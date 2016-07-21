《HOME专栏》投资者(再度)趋之若鹜 锌价泡沫若隐若现

2008年12月30日，澳大利亚昆士兰州以北的Oz Minerals Century矿，资料图为一辆装满锌矿石的运输车。 REUTERS/OZ Minerals/Handout

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月20日 - 在伦敦金属交易所(LME)交易的基本金属中，锌脱颖而出成为今年的投资大热门。

LME三个月期锌现已较1月初水平上涨42%，报每吨2,235美元。

这绝对是LME金属中今年迄今表现最强劲的，涨幅大大领先，当前价位已经回到去年5月达到的水平。

不过相应的投机兴趣也迅速升温，伦敦或是上海市场都不例外。

上海期交所的未平仓合约在飙升，LME的投机程度也在迅速逼近2015年5月的高峰水准。

投资资金押注锌的供给侧原材料吃紧方面，这在仍受需求端中国放缓阴云所笼罩的该行业中，非常显眼。

但原材料吃紧局面会持续多久，向来都是难以猜测。

投资者之前也曾被锌市所吸引，最近的一次是去年5月份，当时LME锌价触顶至每吨2,400美元，但到年底已跌回至1,500美元以下。

这一次会有什么不一样吗？

基金对LME金属的布仓图：tmsnrt.rs/29Y7iSl

上海期锌价格、未平仓合约和交易量图表：tmsnrt.rs/29Y7m4K

**期锌的多头押注增加**

针对LME期锌的投机性布仓正在逐步增加，在回应当前价格强劲上涨的同时，又反过来给这波涨势添柴加火。

LME自有的仓位报告显示，截至上周末，基金持有73,928口的净多头期锌合约，相当于未平仓合约数量的18%左右。

这是自2015年5月以来最大的多仓规模，当时的多仓为略高于10万口。

LME的交易商报告在项目分类方面有许多可被诟病之处。不过，LME会员经纪商Marex Spectron提供的另一份投机仓位报告，也描绘出相似的情形。

Marex报告认为，LME期锌的投机性多仓在过去一周大幅增加13,000口，达到目前的28,000口，相当于未平仓合约数量的14.6%。

两份报告的统计算法或许不同，但揭示出的基本趋势是一致的，Marex也认为当前的投机性多仓数量是2015年5月以来最高。

类似的情况亦发生在上海期锌市场。

市场未平仓合约已从5月中旬的略高于30万口，升至50.8万口。

过去只有两次高于当前水平。

第一次出现在2014年7-9月，当时价格也在飙升。第二次是在去年11月，未平仓合约和成交量齐增但价格却在下跌，证明空头集体袭击市场。

在这种特别的价格上涨周期内，成交量一直相对低迷，表明今年第一季扰乱中国大宗商品市场的散户投资者并未重返市场。

相反，可以推断的是，未平仓合约与价格齐升表明，伦敦投资资金结构性增加，而非过度吸引众多驻扎在上海和国内其它交易所的日内交易者。

**目前的吃紧...**

锌价前景较伦敦其它基本金属靓丽，这一点确实毋庸置疑。

一个愈发坚定的共识是，锌市将面临严重的供应问题，因为部分全球最老但规模最大的矿场即将寿终正寝。

所有的证据都支持这一论点。

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)最新月度统计，今年前四个月全球锌开采量锐减8.1%。

冶炼厂因此降低了将锌矿冶炼成金属而向开采方收取的加工费，以便争取到业务。

根据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据，中国进口的锌现货加工费用已经从去年底的每吨170美元降至约100美元。

这进而促使中国今年迄今的锌精矿进口量锐减，在1-5月期间下降了23%，至91万吨(容重)。

尽管有消息称嘉能可依然有50万吨的闲置年产能，但在上述这些因素的共同作用下，锌精矿紧缺的看涨神话愈演愈烈。

**...未来供应紧缺**

现在问题只剩下，这种紧缺看上去还没有影响到供应链上的精炼锌部分。

例如旗下同时拥有矿场和冶炼厂的瑞典公司Boliden在第二季报告中表示，“市场中的锌精矿库存偏低并且在该季持续下降”，但“欧洲现货市场溢价保持平稳”。

锌精矿紧缺何时会演变成锌紧缺，实物锌溢价应该是真正的试金石。

很显然的，这个情况还没出现，而且这大概是因为锌金属库存数量的缘故，特别是纽奥良的库存。锌库存数量只有局部的能见度，仍然散布在全球各地仓库内。

根据LME经纪商Triland Metals的说法，有些锌库存已经在流动，Triland Metals在最新每周实货升水报告中指出，“贸易商(正)将材料由纽奥良运至亚洲，以满足长单需求。”

但同样的，精炼锌市场供应链的神秘黑洞里，显然仍然有足够的锌金属，在6月下半月向美国该港口的LME库存挹注了77,000吨。

**时机**

锌市的流动路线看来很清晰。但行进速度仍充满不确定性。

这也是为何一些市场人士选择长天期期权，押注于2016年12月及2017年6月，作为切入预期锌价上涨的操作。

但还有许多其他人仍然透过LME三个月期锌价格及较短天期沪锌的形式，传达他们看多的立场。

这类的投资人可能太多了。

如果不能很快证实供应链的精炼锌部分确实趋于紧俏，当前未平仓合约的水位看来将是一颗随时可能出事的未爆弹。(完)