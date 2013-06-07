（更正）《Home专栏》金属的终极买家真的重返市场了吗？

(更正：因译文有误，第一个小标题下第三段应为，“国内的采购价格总是高于上海期交所的主要价格，绝非巧合。而国储局一再采购铝和锌，也不是无心之举。”；非“不巧的是，国内的采购价格总是高于上海期交所的主要价格。而且国储局一再采购的标的是铝和锌矿”)

撰稿 Andy Home;编译 兰秀娟/戴素萍/王丽鑫/朱晓军

路透伦敦6月3日 - 终极买家重新回到基本金属市场了吗？

自从英国金融时报今天刊登中国国家物资储备局从国际市场上买镍的报导后，大家都在问这个问题。

这则报导已得到中国国储局的证实。据说国储局自身及代表中国军方购买约6万吨的镍。

这是国储局自2008-2009年后首次在国际金属市场上现身。

国储局是逆势买进工业金属的大户，抓住价格疲软的时机购买。国储局的行动因此对价格有强烈的暗示意义，至少市场普遍这么认定。

这也就解释了为什么伦敦金属交易所(LME)三个月期镍今天早晨升穿了每吨15,000美元关卡。

鉴于国储局在铜市场上一直最为活跃，所以铜交易商一定也在密切关注国储局动向。

但难以捉摸的国储局此次返市，真的像市场所寄望的这么偏多吗？

**“真正的”交易**

中国国储局在中国国内市场动作频频，最近在3月采购精炼锌4.5万吨，而去年11月则曾采买了锌和原铝。

但这些采购动作，主要是为政府青睐的厂商提供经营上的支持，如此才能协助厂商转移资产负债表上过剩的库存；同时释出对厂商有利的价格讯息。

国内的采购价格总是高于上海期交所的主要价格，绝非巧合。而国储局一再采购铝和锌，也不是无心之举，这两者一直是容易发生供应过剩及价格长期不振的金属。

但对金属多头来说，国储局向国际市场买进金属才是“真正的交易”。

此处的重点在于国储局于2009年买铜。或者更精确的说法是，在2008年底传出它打算买铜和其他金属的消息。

由于金融危机演变成制造业危机，此时正值工业金属市场崩解。LME三个月期铜在该年9月和10月间从7,500美元暴跌至4,000美元不到。

如今只消从当时的铜价技术图型来看，便可得出结论--国储局在11月公布采买意向声明，尽管含糊不清，但却是铜价改弦易辙的重要推手。铜价在2008年12月触底，之后在2009年初开始反弹。

说起来很容易，但事情没那么简单。

回顾2008年底，还有其他重要因素在推动铜价。

金属价格崩跌，不只是铜，所有其他在LME交易的金属亦然，由于跌势如此猛烈，以至于到2008年11月，下跌动能已经接近乾涸。

比起中国释出的微小讯息更重要的是，该月中国公布了大规模经济刺激计划，寄望能减缓全球其他地方延烧的金融和经济危机冲击。

这再加上价格已经够低，且承诺的基础建设大兴土木，带动大量的工业金属于2009年上半年流向中国。

铜也不例外。在2009年上半年铜净进口增长逾一倍至140万吨，想当然其中有一些金属进入了国储局仓库。

国储局从来不会在之后对采购置评，意思是时至今日它采购的时间点和吨数都还是未知数。而且无论国储局买了什么，都因更大量的金属流入中国铜行业而无从得知。中国在长期库存去化后，对金属的需求孔急。

铜价在2008年末及2009年初急剧反弹，国储局的确有推波助澜的作用。

但重点是它绝不是唯一的推手。

**金属问题**

如果历史告诫不要神化国储局进入市场的时机，那么目前买入镍也应当让人三思。

首先，为什么是镍？

国储局过去在国际铜市一直更为活跃的原因，是中国在结构上从过去到现在一直短缺铜，而铜在进行基础设施和完成制造业目标上极为重要。

镍可能曾经也是这种情况，但即便如此，国储局也倾向于从国内生产商购买，而不是国际生产商。

更近一些，中国自己的含镍生铁行业大幅扩张，降低中国对进口的依赖。

确实，最近几个月中国精炼镍进口相对强劲，引起市场持续讨论中国政府采购。

这些采购中一大部分现在似乎用于军事储备，暗示某些针对特殊终端应用的高品质品牌，而不是“商品级别”金属。

时机和可得性显然是重要因素，但这些镍操作中可能也有一次性因素。

浏览中国精炼镍贸易图表，请点选(link.reuters.com/nut58t )。

**时机问题**

然而，金属多头的真正问题在于时机。

中国政府采买镍的传闻已经悄然流传了好几个月。

看起来，传闻中交易的6万吨至少有一部分已经购买并装运。

因此，“终极买家”在没有人注意到的情况下于国际市场吸收镍金属的可能性，已然升高。

当然，采买镍并未阻止LME镍库存稳步上升以及价格持续下跌。

由于全球镍市供应严重过剩，因此购买2-3万吨也不会带来明显变化。

从国储局角度来看，这局面再好不过。它喜欢藏在幕后，心知肚明它的买进对市场会带来多大的冲击。

铜贸易商应该要记住这点。

因为，目前看来国储局似乎已为军方买进超过10万吨铜，同样也是在没有人特别注意到的情况下。

这就是现在和2008年末的重大区别。2008年末金属市场遭受极严重的需求崩盘，而且当时镍与铜等金属的供应甚至还有着很大的问题。

镍市已经明确转向结构性的供给过剩，铜则正在转向供应过度。

这意味着镍与铜最终都会成为“买方市场”，而“终极买家”对此是了若指掌。(完)

(译文审校 沈以文)

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