《HOME专栏》基本金属第一季价格表现强弱立判 供应成为主宰因素

2015年3月23日，马来西亚吉隆坡， Klang港自贸区存放LME库存的一间仓库外的铝锭。 REUTERS/Olivia Harris

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home/编译 孙国玉/高琦/李爽/徐文焰/刘秀红

路透伦敦4月1日 - 基本金属继去年齐跌后，今年前三个月呈现出触底迹象。

伦敦金属交易所(LME)指数.LMEX在1月期间触及六年低点2,049.0，但3月底收于2270.9。

即便是LME主要合约中表现最差的铅合约，第一季也仅仅下跌了2.3%。

而表现最佳的两种合约--锡和锌，第一季均上涨近16.0%，为工业金属市场当前的压倒性题材，提出双重证明。

尽管所有基本金属都受到中国需求增长放缓的冲击，但当前造成价格表现分化的因素主要是供应。

(LME相对价格表现图：tmsnrt.rs/1qlSMYx)

**已出现供应缺口者...**

锡和锌第一季表现突出的原因在于，这两种金属皆供应趋弱，对于锡而言，这已是明显且立即的危险，对于锌则是来势汹汹的威胁。

锡合约是规模最小、流动性最低的LME核心金属产品，过去三个月中的大部分时间，深受低库存和价差紧俏影响。

指标现货锡较三个月期锡价差在2月底达到每吨220美元逆价差。

已经有一些金属因此被吸收进了LME仓储系统，但按照目前4,810吨的注册库存水平，仍然比年初时减少了14%，而且现货价格依然较周四收盘价有29美元的溢价。

锡的情况完全受印尼主导，该国是全球最大的锡出口国。

印尼的锡出口在2016年前两个月大幅下滑45%，主要是因为当局针对在Bangka和Belitung岛上经营的独立生产商再次收紧了监管要求。

出口应当能在未来一段时期反弹，但LME的低库存水平显示出，市场正面临结构性的供应问题。

**未来的供应短缺**

锌多头将他们的希望同样寄托在供应面，因为全球最大的一些锌矿关闭生产。

有明显可见证据显示锌供应链开始收紧，即便目前还不能确定生产关闭影响将在何时传递到供应终端。

考虑到锡的市场非常小，还不入那些大市场玩家的眼，那么锌就成为金属市场上最佳的基于供应面因素的看多交易题材。

工银标准银行分析师Leon Westgate本周发布的报告，就对这个市场寄予厚望。

“2016年和2017年精炼市场供应缺口将分别达到55万吨和66万吨，相当于精炼产品消耗量的近5%，这将加速锌市场库存下降，将为锌价在未来24个月触及纪录高位提供基本面支撑。”

上一次锌价触及纪录高位还要追溯到2006年，当时达到4,580美元，这仍远高于目前1,850美元的价格。

但锌已经重新建立起与铅之间的溢价关系。铅在LME基本金属中表现落后。

其中部分是季节性原因。铅正在结束冬季汽车替换电池的季节性强劲需求期。

但这也在一定程度上反映了LME库存走势所体现的相互矛盾的信号。

仓库运营商之间的长期争斗已经扭曲了库存数据。结果导致难以了解实货铅市场实质状态，而荷兰弗利辛恩港口LME库存有待澄清的数据错误，也无所助益。

**铜市令人困惑**

铜是第一季表现第三好的基本金属，涨约5.0%。

这种良好走势一直持续到约一周前才发生改变，当时上海期货交易所合约开始遭到空头新一轮攻击，这是数月来铜市的一个特征。

中国投资者大可看空铜价前景，因为上海期交所今年以来的铜库存激增。即便库存过去一周大幅下降，年内也依然增长超过一倍达到368,725吨。

反观LME库存则偏低且还在继续下降。可交易库存(Open tonnage)徘徊在两年低点附近，近月价差也相应收紧。

铜现货与三个月期货价差在3月底时为每吨32美元逆价差，为去年8月以来最紧俏状态。

铜市到底是在举行盛宴还是在闹饥荒？令人疑惑不解的是，两种情况的迹象都能找到，一切只取决于从哪个角度来看。

**镍和铝供应过剩**

镍或铝则不存在这种烦恼。两个市场都受到高库存和生产过剩的重压。

面对低迷的价格，镍的供应却令人奇怪地缺乏弹性，多数生产商维持产量不变，寄望于中国含镍生铁(NPI)厂商会最先倒下。

中国NPI行业受到产品价格偏低和镍矿石供应较少的挤压，越来越多的证据表明，开工率正在稳步下降。

问题是，其他地方的供应过多，而且库存仍在攀升，特别是在上海。

即便全球市场的确进入供不应求状态，但要能明确看出吃紧状况还需要较长时间。

正因为如此，LME镍价并未在当前极低的水平上继续下行，第一季最终收平，停在季初的8,500美元。

铝价表现相对较好，第一季收高3.0%，得益于3月份下半月的连续上涨。

这可能是对上海铝价强劲上扬的反应，而这本身或许是中国市场动态改善的一种迹象。全球产能过剩和生产过剩问题主要来自于中国。

去年12月至今年1月，中国的铝产量似乎大幅下滑，解释了为何当地铝价格会强劲上扬。

但所有人都对中国阳历及农历年底的产量数据抱持警惕态度，缺少2月数据仍引人瞩目。

与此同时，LME市场本身更关乎价差而非单纯价格。目前最新一轮吃紧已经过去，但后续影响仍然存在，主要体现在LME库存在实际出仓之前大规模注销仓单。

铝基本都在转向成本更低场外存储的过程中，随着这种状况的发展，尤其是按照LME规则规定，转出速度加快的情况下，LME仓库中可用库存料将大幅降低。

所以出现另一波价差收窄似乎只是时间早晚的问题。

如果是这样，则将只会扩大铝市场核心的矛盾，也就是加速走向技术吃紧局面，即便当前正处于严重库存过剩时期。(完)