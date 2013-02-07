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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 15:20 BJT

《HOME专栏》LME金属齐涨再现冒险/避险模式,无视基本面因素

**基金回归?**

今年迄今,市场上不只是明显缺乏中国投资者的身影.

缺席近期盛宴的还有具有重量级影响的基金.为了寻求更高回报,基金在去年年中左右撤离LME市场,转而投奔其它市场.

基金会受到吸引而重返基本金属市场么?

此问题的答案对工业金属短期走势的影响,或许与中国重建库存(或库存短缺)一样重要.

这很可能取决于基本面因素能否重新发挥影响力,正如年初分析师们普遍期望地那样.

美银美林的分析师近期发表研究报告称,"大宗商品再度成为具有吸引力的投资选项".

该行论调的关键在于,大宗商品和其它资产间的关联度下降,也就是说,冒险/避险交易模式,即忽而同时买进所有资产、忽而一起抛售所有资产的行情终结.

美银美林认为,这是"全球金融市场已经开始正常化"的一个迹象.

该行总结道,加上版块轮动的回报改善,尤其是能源和农产品版块,"大宗商品投资组合多元化的好处正重新显现".

不过,这是近期金属间的关联度重新恢复,以及各类资产再度上演冒险行情之前的事了.

若想要具有重量级影响的基金重返市场,此轮涨势不能只是机械性上涨,而是要更多地由各个金属自身的基本面因素推动.(完) (编译 张涛/张若琪/许娜; 审校 张明钧)
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