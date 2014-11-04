《HOME专栏》镍能否从大涨大落中恢复元气？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home
路透伦敦11月3日 - 镍近期在市场上的失宠引人注目，其程度就像它此前的猛涨一样明显。
伦敦金属交易所(LME)期镍合约CMNI3在市场的强力追捧之下曾于5月份触及峰值，涨到每吨21,625美元，较年初价位飙升了近50%。
而到了上周，镍的低点落在了每吨14,690美元。镍是不锈钢生产的重要原材料。
如此大角度的价格下滑已然反映出，期镍市场过度兴奋的多头炒作题材已近乎全面瓦解。
之前的热涨是因为印尼大大出乎市场意料的坚持推行出口禁令，从而触发多头跟进。印尼在年初决定禁止出口包括镍矿在内的所有未加工矿石。
这个题材的内容在一定程度上并未改变，印尼政府没有回撤，禁令依然在执行中。
但除此以外的其它方面都没有按照多头预期的那样发展。
禁令并未导致中国含镍生铁(NPI)冶炼厂出现大规模的关闭停产。而且在供应链中也未出现明显的收紧。
实际上正好相反，随着镍从中国仓库流入LME系统，LME的库存反而增加了。
备受打击的多头已逃离战场，曾经的繁荣踪迹依稀可觅：12月看涨期权行权价一路涨到30,000美元。
那么，短短数月间大涨大跌的镍，是否只能就此沉寂了呢？
事实上，有理由相信镍不会这样，但要理解为何不会，就意味着要理解曾经一度像是只涨不跌的走势究竟哪里出了问题。
**视线离开印尼，转向菲律宾**
镍多头行情的部分魅力在于它的简单纯粹。
印尼是中国很多含镍生铁厂商的主要镍矿石供货方，这些厂商又共同为中国庞大的不锈钢行业打造全新的镍供应链。
所以，当印尼1月切断镍矿石供应，似乎不可避免要波及中国的含镍生铁产出，产量和生产成本都会受影响。
当然大家都知道，中国厂商在印尼禁令颁布之前就已经储备了镍矿石库存，但如果印尼坚持这一禁令，库存带来的缓冲将很快消失殆尽。而印尼也的确是这么做的。
没有人想到的是，通常作为中国镍矿石第二重要进口来源的菲律宾，会如此大规模地提升产量及出口。
中国镍矿石进口图表：link.reuters.com/hyv33w
尽管这些矿石品位低于印尼矿石，但NPI生产商已经学会了如何与他们库存的印尼矿石掺混起来，因而延长库存的可用时间。
中国主要港口的镍矿石库存MYSTL-INKO-TTPR在今年第一季大降后，已经趋稳，但随着菲律宾矿石取代印尼原材料，镍矿石平均品位可能在逐步下降。
因此，中国的NPI产能并未出现大规模关停，只有一些成本和污染最高的业者稍微减产。
2月时，唱多镍价的主力之一--麦格理银行分析师预计，NPI产量今年会从2013年的50万吨降至39.5万吨，2015年下滑至15万吨。
麦格理的最新预估则显示，NPI今明两年产量料分别为47万吨和37.5万吨。
**青岛港风波的影响**
由于镍供应链并未呈现紧缺迹象，LME库存也在不断增加。
今天的LME报告显示，又有2,334吨镍进入LME系统，镍库存再创纪录新高385,314吨。与1月初相比，LME镍库存目前已高出约124,000吨，等于增加48%。
不过，其中的部分增幅是来自一个完全没料到的事件发展。
今年6月，首次传出中国青岛港口可能有重复质押金属骗贷丑闻的消息时，当时铜市应声受创。
但在这个事件中，实质冲击却是由镍市承受，因大量镍金属由中国保税仓库移至LME系统，以策安全。
中国过去一向是稳定的精炼镍净进口国，从6月之后，摇身一变成为净出口国。6-8月累计出口近54,000吨，远高于过去三年的每一年全年出口量。
中国存在隐性镍库存一事众所皆知。只是没有人料到这些库存逆向流出中国的规模会这么大。
在此同时，LME系统镍库存的上升情况锐不可当，日复一日地呈现出供应过剩迹象，毫不留情地给镍市供应缺口题材直接打脸。
**走势加速因素**
镍价涨势先是止步，接着开始崩解，就在此时，两个加速镍价下跌的因素也发酵。
首先，今年稍早在镍价行情火热时，涌入镍市的投资人，现在纷纷争相离场。
LME的交易商持仓报告显示，基金经理人仅仅在9月的三周时间内，就削减净多仓达5.8万吨之多。
其次是实货不锈钢供应链的反应。不锈钢供应链的定价与镍市息息相关，不锈钢定价通常随着镍价起伏。
镍价下跌，刺激了不锈钢厂商降低现有产品库存，同时取消新订单，藉此清空帐面上较高价格的镍材料，并以较低价格重新囤积库存。
换句话说，期货市场崩跌与实货市场重挫互相作用，彼此加剧对方走势。
**菲律宾雨季因素**
镍价风暴最黑暗时期现在或许已经结束。
LME库存仍在增加，但中国出口明显放缓，9月降至略低于1万吨。以过去水准来看，这数字仍算高，不过可以感觉到，那些需要移出中国的镍金属已经大致都移走了。
LME的热钱出走似乎也告一段落。10月24日止的最新一周交易所报告显示，基金经理人增持净多仓，9月以来首次回升到12%以上。
LME镍价的下行动能似乎已经耗尽，上周结束时价格已回升至15,780美元水准。
若镍价进一步上涨，则不锈钢行业可能就会从降低库存转为囤积库存，这个产业面的价格加速因素，将由负面转为正面影响。
但造成镍价暴起暴落的源头--中国含镍生铁的产量又会如何？
中国含镍生铁业者的抗压性即将接受考验。
菲律宾矿石崛起，补上了印尼矿石的缺口，已经为镍市带来一个全新的季节性变化因素。
这是因为，菲律宾矿石的产量及出口量会在12月至3或4月的雨季大幅减少，这种变化模式可以从下列图表明显看出。
中国由菲律宾进口镍矿石数量的季节性走势图：link.reuters.com/jyv33w
LME期镍价格及中国港口镍矿石价格走势对照图：link.reuters.com/qaw33w
由于菲律宾是中国含镍生铁业者目前唯一的大批量镍矿石来源，合理的推论是，未来几个月由菲律宾进口数量大减，将会导致业者动用更多既有的镍矿石库存。
关键指标将是中国港口的镍矿石价格。
今年以来，中国港口镍矿石价格与LME镍价亦步亦趋，虽然中国价格走势幅度更有放大的效果。举例来说，今年5月中国价格达到每吨1,000元人民币以上的高峰，在四个月的时间翻涨一倍以上。然而，在那之后中国价格已经崩跌，根据资料供应商Asian Metal的数字，目前中国的报价为555元人民币。
如果中国顺利撑过菲律宾雨季，而镍矿石价格没有什么变化，你就知道，镍市的这个多头题材已经失灵。不过，如果镍矿石价格开始出现反应，这将是另一个震荡篇章的序幕讯号。(完)
(编译/审校 王洋/蔡美珍/高琦/艾茂林/朱晓军/陈宗琦/于春红)
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