s)

首先可以发现,所有核心金属都在2012年收盘水准的基础上走高,根本无视上月交易所库存的变化.

LME仓库中的铜库存1月增加了17%以上,但这未能阻止期铜上涨脚步.1月期铜涨3.3%,到本月初涨幅进一步扩大到了4.3%.

所有资产再度呈现齐涨局面,有如潮水上涨把众多船只一并推向高处.其中有些船只如果离群自行漂荡,则很可能会沉船海底.

例如,期镍在所有金属中涨势最为强劲,尽管其LME库存持续大增,表明这是一个结构性供应过剩的市场.

这反映出这番涨势的机械性特点.

由于先前的市场头寸情况不同,资金流入基本金属市场导致不同的结果.

这次涨势的最初诱因似乎是空头回补,这可以解释为什么那些基本面最弱的金属却受益最大.

期锡反而受益最小,尽管它因供应短缺因素而成为多数分析师2013年看好的资产.

但期锡因基本面强劲而在1月初走出过一波很小的上涨行情.

市场头寸结构性偏多,已经到了难以容纳更多买家的程度.

**转折点?**

但涨势已暂停.

值得注意的是,这是因为欧元区的宏观面疑虑再起,也就是西班牙政治丑闻加剧,以及让市场头痛不已的前意大利总理贝鲁斯柯尼复出.

所以,接下来当如何?

那就要看你是否认为全球经济已经到达宏观转折点,这个辞是ETF Securities研究主管Nicholas Brooks形容资金加速流入该公司基本金属产品时所创造.

在过去几天所有政治杂音下的实际情况是,制造业活动正在改善.

摩根大通12月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2,自5月以来首度高过50的荣枯分水岭.

让金属多头特别感到鼓舞的是,两项受到普遍关注的中国PMI都在扩张领域,强化了对于中国正在复苏的看法.而2012年中时中国还笼罩在"硬着陆"的疑虑.

由于中国毫无疑问是金属需求的推手,这"显然"是正面的信号.

**等待中国**

太可惜啦,这点似乎没有人告诉中国人.

LME金属的涨势并未在上海期货交易所复制,使进口套利窗口进一步深陷负值领域.

而且由于即将进入农历春节假期,整个中国市场正渐渐放慢下来,因此短期内上述情况也不太可能有什么改变.

因此要确认是否真的到了转折点,至少需再等上几周.

但那时真可确定来到转折点吗?

虽说中国持续复苏有利金属需求,但也要库存处在相对放心的水准,以及中国和世界各地供应增加的配合.

铁矿石的情形就有力地呈现出此种对比.

中国在2012年底那阵子积极去化铁矿石库存.但对于今年第二季钢铁需求的乐观看法,引发一股庞大的集体补充库存热潮,并造成海运铁矿石价格好转.第二季本就是行业旺季,而中国加大基础建设支出的前景更为此助了一臂之力.

但基本金属方面并未明显看到这种景象.

并不是说那在春节假期后可能不会实现,但目前未见此情景,使得LME金属涨势显得空洞脆弱,很难招架修正走势.

**基金回归?**

今年迄今,市场上不只是明显缺乏中国投资者的身影.

缺席近期盛宴的还有具有重量级影响的基金.为了寻求更高回报,基金在去年年中左右撤离LME市场,转而投奔其它市场.

基金会受到吸引而重返基本金属市场么?

此问题的答案对工业金属短期走势的影响,或许与中国重建库存(或库存短缺)一样重要.

这很可能取决于基本面因素能否重新发挥影响力,正如年初分析师们普遍期望地那样.

美银美林的分析师近期发表研究报告称,"大宗商品再度成为具有吸引力的投资选项".

该行论调的关键在于,大宗商品和其它资产间的关联度下降,也就是说,冒险/避险交易模式,即忽而同时买进所有资产、忽而一起抛售所有资产的行情终结.

美银美林认为,这是"全球金融市场已经开始正常化"的一个迹象.

该行总结道,加上版块轮动的回报改善,尤其是能源和农产品版块,"大宗商品投资组合多元化的好处正重新显现".

不过,这是近期金属间的关联度重新恢复,以及各类资产再度上演冒险行情之前的事了.

若想要具有重量级影响的基金重返市场,此轮涨势不能只是机械性上涨,而是要更多地由各个金属自身的基本面因素推动.(完)

(编译 张涛/张若琪/许娜; 审校 张明钧)

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