《HOME专栏》伦敦锡市吃紧 中国能否拆除关税壁垒施援？

2003年11月资料图，中国上海郊区一家工厂的工人在卸下一卷锡板材。 REUTERS/Claro Cortes

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月19日 - 伦敦锡市场依然紧俏，需求旺盛。

诚然，伦敦金属交易所(LME)登记的锡库存已经自11月低点2,895吨回升至目前的4,160吨。

现货锡较三个月期锡的价差上周也已转而出现较小的正价差，为去年9月以来首次。

但以任何往期标准来评判，锡库存依然较低，价差也依然体现出压力，周二结束时指标现货锡较三个月期锡存在每吨10美元的逆价差。

上个月逆价差一度扩大到每吨270美元，尽管逆价差之下存在持续的现金刺激，但潜在问题似乎是缺乏可以交付的金属。

中国不缺锡。这一点在上海期交所有3,846吨锡中显而易见。

不过中国10%的出口关税将这些锡留在了国内。

可能中国已悄然拆除了这一壁垒，如果中国已经这样做，则将对全球锡流动以及缺少锡的伦敦市场带来重大影响。

LME锡库存和价差图表：tmsnrt.rs/2iPVViF

**出口关税已取消？**

注意强调“可能”一词。

至于到底可能或者可能没有发生什么，还有很大不确定性。

但国际锡业协会(ITRI)已提请注意这样一个事实，中国2017年的出口商品税率表中，锡出口关税已不复存在。

“ITRI中国事业部已联系了很多企业，包括经纪商、生产商和其他专家在内，试图验证(锡出口)关税是否已取消，”该协会网站上的一篇文章中称。

“虽然多数都认为已经取消，但没有人能百分百确定，因为并没有任何官方公告或文件。ITRI的观点是，这一关税已经取消，但我们认为要等到中国春节假期过后，情况或许才会更加明朗。”

为什么中国会取消从2008年初就一直存在的这一出口关税呢？

很可能是因为去年7月美国向世界贸易组织(WTO)提起的正式申诉，指责中国对多种矿产品及金属征收出口关税，这其中就包括精炼锡在内。

WTO投诉进程较为缓慢，规定了控诉双方进行磋商的一段时期，之后才会提交争端解决小组，但中国过去的做法都是显示自己愿意采取单方面行动，不至于让事态一发不可收拾。

这一次可能也是一样。

中国精炼锡贸易图表：tmsnrt.rs/2jJRZ1m

**全面改变？**

如果关税确实已被取消，对全球精炼锡的流动将造成巨大影响。

由来已久的LME库存偏低现象，说明中国以外的供应量稳步收紧。

印尼出口的持续稳定下降是上述现象的成因。印尼为全球第二大锡生产国，但出口量为全球之最。

去年印尼锡出口量下滑9.4%至63,560吨，供应量连续第四年减少。

这部分反映出印尼政府逐步加强对锡的掌控，之前印尼锡矿业与精炼业的状况混乱。不过这也有印尼锡矿等级长期下降的原因，易于开采的锡矿藏量正逐步枯竭。

中国的锡生产似也面临类似情况，锡矿藏量也正在耗尽，直到几年前出现重要的新供应来源--缅甸。

缅甸一直在中缅边境以每年逾5万吨的速度，开采包含金属在内的原材料，支撑中国身为全球最大精炼锡生产国的地位。

但中国并非全球最大精炼锡出口国。

自2008年开始征收出口关税以来，中国的锡出口已出现萎缩。

2007年精炼锡出口总量为23,600吨。2015年已减少到微不足道的562吨，2016前11个月也仅有730吨。

更多的锡以没有出口关税的锡产品的方式流出该国。2016年1-11日，此类出口为4,500吨，但此类材料不能在伦敦金属交易所(LME)交割。

如果没有出口关税，供应情况良好甚至可能过剩的中国市场，以及供应不足的非中国市场的这种动态将会改变。

**沪伦通？**

对于逾一年来一直流动性紧张的伦敦锡市而言，这可能是好消息。

这不仅产生了时间价差的波动，还很可能与金属市场普遍低迷及LME费用上涨一道，成为促使LME锡合约成交量下降的一个因素。

去年LME锡合约成交量总计为136万口，或680万吨，较2015年下降7.4%，自2014年以来已经下滑近36%。

虽然在伦敦交易的锡减少，但在上海交易的锡却激增。上海期货交易所于2015年3月推出锡合约，此后成交量稳步上升，去年成交量达630万吨。

两个市场有关键的不同。LME仍是工业套期保值者前往的市场，而上海期货交易所则更多地依赖中国投机客的兴趣。

如果没有了关税，两者之间的套利交易只会增加。

鉴于中国市场的过山车行情，对其它大宗商品市场的价格形成带来越来越多的影响，这对LME而言或许是一把双刃剑。

正如ITRI自己所言：“我们预测，取消(出口关税)这一贸易壁垒，将会产生全球性的影响。”

的确如此。眼下我们都需要的唯一事情，就是某种形式的确认。(完)