《HOME专栏》香港和上海：未来金属交易的盟友还是对手？

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月30日 - 上周五,上海期货交易所(SHFE)扩充了金属交易产品的种类，新加入了镍和锡。

作为中国工业金属最重要的交易所，上海期交所交易的基本金属产品完全可与伦敦金属交易所(LME)匹敌，后者则在中国之外的全球市场占据支配地位。

理论上讲，通过刺激套利流动，这会使两家交易所都受益。

此外还会使港交所(HKEx)(0388.HK)得到好处，后者在2012年买入LME，希望在大宗商品领域复制其股票交易所连接内地股市交易的模式。

但这个金属交易的三角关系中仍存在矛盾。

在全球金属定价方面，香港和上海未来会成为合作者，还是对手？

**两种体系**

上海期交所推出期镍与期锡合约，填补了基本金属产品方面的一个明显缺口。

但上海与伦敦金属市场之间仍存在鸿沟。

上海期交所实质上仍然是一个中国市场，几乎所有流动性都来自内地参与者。

上海期交所金属价格包含对进口金属征收的增值税，以人民币计价，并受到与中国资本控制相关的所有制约。

上海市场还拥有数量众多的散户投资用户，与伦敦金属交易所明显不同，后者以工业与金融批发商用户为主。

用户性质的这种差异，可以帮助解释为何上海期交所某些合约的交易量胜过其它合约。

铜是全球范围内很受欢迎的投资标的，是上海期交所交易量最大的基本金属。锌排在第二，主要是因为相对较低的价格吸引中国散户。

相比之下，铝和铅对散户投资的吸引力较低，在中国和其它地方都是如此。上海期交所这两种金属的交易量与伦敦相形见绌。只有大型投资者才敢尝试铝和铅期货。

2014年上海期交所与LME基本金属交易量对比图表：

link.reuters.com/byq44w

由于两市场采用的合约格式和方法不同，就是想像上图那样进行成交量对比都很复杂。

比方说，数据中要去除LME期权成交量，因为上海期交所没有期权交易。

上海期交所分开记录买卖对交易量的影响，所以数据存在重复记录现象。LME成交量数据和伦敦市场的交易系统一样晦涩难解，因为存在多个交割日期，以及分层的成员结构。

整体来说，最好将两个市场看作互补的交易系统，套利者提供了一定程度的联系，尽管这种联系受到明显的技术阻碍。

**联系**

港交所想要填补的正是国际金属市场与中国市场之间的缺口，拓展目前作为中国和世界之间人民币交易的桥梁作用。

沪港通是一个现成的榜样。沪港通去年11月开通，周一的“南向”交易量达到创纪录的55.93亿港元。

如果能在连通中国大陆和国际金属市场方面达到类似效果，将是港交所的显赫成绩。

对于中国而言，这将是朝着人民币最终实现可兑换，以及从不情不愿的价格接受者转变为梦寐以求的价格制定者迈出的又一步。

对于中国之外的交易界而言，这将意味着可交易金属领域的全球最大参与者将向他们开放。

港交所行政总裁李小加称，邓小平提出的“一国两制”赋予香港的独特地位，使其成为内地与国际市场互联互通的第一站。

“‘一国两制’是香港的核心竞争力，”他在2013年6月份的网志中写道。

“若没有真正的‘一国’，香港就不会有承接内地发展东风的机会。若没有真正的‘两制’，香港就不可能保持其独特的优势。”

他还说，对于上海期交所等内地市场而言，这将是双赢的竞争。

“我们不在存量上竞争。我们要共同合作，创造增量。”

**一个国家？**

然而，有意思的问题是，上海期交所是否也同意这种说法，或者说金属期货是否会成为上海和香港这两个已经竞争了一个多世纪的老对手之间的新战场。

上海自己也正在推进国际化进程，2013年建立作为金融改革试验区的上海自贸区就是最明显的例子。

而在上海自贸区设立的上海黄金交易所则打开了另一个连接国际市场的通道。这是中国第一家明确瞄准外国投资者的交易所。

就基本金属来说，上海对其和伦敦市场、以及与香港市场之间关系的矛盾情绪，集中体现在仓储这个棘手的问题上。

LME已经进行了长时间的艰难游说，希望将其注册仓库网络延伸至中国大陆，从而协助并鼓励在LME与上海期交所之间的套利活动。

而上海期交所显然认为这不是一个“双赢局面”，中国证监会也颁布禁令，禁止外国交易所在国内设立仓库。

该禁令目前仍然有效。

虽然禁令依然存在，但在李小加设想的金属交易宏伟计划中，上海期交所的地位仍充满不确定性。

而上海期交所推出期镍和期锡合约以追上LME的基本金属投资种类，可能只会维持而非消除这种不确定性。(完)

(编译 李春喜/张涛/王丽鑫/汪红英/秦德兴; 审校 王洋/王兴亚/徐文焰)

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