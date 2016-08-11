《HOME专栏》LME将推出贵金属合约 伦敦金银市场会被整合还是割裂？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 许娜/李婷仪/王颖/侯雪苹

路透伦敦8月10日 - 伦敦金属交易所(LME)已经宣布明年将推出一系列贵金属合约，打头阵的是黄金和白银，最后是铂金和钯金。

这不是LME首次尝试涉足不透明的伦敦金银交易。

回想1980年，N.M. Rothschild高管Robert Guy曾宣布，与LME成立一家合资企业进行黄金交易。N.M. Rothschild是主导伦敦黄金交易的五大金银交易商之一。

他表示，“我们知道LME(...)将对”即将成立的伦敦黄金期货市场“做出非常积极的贡献”。

可惜这个宏大的憧憬最终落空。由于缺少流动性，该合资企业在成立五年后便退出历史舞台。

另外两次涉足白银交易的尝试也好不到哪儿去，一次是在1980年代，另一次是在1990年代。

所以这一次，这家仍主导全球基本金属交易的交易所是否能在第二次尝试进军黄金市场、第三次尝试进军白银市场时赢得幸运女神的青睐？

此后几年情况有了很大变化，LME独一无二的运作方式看来非常适合经过监管重塑的金银市场。

但也有很多没变。

伦敦金银市场仍是一个分散且容易波动的市场，而LME的加入有可能加剧市场的分裂，而非带来市场急需的整合。

**监管必要**

1998年，时任LME执行长的David King宣布将推出白银期货产品，虽然最后以失败告终，但当时King曾对华尔街日报说，将在黄金店头交易市场引进“更大透明度”和“更高程度监管”。

那番话多年来言犹在耳。

“这项创举一直受到市场要求更大的透明度所驱动，”LME在宣布最新计划时说。

但在恶名昭彰的实货交易黑池中容许一些透明度，已经从有趣的实验变成迫切的必要。

在古老的“定盘”被视为不符合现代定位并被改造成“指标”后，金银市场就亮起更严格监管的灯光。

欧盟祭出监管巨兽MiFID II，即扩大版的金融工具市场法规，很可能预示着店头交易将转向强制清算。

LME也打算借助其“先进且能实时清算的清算所”LME Clear，从这些转变中获利。LME Clear拥有数项鲜明优势。

**大家都来？**

LME官员一直把拟议中的金银合约描述为伦敦现有金银交易的补充，而不是对后者的威胁。

但有些人似乎并不相信。

新产品是LME与世界黄金协会共同开发的，背后还有高盛、工银标准银行、摩根士丹利、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行(Societe Generale)以及自营交易商OSTC等大型公司的支持。

但也有几个金银市场大玩家缺席。

缺席的还有伦敦金银市场协会(LBMA)，该协会代表在伦敦市场操盘的金银交易商。

令人不解的是，该协会也展开相关工作，要推出自己的交易平台；清算和技术服务招标的结果尚未出炉。

同样，对于拥有82个会员和67个协会的LBMA来说，做起决策来也将十分缓慢。

鉴于LME已经拿出了一个依监管形势变化而量身定制的解决方案，再推出一个由LBMA牵头的平台似乎显得多余了。

但还记得吧，该机构曾选择让贵金属交易定盘市场分裂成三块，而不是整合为一体。

LME拥有铂金和钯金交易、洲际交易所(ICE)占据黄金交易、芝加哥商业交易所(CME)-汤森路透则分得白银交易业务。对于那些不习惯伦敦贵金属圈子的人来说，这真是没什么道理。这个圈子里尽是矛盾冲突、有时简直是残酷无情的事。

在LBMA不紧不慢采取行动的时候，LME只能寄希望于其他人加入到他们这个平台的正式支持者阵营中来。

“有更多市场参与者公开受邀，参与支持新合约，并分享新合约的成功。”

这些更多的市场参与者是否会握紧LME伸出的友谊之手，我们拭目以待。

**来自东方的挑战**

他们是否这么做，将决定LME重新加入到贵金属交易之举是进一步整合，还是割裂伦敦市场。

这是该市场历史长河中的关键时刻。

伦敦在金银交易和设定全球金银参考价方面扮演的角色，受到一个日益明显的威胁。

根据汤森路透旗下的黄金矿业服务公司(GFMS)，今年上海期货交易所黄金产品的成交量持续攀升，在英国退欧公投当日曾触及500吨的单日成交新高。

根据GFMS的2015年黄金调查，去年上海黄金交易所的成交量大增59%至12,044吨。

与此同时，外界普遍认为，监管成本、一些大型银行业者的退出以及信贷的普遍收缩，已经令伦敦市场的流动性受到冲击。

鉴于这个每年场外交易达5万亿美元的市场明显缺乏透明度等，因此很难进行量化。

而这当然也正是LME和其合作伙伴希望协助解决的问题。

前提是，他们能游说足够多的其他参与者加入进来。

“我们欢迎LME成为这项事业的合作伙伴，”Robert Guy在1980年时说道。

现在回头再看，这样的欢迎显然不冷不热。那么这次情况会不同吗？(完)