《HOME专栏》美国向WTO投诉中国补贴铝业 有适得其反之虞

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月16日 - 美国和中国围绕铝出口问题似乎要大打出手。对于中国不断增长的铝出口，这个争议已经酝酿很久了。

上周美国正式向世界贸易组织(WTO)投诉，直指中国对“某些原铝生产商提供补贴”。

美国称，这些补贴“人为”增加了中国的铝产能、产量和市场份额，造成铝价低迷，并“严重损害”了美国利益。

这场争端已经酝酿了很长时间。

美国曾经是全球最大的铝生产国，最多的时候有22家炼厂，但从2011年到现在，还在维持经营的炼厂数目已经从14家萎缩到只有五家。

与此同时，中国占全球铝产量的份额已经从10年前的25%增长至今天的超过50%。

中国庞大铝业中的部分生产商享有补贴，对业内的任何人来说都已经不是新闻。

但中国并不是唯一向炼厂提供补贴的国家，而且如果有问题的话，问题也并不在于供应链中的原铝阶段，而是下游产品。

中国及全球每月原铝生产图表：tmsnrt.rs/2iy2wuQ

**补贴是把双刃剑**

美国在WTO的投诉明确指出中国为炼厂提供“人为压低的低息银行贷款...人为压低的低价生产原料，比如煤炭、电力和氧化铝。”

其中的部分说法看来和事实有出入。比如，中国炼厂是否以低于市场价获得氧化铝这一点就令人质疑。

但你无须费太大劲就可看出中国政府对铝业的影响。

在截至2015年12月的财年，国有的中国铝业股份有限公司将17.69亿元人民币(按今日汇率计算相当于2.56亿美元)的政府拨款列为收入。拨款“对于弥补成本，促进集团发展是有必要的”。

另外在整体数据背后，是一张各种交易的大网，其中包罗了与母公司-中国铝业公司从资产互换到租赁安排等交易。

可以从这方面看出中国铝冶炼业的一个核心问题。

外界普遍认为，主要集中在中国新疆的新一代炼厂在全球范围内最具竞争力；而那些由中国铝业股份有限公司运营的老旧、高成本的冶炼厂则要靠中央和地方政府的支持才得以存活。

咨询公司AZ China创始人Paul Adkins预计，中国有六或七个省份都在为辖区内的部分冶炼厂提供电价折扣。

但并非只有中国的这些省份为遭遇财务困境的冶炼厂提供支持。

美国仍在运营的五家炼厂中，美国铝业(Alcoa)(AA.N)的Massena West冶炼厂能够维持下去，要靠纽约州的补贴支持。

2015年11月，纽约州电力部门为该厂提供的电力补贴为3,000万美元，纽约州经济发展委员会为该冶炼厂的现代化改造提供了3,880万美元的资本和运营资金支持。

目前美铝正在与澳洲政府和维多利亚州政府进行洽商，希望获得财务支持，从而使运营了30年的Portland炼厂继续运作。

对美国而言，对中国通过电费折扣来提供补贴的指控可能是把双刃剑。

中国2013-2016年铝出口数据图表：tmsnrt.rs/2iy5zTG

**出口格局发生变化**

与此同时，中国不再是原铝的主要出口国。

这是在2006年前后发生的变化。2004年和2005年中国原铝总计出口逾100万吨。到2015年，出口降至30,000吨，去年前11个月出口总计仅有17,000吨。

现在中国铝出口以半成品为主，其中2015年出口了420万吨。

的确，有理由担心部分出口是否真的是“产品”或金属，只是使其变得足以绕过中国原铝出口关税。

“假冒”半成品的问题确实需要中美两国展开对话，尤其是这对两国都没有好处。

但中国出口多数都是“真正的”成品，如果产能过剩是个问题，那这个问题就存在于供应链中半加工领域。

就像中国铝业网的Adkins指出的那样，“部分过剩产能受到政府政策支持”，包括零土地税，也受助于劳动成本或当地税收政策，以及工业区优惠政策。

但他还暗示，“中国铝价的自然构成导致半加工成本较低”。

针对出口“产品”的退税机制当然也有帮助，但中国也不是唯一一个通过这种税收机制来促进增值产出的国家。

Adkins认为，相对于其他国家，中国政府对半成品领域的“额外”扶助是“最小的”。

**美国冶炼业真的有竞争力吗？**

美国宣布将向WTO提出申诉时尖锐地指出，自从总统奥巴马在2009年就职以来，美国已向WTO提出了25项申诉，目前为止已宣布裁决结果的申诉中，美国全部获胜。

但这次的申诉或许已证明较为棘手。

即便美国获胜，真的意味着该国冶炼业就能重获生机吗？

“当美国铝业工人和生产商能在公平的环境中竞争时，他们能竞争过全球任何其他国家的工人，”爱荷华州民主党众议员Dave Loebsack说。Loebsack支持向WTO申诉。

考虑到很多美国炼铝厂和中国新上线产能在使用年限和成本结构方面的差别，Loebsack的这种说法令人质疑。

而且这里说的美国工人到底是哪个领域的工人呢？

在美国铝供应链中，制造领域雇佣的工人人数多于原材料生产领域。

他们或许不会欢迎自己的政府试图遏制低成本的中国半制成品流入。他们以及全球很多产品生产商目前都要依赖中国的半制成品。(完)