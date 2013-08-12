《HOME专栏》新产能仍是镍市关键变数

图为一辆卡车在印尼东部halmahera岛上装载镍矿石。 REUTERS/Neil Chatterjee

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 李春喜/洪曦/梁睿雪/郑茵

路透伦敦8月9日 - 每天都有新讯息在提醒世人有关镍市供过于求的问题。

主要还是伦敦金属交易所(LME)库存报告。LME目前的镍库存为204,198吨，较年初时增长了65,000吨。

LME三个月期镍价格在每吨14,000美元左右挣扎，这是自2009年金融危机最严重时以来的低位。

根据镍的主要生产商巴西淡水河谷(VALE5.SA)的说法，按照当前价格，“全球产能的一大部分都在赔钱，这种状况需要大规模关停”。镍是生产不锈钢的一种原料。

所有关注焦点都聚集在中国的含镍生铁(NPI)行业，因为一般认为这个行业的生产成本最高，或至少其中一部分业者的成本最高。

问题在于中国的NPI厂商也是全球供应链中最不透明的部分。分析师甚至不确定产量，更别说生产成本是多少，虽然现在所有人都同意成本正在降低的说法。

**高压酸浸(HPAL)因素**

在中国之外，似乎没有厂商准备忍痛减产。

实际上，一系列新项目正在扩产，成为大宗商品在错误时机扩产的经典例子。

由于已经投入了数以十亿美元计的资金，项目业主别无选择只能推进，进一步加剧市场的供应过剩。

不过，这个事例的核心在于：这些项目中有四个正在使用相对较新的HPAL技术。这是一种已经被证明至少是难以操作的生产方法。

这四个项目在第一季度的表现很顺利，促使多数分析师上调了2013年供给和市场供应过剩预估值。

不过到了第二季度，这些项目就不那么顺风顺水了，凸显出这些项目作为关键变量，在决定镍市场预期供应过剩规模方面的重要程度。

**Ravensthorpe和Ramu项目**

只有一个HPAL项目达到了或许能称为稳定的运营状态。

First Quantum(FM.TO)从必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)手中购得位于澳洲的Ravensthorpe矿。

Ravensthorpe去年生产了25,350吨可开采氢氧化镍矿石，今年上半年产量达到13,800吨。

酸浸工厂为期14天的维护工作在4月宣告完成，该公司将2013年产量展望维持在31,000-35,000吨。

第二季产量的唯一限制因素，是开采的矿石类型造成回收率下降。不过FirstQuantum表示：“这种情况预计不会继续，因为其他矿区也在加入。”

位于巴布亚新几内亚的Ramu项目亦是氢氧化镍生产商。该项目从去年开始试运转。

根据少数股东Highlands Pacific的季度更新报告，第二季含镍矿石产量达到2,631吨，仅小幅高于第一季的产量2,285吨。

这家工厂当前的产量仅略高于总产能的30%，与第一季末的水平持平。

“迄今为止，采矿活动和天气潮湿都成为导致生产率下降的主要原因，”Highlands Pacific称。

Ramu的中国运营方显然仍在调整生产流程，今年晚些时候将安装新的过滤器，明年年初还将改进碎矿系统。

公司的官方预估是今年镍产量将达到1.55万吨，为名义产能的50%，明年产量为2.5万吨。

**GORO仍处困境**

淡水河谷的Goro项目，现已更名为淡水河谷New Caledonia (VNC)项目，就是HPAL出现问题的典型例子。

该项目在2011年开始试运营的时候就已经出现预算和起步太晚的问题，去年含镍矿石产量仅为4,300吨，远低于最初预估的2.2万吨。造成产量如此之低的原因是一个酸浸工厂持续出现故障。

第二季6,600吨的总产量已经创下单季纪录，但淡水河谷内部原材料流动链的性质，导致该数据略带误导性。

VNC生产氧化镍和氢氧化镍，其中前者会被进一步提炼成为精炼镍，主要的冶炼地点是淡水河谷在中国大连的工厂。而整体数据显示的是经过精炼后最终可供出售的产量。

淡水河谷VNC项目的实际表现并不那么亮眼，镍矿石产量降至3,400吨，而第一季为5,100吨。

这是因为酸浸工厂原定于8月进行的维修计划有变。

虽然淡水河谷表示，“6月运营处于正常水平”，但距离实现氧化镍每年5.8万吨的名义产能还有很长的路要走。

**Ambatovy项目产量预测被调降**

四个项目中最为激进的要数马达加斯加的Ambatovy项目，其设计目标是要生产镍和钴均包括的精炼金属。

持有该项目40%权益并负责经营的Sherritt International(S.TO)刚刚将其全年镍产量目标调降了4,000吨至3.1万吨，因今年上半年“产量低于预期”，实际共计为1.3万吨。

但Sherritt表示，第二季镍矿石平均加工量仅为额定加工能力的41%，低于第一季的43%，“因两家酸浸工厂均停产维护。”

不过该公司仍坚信今年可达到商业性生产水平，即30天内产量达到额定产能的70%。

**关键要素**

鉴于Sherritt是在HPAL技术方面最有经验的企业之一，其调降产量预估一事突显出运用这项新技术所面临的挑战。

一个主要问题似乎与酸浸工厂有关，由此维护时间表也需要调整。

所有这些项目都有较长的试生产期，但由于总生产能力可达18.5万吨，因此这些项目的总体进展仍然是镍供应的一个关键要素。

虽然第一季度的强劲表现显得情况似乎并非如此，但上一季的生产结果还是提醒人们，HPAL技术仍然很成问题。(完)

(译文审校 蔡美珍/徐文焰)

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