《HOME专栏》金属行业超级景气循环过后

图为上海洋山港附近一家仓库，工人在用叉车装运铜。 REUTERS/Carlos Barria

路透伦敦10月19日（撰稿 Andy Home 编译 张明钧/戴素萍/李春喜/孙国玉/陈宗琦） - 感谢嘉能可(GLEN.L)。

这家瑞士贸易暨矿业巨擘在LME Week举办前不久宣布大举减产，至少打破了上周于伦敦举办的金属行业会议的槁木死灰气氛。

大宗商品超级景气循环戛然而止，工业金属行业全体受到冲击。

“先前根本没有人能够预测到中国放缓的程度，”力拓铜煤业务主管Jean Sebastien Jacques在一场彭博举办的研讨会上表示，“我们无疑正面临艰困时期。”

产业高管及分析师莫不赞同上述黯淡的警告。

情势到底会多艰困，首先取决于中国的情势，而这也成为一大问题，因为根本没有人能搞得清楚中国现在发生了什么事。

此外，在产业重温旧式非超级景气循环的样态之际，中国自身的金属产能让供应商该如何因应产品价格偏低又蒙上一层不确定性。

**中国打造空头格局**

中国是大宗商品超级循环的主要推手，特别是从所有新城市及相关基础建设所需的工业金属来看。

而且，如果超级循环还有剩余火花的话，就是中国今年把它浇熄了。

看来整个世界都受到中国经济放缓题材的影响，但对金属市场来说，“放缓”并不能说明实际情况的严峻程度。

或许归结出的事实是，金属使用量一直受到负面的结构、景气循环及去库存这三个致命打击所伤。

这三个致命打击所打造的空头格局，当中的核心问题是建筑业，尤其又以住宅建筑业受创最深。先前建筑业是中国金属需求成长的支柱。

中国结构性转变，造成短期的推动力消失，最终将是极为棘手的问题，这或许有助于解释力拓Jacques所说的“行业及投资者都发现很难解读市场”。

CRU Group的Grant Colquhoun在该研究机构周二早餐会议上的发言，尽力给出答案。

Colquhoun辩称，中国是在“进行结构性调整的同时遭遇周期性下滑。”CRU集团的看法是，周期性前景将会转为更加乐观，但仍然是在固定资产投资放缓的大环境之下。

他强调，中国服务业出现一些更加正面的信号，并列举一些“不太引入关注的消费者指标”--从航空乘客人数到电影票房收入，并暗示消费者信心上升最终会使当前困难的楼市重燃起来。

考虑到金属使用量较大的电网行业追加支出、中央政府在新基础设施方面的定向支出，金属消费出现短期反弹是有可能的，不过这个反弹可能要被当前更大的结构性调整所冲淡。

**供应问题**

这对于正在努力克服金属价格问题的生产商而言可能没有什么实质性作用。目前金属价格已交投在行业成本曲线。

中国增长“放缓”使供应准备状况不同的各类金属均受到打击。

最为极端的是金属铝，CRU主管Paul Robinson在彭博的研讨会上称，铝的前景“非常糟糕”。

镍的前景可能也好不到哪儿去，Wood Mackenzie公司的Andrew Mitchell曾与Harbor Aluminium公司的Jorge Vasquez在LME周一的一项讨论会上，就哪个金属的基本面更差展开争论。

这两种金属的问题在于，供应方对于当前的低价没有反应。

对于中国是否愿意或者希望进行充分减产以恢复市场平衡，铝市场深感怀疑。中国现为世界最大的铝生产国。

通过铝行业的情况你或许能了解钢铁行业的情形，过去十年间，中国钢铁行业产能也是大规模增长。

“对于(钢铁)价格下跌丝毫不为所动，”Bloomberg Intelligence的Ken Hoffman称，“市场似乎无法实现突破，回到正利润率区域。”

这并不完全是中国的错。

根据Woodmac的Mitchell，全球镍生产领域有约55%现处于缺现金的状态，但供方目前为止的反应十分乏力。

这其中很大一部分原因是，大家都等着中国镍生铁行业崩溃，当前中国镍生铁行业面临着原材料供应减少以及成本增加的双重困境。

就在大家坚持之际，库存却在稳步增加。即便就像很多人期待的那样今年出现供应短缺，但由于库存较高，这种短缺也很难抬升价格。

至少就嘉能可而言是如此，该公司公布了锌和铅减产计划，但上周这两个市场并没有因此欢欣鼓舞。市场普遍担心，锌铅主要供应国--中国可能会直接提高产量，从而令嘉能可的减产效应被抵消。

如Metal Bulletin Research的Alistair Ramsey在LME会议上所说，“每当有缺口，中国总能拿供应补缺。”

铜价依然在多空之间摇摆，或许这应被解读为在极度看跌与不甚看跌之间摇摆。

**告别超级景气循环**

金属市场价格暴跌已持续好一段时间。没有人把2008-2009年全球金融危机放在眼里，因为中国的基础建设计划规模令人瞠目结舌，这使得金属的用量与价格，在短时间内都获得全面性的提升。

分析师利用制造成本曲线帮助定义价格低谷的传统工具，看起来完全行不通。

成本跟随实时价格走势，不但意味着任何成本曲线的计算，在定义上充其量不过是CRU的Vanessa Davidson所称的“后视镜”；而且如果多数供应基础对价格下跌毫无反应，成本曲线也就没有太大意义。

这就是此次问题的症结。中国不再是过去那个单纯的进口金属买家，如今还摇身一变成为主要生产国，而且有越来越多证据显示，中国按照不同的规则运作。

CRU的Colin Pratt承认，中国供应对当前低价的反应，是“最大的未知数之一，而且可能是历史或将不会重演的一个原因。”

不过Pratt确实将目前的惨淡情况描述为“非理性的不景气”，声称依据长期的边际成本判断，好几种金属交投价位处于此前可以用来判断周期低谷的低水平。

抑或如同另一位银行界人士简洁的描述：“如果景况真的那么差，我们早就都失业了。”

不过在上周一系列令人迷惑的事件背后，有一件事倒是确定的。

超级周期如今成为了历史。盛衰更替已变得更为剧烈。(完)