《HOME专栏》伦敦锌市走俏 多头准备迎接隐性库存现身考验

2016年2月17日，厄立特里亚首都西北一处蕴藏金、铜和锌等金属的矿区。 REUTERS/Thomas Mukoya

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/张若琪/于春红/汪红英

路透伦敦6月1日 - 随着今年持续开展，锌金属的吉星愈发大放光明。

正当伦敦金属交易所(LME)其他基本金属还饱受中国经济放缓及美元走强之苦，伦敦期锌从1月初以来已经大涨超过21%。

全球多处锌矿关闭以及随之而来的原料供应链吃紧，这样的题材吸引了投资者涌入锌市。

尽管过去已经有多次看似牛市的假讯号，但今年似乎是真的有望实现的一年。举例来说，国际铅锌研究小组(ILZSG)估计中国以外地区的第一季锌矿产量减少9.5%。

伦敦精炼锌市场已出现一些趋紧的迹象，过去几天，现货锌相对三个月期锌的现货升水为每吨2.00美元。

这看起来是对多头题材的强化，但另一方面这可能也是对多头题材的考验，因为伦敦期锌以往几次出现技术面紧俏后，随即吸引大量原本不见踪迹的隐性库存流入市场。

究竟有多少这种神秘锌库存，会突然现身抵销矿山产量下滑，这个问题已经为锌价维持涨势的最大未知障碍。

**LME库存减少**

推动伦敦市场趋紧的因素是LME注册库存持续减少。

LME锌库存目前约为384,050吨，较年初减少了18%或82,250吨，且远低于2013年时逾110万吨的高峰。

然而库存下行趋势相当不规则，不时出现一些“新现身”库存，因有市场外金属交付至LME系统，尤其是在美国新奥尔良港。

而且库存下行的基本趋势会突然反转，经常是因LME价差趋紧所引发，价差收紧刺激了用于融资的不活跃库存被释出及交割，以此来平掉空仓。

这样的库存流动时常造成价格下跌，因投资人认清LME库存趋势只是整体库存大环境的一部分。

去年第三季，近250,000吨锌库存现身登录至LME注册仓单，几乎全都是在新奥尔良。

今年2月再度发生类似情况，LME指定仓库系统突增50,000吨锌，不过新奥尔良只占8,725吨，其余则出现在马来西亚的巴生港和柔佛。

由于2月是最近一次LME曲线前端转为逆价差，因此市场再度趋紧很有可能引发类似情况的库存移动。

LME价差趋紧和库存流动图表：

tmsnrt.rs/1TUI1YE

ILZSG对整体锌库存估计图表：

tmsnrt.rs/1TUHA0o

**遗漏的库存**

当要理解紧俏的原材料市场如何以及何时导致精炼锌市场供应越加紧俏时，“隐性”库存规模，即场外不纳入统计数据的库存，是一个主要问题。

ILZSG自己估计，包括交易所注册数量、中国国家物资储备局持有的锌、生产商和消费者及商家持有的“商业库存”在内的总体锌库存，已从2013年1月的高位220万吨，降至2016年3月底的150万吨。

但ILZSG与其他人一样，也在努力从可追踪统计数据中去计算遗漏的锌数量。

从新奥尔良近期数据看，显然总体库存具有很大差距。

对相差规模的估计则有很大不同，但广泛共识是规模高达几十万吨。

工银标准银行分析师、市场中看法较乐观的分析师之一Leon Westgate暗示，规模可能为70-80万吨，这一估算“趋向于预估区间的低端”。

花旗的David Wilson亦提请关注中国存在着大量场外库存，不包括国储局持有的约25.4万吨，中国场外库存“至少有50万吨”。

花旗认为，总体场外库存可能介于250至350万吨，“相当于9-13周的消费量，我们认为这些的规模将对锌价产生不利影响。”

**考验**

受中国的出口税影响，中国可能未公布的库存或许仍将留在国内。

锌大量流出中国的情况只在2014年出现过，当时是在青岛港金属库存丑闻爆发后不久。这一丑闻冲击了金属担保融资做法。

但即便当时金属大量流出，但中国成为金属净出口国的情况也只持续了几个月。

然而，新奥尔良港及周边的锌库存却完全是另一种情况，因为事实曾一次又一次地证明，这些金属将在价差收紧时流入LME的仓库。

目前的逆价差还太小，不足以对场外库存产生巨大的吸引力。

但只要LME库存继续下降，价差只会收紧。

到一定的时候，这些“隐性”库存中的一部分将进入LME报告系统的统计数据中。

“隐性”库存究竟有多少，将不会改变当前对锌价的看涨信心，但或许会令大家都停下来想想这一多头主题的时机。正如过去几年曾多次出现的情况一样。(完)