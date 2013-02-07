《HOME专栏》LME金属齐涨再现冒险/避险模式,无视基本面因素

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**基金回归?**
今年迄今,市场上不只是明显缺乏中国投资者的身影.
缺席近期盛宴的还有具有重量级影响的基金.为了寻求更高回报,基金在去年年中左右撤离LME市场,转而投奔其它市场.
基金会受到吸引而重返基本金属市场么?
此问题的答案对工业金属短期走势的影响,或许与中国重建库存(或库存短缺)一样重要.
这很可能取决于基本面因素能否重新发挥影响力,正如年初分析师们普遍期望地那样.
美银美林的分析师近期发表研究报告称,"大宗商品再度成为具有吸引力的投资选项".
该行论调的关键在于,大宗商品和其它资产间的关联度下降,也就是说,冒险/避险交易模式,即忽而同时买进所有资产、忽而一起抛售所有资产的行情终结.
美银美林认为,这是"全球金融市场已经开始正常化"的一个迹象.
该行总结道,加上版块轮动的回报改善,尤其是能源和农产品版块,"大宗商品投资组合多元化的好处正重新显现".
不过,这是近期金属间的关联度重新恢复,以及各类资产再度上演冒险行情之前的事了.
若想要具有重量级影响的基金重返市场,此轮涨势不能只是机械性上涨,而是要更多地由各个金属自身的基本面因素推动.(完) (编译 张涛/张若琪/许娜; 审校 张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币