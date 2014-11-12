《HOME专栏》LME整改措施千呼万唤始出来 但未切中问题要害

资料图片：伦敦金属交易所内的交易员和工作人员。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月11日 - 伦敦金属交易所(LME)终于推出一整套整改措施，解决仓储系统问题。

这套措施的推出历时漫长。讽刺的是，LME金属出库等待时间过长就是问题的核心。

拖延这么久，主要是因为俄罗斯铝业联合公司(RUSAL，俄铝)(0486.HK)提告阻挠LME的改革措施。虽然在英国上诉法院的判决中，LME赢了官司，但俄铝却不肯罢休，扬言要把官司打到最高法院。

这场官司大战已经愈发显得不切实际，因为俄铝最初担心LME实施改革可能导致铝价大跌的理由，已经不存在。

但由于上诉的威胁依然存在，LME无法公开解决与仓储业者关系中的核心问题，即它无法决定LME仓储的费用。

在最新的咨询文件中，已经排除重新评估是否能够对等待出仓金属的仓储费用设置上限，因为这是与俄铝官司中主要的争议点。

这也就是说，LME是否有法律权力参与设定仓储费以及出库费用的更广泛检讨，也被搁置无法进行。

这是咨询过程中的一个严重遗漏。这项咨询将进行至明年2月。

在LME仓储业务即将进行全面整改之际，部分仓库运营商可能很想照以往的作法，强行以高于通胀率的幅度调涨仓储费用。

这只会扩大LME金属较非LME库存金属的升水，这也是为什么那么多金属在LME排队出库的根本原因。

**升水与排队长龙**

LME的两项意见谘询，一个是特别针对LME与仓储业者之间关系的协议变更，另一则是较广泛，针对LME的整个交割功能。促成LME展开意见谘询，是因为底特律与荷兰弗利辛恩港仓库的铝货排队出库问题。

这些仓库排队问题，是导致铝金属LME基本价格与实货升水脱节的部分原因，但影响程度如何，则见仁见智。这种脱节现象让整个行业对冲价格风险的能力大受影响，LME提供指标参考价格的角色也备受质疑。

对于排队提货问题，LME的主要政策解决方法，是要求排队情况严重的仓储业者，出货必须多于入货。这项规定将于2月生效，因为俄铝的法律诉讼拖累，比原定计划迟了10个月。

尽管未能如期实施，但底特律和荷兰弗利辛恩港的两家仓库营运商--Metro与Pacorini已经提前改变作法，以符合新规定。

在最新的谘询中，LME提议进一步减少铝金属排队提货影响到其他金属的可能。

LME考虑另外制定平均每日出货500吨铝合金的要求，铝合金的价格扭曲情况已经超过原铝，特别是在美国。

镍与锡将分别制定一个额外的出货量规定，不并入每日60吨的出货量。由于钢铁、钴与钼已经有各自的出货量要求，LME目前正进一步朝着个别金属交割规定不同的制度改变。

至于铝，目前LME构想是推出实货升水合约，让消费端能根据结合LME基础价格及升水而得出新“综合”价格进行避险。

LME的实货升水合约计划明年第二季推出，在愿意保证两个工作日内出货的仓库，将进行这些合约的实货交割。

这将使得LME铝金属的升水仓单与一般仓单之间产生分裂，为LME仓储及交割带来更多复杂性。

而且很显然的，LME很重视必须防止有人可能想钻新系统的漏洞。根据规定，万一某个仓库突然出现排队提货现象，影响到升水仓单的交割据点，仓库营运商必须另外安排每日1,000吨的升水合约出货，或是升水合约每日出货3%，两者取其高。

LME的评估认为，即便在最糟糕的情况下，升水合约的排队等待天数不会超过34天，“大致符合消费端在LME现货市场取得金属的平均长度”。

**监管**

不过，在升水合约和提货排队这些当前热点之外，LME还对仓储体系提出了大量改革计划。

其中一些只是厘清了之前的模糊概念，比如净消费地区的界定，这是LME批准设立新交割点的主要条件之一。

还有一些提议是早该纳入的常识性规定，像是如果仓储营运商对于交割点的基础设施，拥有可能妨碍竞争的控制权时，则不予批准。

另外一些则似乎是在回应不久前的一些不当作法，例如要求凭提货单才能提货，以及同一家或相关仓储公司不能担任收货方。

但是LME真正的监管改革是在细则上，尤其是在LME仓储协议里的小细节。

特别是所有提到“适用法律”的地方都将替换成“相关法律法规”。

“这将阐明仓库的合规义务，以及LME依照法律法规可能采取行动的情况，包括仓库违反英国金融市场行为监管局(FCA)市场滥用法规时，”LME称。

仓储协议条款9:3“市场正常运作”列出，LME在监管、调查和情报收集方面的加强版权力。

举例来说，LME仓库运营商将必须提供有关所有收费及奖励的讯息，“以确保不会造成扭曲，并且不会抑制注册库存的流动性和灵活性。”起初是每季度提交一次信息。

“奖励”的范围包括“但不限于，为了吸引金属入货或阻止金属出货，提供的任何费用、佣金、折扣、减免、运输服务或其他任何货币及非货币收益。”长期以来，批评人士认为奖励措施是LME体系的一大乱源。

这一项及条款9:3内其他类似改动的重点就是，仓库运营商“不得阻碍LME市场的有序运作”。

换言之，LME的提议，是把仓库运营商和英国金融市场行为监管局(FCA)的防止操控市场法规直接关联起来。

**仍缺对症良策**

许多读者无疑会觉得，早该这么做了。

但是，仓库运营商可能会有不同看法。即使他们赞同，也可能有一些代价。

LME在咨询文件中明确承认，仓库运营商可能提高租赁费用，以此来对出货与升水合约的新规定做出反应。

LME将让这些收费变得更加透明，建议仓库运营商在网站上公布所有相关收费，而不仅仅是目前向LME提供的最高租赁费和卡车上交货价格。

但LME无法限制那些收费。只要无法限制，LME与非LME仓储之间的脱节现象就将继续存在，而这是导致铝出库排队的核心因素。

从咨询文件中可以明显看出，LME以及幕后的FCA，正在把LME的交割职能纳入监管范围。

但LME与存储“LME”金属的“LME”仓库之间的关系仍然割裂。

仍然缺失对症良策。实际上，直到俄铝用尽依法上诉手段之后，我们甚至不知道LME是否也拥有这样的手段。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦/朱晓军/张涛；审校 蔡美珍)

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