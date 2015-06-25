《HOME专栏》供应面虽好奈何需求不济 镍价仍在刀俎之下

图为印尼南苏拉威西省的一个镍矿，卡车将矿石运往PT Vale Indonesia Tbk下属冶炼厂。 REUTERS/Yusuf Ahmad

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/高琦/徐文焰/王颖/孙茉莉

路透伦敦6月24日 - 镍价已经置于刀俎之下。

过去几天，相关负面评论漫天飞，一些大型大宗商品银行的分析师开始下调镍价预估。镍是不锈钢主要合金原料之一。

“我们目前预计，在7/8月份假期到来前，不论是镍价还是不锈钢库存都不会转升，”花旗银行称。

“镍市基本面目前表现疲弱：全球库存较高而且还在上升(全球供应量上升25%)；区域溢价较低；不锈钢价格处于下滑态势，”摩根士丹利也在帮腔。

摩根大通更是认为，相对于每吨17,000美元的价位，“镍价在每吨10,000美元更合适”。

下修幅度之大令人咋舌！

这次分析师集体下调镍价预估，部分可解释为是对镍今年以来较差表现的直接反应。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍目前报每吨12,900美元左右，自1月初以来已下跌13%。

但这同时也反映出分析师对供应面看涨因素的重估。自从印尼2014年初禁止镍矿出口，切断对中国巨大含镍生铁行业原材料供应线，有关镍供应吃紧的说法就不绝于耳。

有意思的是，有越来越多证据表明供应面的确比较紧张，这可以通过LME库存下降和中国对镍交易的兴趣增加体现出来。

然而，这两个因素都不足以成为明确信号，打消分析师对需求面日益恶化的担忧。

**LME镍库存下降**

正是LME镍库存之前的迅猛增长，扼杀了镍去年兴起的不成熟的涨势。

由于镍在LME仓库中不断堆积，压抑了今年对于镍价格的任何看多情绪。

但镍库存的坚定上升趋势看来已失去动能，至少目前阶段是如此。镍库存在本月初创下470,376吨的峰值，之后开始回落，目前降至459,438吨。

与此同时，在LME取消的仓单中，用于实货交割的镍数量占比则增至逾31%。

你或许可以认为，所有这些都意味着多头将有利可图。特别是LME库存水平已经被基金视为对镍进行布仓时的考量因素，花旗分析师David Wilson表示。

“我们认为商品交易顾问(CTA)将库存水平键入到他们的交易模型当中，今年第一季大部分时间里出现的卖空趋势都是受此推动。”

花旗还补充称，更大规模的基金“目前正等待看到LME库存的提取成为持续趋势，以便在重新入市以前确认市场基本趋势是正面的”。

一直与LME库存相关的问题就是，讯号杂音的干扰。

这些杂音部分来自库存融资者；他们受到LME较近月份合约正价差格局的吸引投身镍交易，目前这种正价差程度仍很高。

上海期货交易所新推出期镍合约后，针对这些合约积累的待交割实货库存，则令市场局面更加难以辨明。

由于目前只有中国镍生产商注册成为可交割品牌，市场愈发担心7月会发生针对上海期交所期镍合约的轧空行情。

该交易所一直在与俄罗斯镍生产商Norilsk Nickel(GMKN.MM)展开商谈，涉及让后者在该交易所注册成为可交割品牌的事宜。不过迄今为止还没有任何确认消息。

而这种不确定性的后果就是中国品牌在LME体系中的缺席，以及实货交易商针对俄罗斯的镍供应进行操作，以期从上海期交所扩展交割标准获利。

而这两个因素或许对当前的LME库存变动都产生了影响。

中国镍净进口量图表：link.reuters.com/cam94w

**中国进口增加**

中国对精炼镍的需求增加可能也源于此。

中国5月净进口精炼镍17,225吨，为2013年1月以来的最高月度水平。

今年前五个月的累计净进口量为40,300吨，较去年同期增加7.2%。这一趋势值得注意，因为此前一年多的净进口量都为同比下降。

多年以来，俄罗斯一直是中国镍市的主要供货源；所以5月份俄罗斯对华出口触及近四年新高16,400吨，很难说在何种程度上是因投资者对当前上海期交所交割问题的押注而被放大了。

镍铁进口持续加速，似乎是中国供应趋紧更好的风向标。镍铁是中国不锈钢厂商可选用的更为廉价的替代原料。

今年迄今进口增长逾一倍至25.9万吨，持于纪录水平。

但今年中国镍铁进口最大的一部分--55,200吨，是来自印尼。

这些镍铁实际上是印尼第一批镍加工厂的产品；印尼颁布镍矿石出口禁令后，这批镍厂应运而生。

青山工厂的产品属于含镍生铁而并非镍铁，这从它在中国海关资料中相对较低的平均价格就能看出来：5月份该厂产品每吨1,439美元，而来自哥伦比亚和巴西的进口镍铁价格为每吨4,000多美元。

这对印尼当局来说肯定是好消息。毕竟该国出台镍矿石出口禁令的初衷，就是刺激增值加工方面的投资。

但这对镍金属多头来说却不太利好，因为这意味着禁令导致的一些供应缺口现在又被填上了。

但对镍金属多头来说，真正的坏消息与供应面毫不相干。

**需求在哪里？**

在银行分析师所有的负面评论中令人深思的不是供给的微妙之处，而是需求前景，首当其冲的是中国。

正如摩根士丹利提出的“需求在哪里？”

据国际不锈钢论坛(ISSF)，去年全球不锈钢产量增加8.3%。

相比之下，花旗称今年第一季仅增加了1.1%，而且第二季也好不到哪去。

据花旗，咨询机构Wood Mackenzie目前预测今年全球增幅可能只有3.4%。

这就意味着中国增长明显放缓，近几年来中国一直是不锈钢产量不断增加的推动力，正如其是整个钢铁行业增产的力量来源一样。

目前分析师对镍市的看法发生切实改变。

鉴于印尼禁令导致供应量大幅减少，这被认为是一个完全由供应面引发的超级大牛市。

既然需求增长是必然的，那么所有焦点都集中在库存和中国进口数据等供给讯号上，库存包括LME的精炼镍以及中国港口的镍矿石。

需求，尤其是中国需求，目前越来越成问题。

就这点来看，镍只不过是反映出了曾一度弥漫在铝到锌等其他工业金属市场的类似忧虑。

这也是LME价格目前止步不前的原因，也正因为此会有那么多分析师认为价格还会进一步下跌。(完)

(编译 刘秀红/高琦/徐文焰/王颖/孙茉莉; 审校 李爽/王颖/王丽鑫/杜明霞/张荻)

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