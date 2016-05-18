《HOME专栏》交易量不断下滑 LME价格参考意义及流动性怎么办？

资料图片：2011年7月22日，伦敦金属交易所内的交易员和工作人员。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/陈宗琦/徐文焰/杜明霞/李爽

路透伦敦5月17日 - 伦敦金属交易所(LME)的交易量为何不断下降？

去年LME交易量减少4.3%，是2009年以来首次出现年度萎缩。

这种势头在今年头四个月加速，交易量进一步下滑9.2%。如果这种趋势保持下去，2016年将录得2001年以来的最大降幅。

在周一的“Update Forum”活动中，LME发言者都没有明确提到这些数字。“Update Forum”是LME与交易所会员及媒体之间的例行市政厅会议。

但这些数字不容小视。LME官员们强调要让LME保持作为工业金属主要价格发现场所的主导地位，并制订了多项计划，要通过一系列激励机制来提高该交易所的流动性。

不过令人担心的是，寻求提高交易量的努力本身，是否会疏远这些年来让LME如此成功的工业用户群。

2000-2016年LME交易量图表：tmsnrt.rs/1V7pJ7w

**市场大不同**

“我实在受够了媒体对市场份额的报导，”LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)在开场演说中表示。

看看今年上海期交所爆量的交易活动，他可能也会有相同感受。以上海期镍的成交量来说，目前超越LME期镍的成交量已成为常态，即使沪镍开始交易才一年多。

但庄敬贤指出，这两个市场“虽有连结，但并不一样”。

尤其是LME并没有像今年中国日间交易市场那般，有着大量散户在各个大宗商品市场攒动。

实际上，这些散户活动的量能非常混乱，中国当局过去几周大费周章，透过调高保证金与交易费用等方式，力求加以疏通。

这就表明，成交量并非衡量大宗商品交易所成功与否的唯一依据。

事实上，中国大宗商品交易所虽多管齐下打击投机泡沫，但对于寻求可靠参考价的行业参与者来说，此举并不太可能提高这些交易所对他们的吸引力。

另一方面，芝加哥商业交易所集团(CME Group)越来越大胆进军金属交易市场，最终也可能成为另一种不同的挑战。

这是因为，虽然庄敬贤也强调针对CME期铜合约存在大量纯投机性活动，但CME针对铝升水等设计的新产品则将目标直接瞄准LME的核心客户。

不过这些新合约的设计暗示会继续使用LME期铝合约作为“基础”价格，让LME可以稍微松口气。

但CME周一宣布新推出的铝合金合约却并非如此。而推出这一新合约的时机选择可能也有深意，正好碰上LME的“Update Forum”活动。

自动交易程序很难融入到这种将美国制造业基础特定领域作为目标客户的工具中。

**只是因为价格不确定吗？**

所以，要是LME的市场份额并没有向上海期交所或CME分流，那成交量是怎么下滑的？

LME昨日给出的答案是“定价不确定性”，即当前在低位震荡的价格模式。这一模式已导致套期保值资金流动减少。

现在的情况显然跟2009年和2001年这两个成交量亦明显偏低的年份有一拼，这两年间金属价格也下滑且前景黯淡。

不过市场还是怀疑，这次除了简单的市场基本面之外，可能还有其他基本面因素在发挥作用。

正如一位LME经纪人Kingdom Futures最近就成交量下降问题所写道的，“这将再次引发有关算法交易正在驱动市场的争论，进行传统交易的客户发现交易成本上升、信贷措施收紧、避险(等等因素)正在促使他们离开市场，或是寻求用LME的替代品来管理风险。”

别指望LME官员会将交易费增加和成交量下滑直接联系起来。

不管这种担忧是否合理，它都切中了LME提振流动性努力的要害。

因为LME的重点是吸引自营金融交易员，这些交易员喜欢在比LME更加单纯的市场上交易，因LME的交割日体系和价差设计晦涩难懂。

所以，该激励方案的目标是，提高交割日--每月第三个周三--的流动性，以及交割日与展期之间--通常为三个月期间的价差。

LME刚刚针对所有会员客户推出的各种优惠方案，只适用于LME的Select电子交易系统上的交易。

LME场内交易和电话交易则没有优惠。

LME仍公开承诺开展场内交易。而且刚刚花了大量时间和资金，在其位于Finsbury Square的新办公地址兴建了一个新的交易大厅。

但是，在改革LME交易系统以让其更加吸引金融交易员，与保留其备受工业用户青睐的独特市场特征之间，仍存在固有的冲突。

**钢铁前景看好？**

把流动性和工业定价相关联本来是妄想，但LME两种新的钢铁合约或使之成为可能。

除了核心的六种基本金属合约外，或者把两种铝合金合约算在内的八种合约以外，该交易所在合约多样化方面并没有取得太大成功。

钼和钴合约虽在运作，但成交量较低，以钴合约为例，其成交量今年迄今锐降65%。

现货钢坯合约仍存在，但实际上自去年6月以来已经没有交易。

但钢铁废料和螺纹钢合约均显示鼓舞人心的迹象，今年迄今的成交量分别为2,647口和662口。

LME去年宣布钢铁废料开始声讯经纪(voice-brokered trade)交易，从仅有的电子交易向前卖出一大步。

“我们觉得，”LME总经理兼销售部主管Paul MacGregor表示，“我们将会看到流动性迅速提高。”

要提醒一下，值得注意的是，新的合约不会缓解传统派对交易所特性改变的担忧，因为这两个合约都是传统的、以现金结算的月度期货合约。

他们确实对基本金属交易目前下降势头做出了或许有力的缓冲。

但如果当前的核心趋势持续，庄敬贤或许依然会讨厌研究LME在全球金属交易业务中所占份额。(完)