《HOME专栏》投资者(再度)趋之若鹜 锌价泡沫若隐若现

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦7月20日 - 在伦敦金属交易所(LME)交易的基本金属中，锌脱颖而出成为今年的投资大热门。
LME三个月期锌现已较1月初水平上涨42%，报每吨2,235美元。
这绝对是LME金属中今年迄今表现最强劲的，涨幅大大领先，当前价位已经回到去年5月达到的水平。
不过相应的投机兴趣也迅速升温，伦敦或是上海市场都不例外。
上海期交所的未平仓合约在飙升，LME的投机程度也在迅速逼近2015年5月的高峰水准。
投资资金押注锌的供给侧原材料吃紧方面，这在仍受需求端中国放缓阴云所笼罩的该行业中，非常显眼。
但原材料吃紧局面会持续多久，向来都是难以猜测。
投资者之前也曾被锌市所吸引，最近的一次是去年5月份，当时LME锌价触顶至每吨2,400美元，但到年底已跌回至1,500美元以下。
这一次会有什么不一样吗？
基金对LME金属的布仓图：tmsnrt.rs/29Y7iSl
上海期锌价格、未平仓合约和交易量图表：tmsnrt.rs/29Y7m4K
**期锌的多头押注增加**
针对LME期锌的投机性布仓正在逐步增加，在回应当前价格强劲上涨的同时，又反过来给这波涨势添柴加火。
LME自有的仓位报告显示，截至上周末，基金持有73,928口的净多头期锌合约，相当于未平仓合约数量的18%左右。
这是自2015年5月以来最大的多仓规模，当时的多仓为略高于10万口。
LME的交易商报告在项目分类方面有许多可被诟病之处。不过，LME会员经纪商Marex Spectron提供的另一份投机仓位报告，也描绘出相似的情形。
Marex报告认为，LME期锌的投机性多仓在过去一周大幅增加13,000口，达到目前的28,000口，相当于未平仓合约数量的14.6%。
两份报告的统计算法或许不同，但揭示出的基本趋势是一致的，Marex也认为当前的投机性多仓数量是2015年5月以来最高。
类似的情况亦发生在上海期锌市场。
市场未平仓合约已从5月中旬的略高于30万口，升至50.8万口。
过去只有两次高于当前水平。
第一次出现在2014年7-9月，当时价格也在飙升。第二次是在去年11月，未平仓合约和成交量齐增但价格却在下跌，证明空头集体袭击市场。
在这种特别的价格上涨周期内，成交量一直相对低迷，表明今年第一季扰乱中国大宗商品市场的散户投资者并未重返市场。
相反，可以推断的是，未平仓合约与价格齐升表明，伦敦投资资金结构性增加，而非过度吸引众多驻扎在上海和国内其它交易所的日内交易者。
**目前的吃紧...**
锌价前景较伦敦其它基本金属靓丽，这一点确实毋庸置疑。
一个愈发坚定的共识是，锌市将面临严重的供应问题，因为部分全球最老但规模最大的矿场即将寿终正寝。
所有的证据都支持这一论点。
根据国际铅锌研究小组(ILZSG)最新月度统计，今年前四个月全球锌开采量锐减8.1%。
冶炼厂因此降低了将锌矿冶炼成金属而向开采方收取的加工费，以便争取到业务。
根据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据，中国进口的锌现货加工费用已经从去年底的每吨170美元降至约100美元。
这进而促使中国今年迄今的锌精矿进口量锐减，在1-5月期间下降了23%，至91万吨(容重)。
尽管有消息称嘉能可依然有50万吨的闲置年产能，但在上述这些因素的共同作用下，锌精矿紧缺的看涨神话愈演愈烈。
**...未来供应紧缺**
现在问题只剩下，这种紧缺看上去还没有影响到供应链上的精炼锌部分。
例如旗下同时拥有矿场和冶炼厂的瑞典公司Boliden在第二季报告中表示，“市场中的锌精矿库存偏低并且在该季持续下降”，但“欧洲现货市场溢价保持平稳”。
锌精矿紧缺何时会演变成锌紧缺，实物锌溢价应该是真正的试金石。
很显然的，这个情况还没出现，而且这大概是因为锌金属库存数量的缘故，特别是纽奥良的库存。锌库存数量只有局部的能见度，仍然散布在全球各地仓库内。
根据LME经纪商Triland Metals的说法，有些锌库存已经在流动，Triland Metals在最新每周实货升水报告中指出，“贸易商(正)将材料由纽奥良运至亚洲，以满足长单需求。”
但同样的，精炼锌市场供应链的神秘黑洞里，显然仍然有足够的锌金属，在6月下半月向美国该港口的LME库存挹注了77,000吨。
**时机**
锌市的流动路线看来很清晰。但行进速度仍充满不确定性。
这也是为何一些市场人士选择长天期期权，押注于2016年12月及2017年6月，作为切入预期锌价上涨的操作。
但还有许多其他人仍然透过LME三个月期锌价格及较短天期沪锌的形式，传达他们看多的立场。
这类的投资人可能太多了。
如果不能很快证实供应链的精炼锌部分确实趋于紧俏，当前未平仓合约的水位看来将是一颗随时可能出事的未爆弹。(完)
(编译/审校 刘秀红/高琦/许娜/孙国玉/蔡美珍/李爽/张若琪/戴素萍)
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