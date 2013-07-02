《HOME专栏》镍价下跌 但生产商无动于衷的背后原因

资料图片：印尼东部的哈马黑拉岛，一辆卡车在装载含镍矿石土壤。 REUTERS/Neil Chatterjee

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 王洋/蔡美珍/许娜/李爽

路透新加坡7月1日 - 上周，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌到了四年新低每吨13,525美元。

不难理解何以会出现这波跌势。

LME的交割仓库里装满了镍。截至上个月末，注册镍库存创下了近188,000吨的纪录高位。

然后这一点都不奇怪。

业界已广泛预计镍市供给过剩的态势将愈发严重。分析师们对不锈钢用镍的悲观判断已有一段时间了。而国际镍业研究组织(INSG)最近的一项评估显示，今年前四个月全球镍市超额供给为32,000吨，也形成了呼应。

不过令人奇怪的是，生产商对价格的下跌却无动于衷。

迄今供给方面的整体反馈，也不过就是几家小矿倒闭了，比如澳洲的几家矿，以及Belvedere Resources(BEL.V)在芬兰的Hitura矿。

比起供给过剩的部分，关闭的产能有如沧海一粟。

就像每一位镍业分析师所说的那样，厂商的无动于衷是因为，生产成本曲线的高端部分，是由中国大型镍生铁冶炼厂所决定的。

因此对价格的反馈应该出自中国，对镍市来说，这是个很麻烦的因素。

**追赶持续下跌的目标**

成本曲线的支撑力量，这本身就是一个有问题的观念。它无法为价格提供一个“必须”止跌水准的神奇数字。

在一个疲软的市场环境中，在生产者忍痛关闭营运之前，价格不但会也常常真的长期跌破成本曲线支撑。

最好的证明莫过于中国生产商。中国的铝产量无视于成本曲线逻辑，持续扩张，屡屡令铝市场大失所望。

如果是中国含镍生铁(NPI)产量，则情况又更复杂，因为以技术及相关成本而言，这仍是一个快速演进的领域。

不过几年前，一般认为NPI的生产成本在每吨20,000美元以上。

但之后成本稳定下滑，因为新一代的电炉法(RKEF)取代了传统的高炉法。

现在NPI成本的高低分布范围不断扩大，成本水准要视生产商的类型而定，但成本区间的低缘仍在持续下移。

目前认为最新一代RKEF镍铁企业的现金成本可能只有每吨12,500美元。

巴克莱资本分析师认为，如果说2012年时决定市场低点的NPI生产成本在每吨15,000美元附近，那么这次可能已经下移了1,000美元左右。

不过，主要的简单事实就是，想要事先具体设定一个刺激NPI减产获得重要动能的痛苦门槛，这是不可能的。只有等到事发之后，情况才会变得明朗一点。

**部分产能关闭...但规模有多大？**

也就是说，镍市参与者大多认为，过去几个月中国的部分NPI产能应该是被关闭了。

但规模有多大？

没有人真的清楚NPI的产能规模到底有多大，因此很难计算出某一时期NPI产能的运营和关闭规模。

目前还没有中国NPI运转率的官方数据，有的只是估测。

估测区间从每年不到30万吨至高于40万吨不等。

今年全球镍市供应预计约达180万吨，因此这个估测区间幅度很宽。

没有确实的产量数据，市场只能依靠二手资料来估测中国NPI的情况，例如镍矿石的流动和定价。

这又带来了很多问题。

比如说，今年前五个月，中国进口的印尼镍矿石量增长16%，至1,730万吨。

那这是否意味着NPI产量也增长了16%，尽管价格跌破本地成本曲线。

当然不是，因为进口商留意到印尼政府表示打算从明年初开始暂停所有未加工的矿物出口，从而增加了进口。

换句话说，用镍矿石供应来推测实际的NPI产量，存在很大的问题。

镍矿石价格或许能够提供其它线索，但这些矿石并没有在任一交易所进行交易，因此市场只能依靠中国本土供应商的估价。

**盲点**

由于这种种变数，任何人想要找出由成本决定的镍市底部水准，都会碰到困难。

其中包括西方国家的镍生产商，基于相信中国NPI产量必定在缩减的想法，这些生产商自然不会想要减产。

之所以用“相信”一词，是因为有关究竟中国NPI产量有多少，以及实际生产成本区间的硬性证据实在太少。

当然，如此一来，一个很大的危险就是，没有任何人有任何动作，而演变成市场供应过剩持续扩大，将导致镍价低迷时间延长。

第二季财报公布季节即将到来，分析师将等着见到迹象显示，欧美的镍生产商已准备减产，以调整供应量更贴近需求面。

不过，对镍价而言，悲哀的是，不会有任何中国镍铁企业的第二季财报。(完)

(译文审校 张明钧)

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