《HOME专栏》LME修改仓储规定暂失音讯 铝排队提货时间再次延长

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 杜明霞/蔡美珍/郑茵/李婷仪

路透伦敦11月1日 - 天哪！原本一切看起来都很好！

9月末的时候，伦敦金属交易所(LME)及其东家港交所(0388.HK)可能还在窃喜，因为LME在7月1日提出的改善仓储系统排队提货问题的提案已经产生正面影响。

LME底特律仓库铝出货排队时间已经从7月1日的343个工作日，减少到280个。

荷兰弗利辛恩仓库的排队时间也从368天缩减至318天。

让铝用户哀哭切齿的实货溢价，亦有所下滑。这显然证实其与LME排队提货时间相关，与LME基本价格脱钩。

然而进入10月份，所有上述趋势都出现逆转，以上两个仓库提货又要排起长龙，而且实货溢价再次开始上扬

LME董事会已经从原则上决定，改变仓储规则。但并未出台任何细节，这可能是出于同监管机构协商的需要。

外界普遍认为，7月1日关于将入货和出货率关联的提案会得到实施，虽然可能会修正。

但风险在于，市场形势可能出乎意料，削弱该提案的初衷。

**等待队伍拉长**

昨天，假设每日出货速度3,000吨，底特律仓库铝金属的出货等待天数理论上是345个工作天。荷兰弗利辛恩仓库则是334天。

每个仓库据点都各有不同的节奏。

底特律及弗利辛恩LME仓库铝金属出货等待天数变化图(link.reuters.com/kyx34v)

底特律及弗利辛恩仓库净入仓/出仓比例变化图(link.reuters.com/bag44v)

以底特律为例，注册于仓单的金属数量出现明显减少。

这正是LME提案的主要目标。

虽然LME的任何规则修改要等到明年4月才会实施，但在等待天数超过100天的据点，初步的流量计算期间是从7月1日宣布日开始。

这个计算期经过了四个月，底特律累计出货数量已经比入仓数量高出33,500吨。

但注销仓单等待出货的数量过去一个月大增266,275吨，现在总数达到1,034,350吨。

相较之下，弗利辛恩的铝金属仓单注册速度仍大于金属出仓。7-10月期间累计的入货率比出货率高出59,950吨。

假设LME维持提案的计算方式不变，如果这个趋势持续下去，2014年5-7月的出货率将会更快。

弗利辛恩仓库注销仓单经过两个月挂零后，现在又卷土重来，新增了116,875吨等待出货的注销仓单。

换言之，弗利辛恩的出入货仍然相当活络，虽然只比今年稍早略微缓慢一些。

**库存融资回报**

大西洋两岸铝库存出库队伍越排越长说明了两件事。

首先，尽管近来生产商再度减产，但可用于LME交割的铝仍然明显过剩。

过去四个月，有超过50万吨铝进入了LME系统。

其次，用铝库存进行融资的兴趣似乎将要重燃。

LME在7月1日宣布新规后，准备进行库存融资的机构都再次权衡了一番，尤其是从实货溢价等方面的影响来考量；实货溢价是这种风险偏低交易中的主要财务风险。

对LME出库排队的监管审查，亦很有可能对压制融资热情起到一定作用，因为当前环境下银行持有任何形式的超额资金都并不合算。

但库存融资还是出现一波热烈的回升。

从一定程度来说，这只是因为自7月初LME期铝呈现正价差以来，库存金属融资的回报已经增大了许多。

库存融资回报率相关图表请点选：link.reuters.com/kux34v

一笔12个月期的铝金属正向套利交易目前的回报率接近8%，比不上2009年超高升水时期的双位数百分比回报，但在超低利率时期仍然诱人。

在一定程度上，重燃的库存融资热潮也反映出LME各类交易金属目前波动性极低。

不过最近几个月，金属价格益发有背离的迹象，从每天的现实来看，陷于难以摆脱的区间。

黑箱(black-box)及自动演算交易者，或可从这种情况中胜出，但市场上的大户却没有办法大举建立波段仓位。

这些资金更好的运用之道，是透过一些过剩的金属进行融资来锁定固定回报。

当然，这么做能赚到多少钱，取决于仓储成本这个关键变数。存放在LME仓库是所有选项中最昂贵的，这可能有助于解释近期在底特律和弗利辛恩仓单均出现注销仓单增加的情况。

**溢价上升**

由于LME提货长龙越来越长，而且想要套利融资者欲伺机取得更多单位来锁定利润，所以大西洋两岸的实货溢价再度开始攀升，也就不会让人太意外了。

浏览普氏(Platts)估定铝的实货溢价图表，请点击：(link.reuters.com/cag44v)

普氏所估定的美国指标中西部交割溢价，从7月初的每磅11.75美分，到9月底时大幅降至9.8的低位。目前为10美分。

在欧洲，普氏所估定的未税溢价为每吨175-200美元，已脱离170-190美元的近期低位。

LME7月宣示之后市场看似是单边押注，但现在来看已是让人摸不清。这反而让那些想从融资套利的人更放心，因为在他们持有现货库存期间，实货溢价不会下滑。

如今，在这谜样机器中移动频频的是铝市，它还有很多让人意外的空间，特别是来自LME，现在没人知道它的下一步是甚么。

但眼下看来，这项“铝的大试验”比起几个月之前，已是更加难以捉摸。(完)

(译文审校 张明钧)

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