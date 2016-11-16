《HOME专栏》中国钢铁行业产能减了 但产量不降反升

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月15日 - 据中国发改委，中国已经实现今年削减4,500万吨钢铁产能的目标。

在2016年最后两个月，甚至还可能再多削减一些。

按照中国最初公布的五年内削减钢铁产业过剩产能1-1.5亿吨的目标，这样的进展速度快于计划。

这应该不会让人大吃一惊。

中国规划人员擅长制定目标，尤其是当他们需要证明什么的时候。在本案中，他们是为了应付国际压力。中国大量出口钢材，让其它生产国怨声载道，纷纷施压中国采取必要行动。

唯一的问题是，中国钢产量不断上升，而不是下降。

出口也是如此。诚然，增速比去年大幅放缓了，今年前九个月“只”增长2.4%，远低于去年的20%。

但在滑向全面的国际钢铁产业贸易战过程中，这仍可能只是暂时缓口气。

**产能减少，产量增加**

产能减少和产量增加乍一看有点违反直觉。

但实际则不然。

首先，虽然中国当局削减钢铁行业大量过剩产能的决心是毋庸置疑的，但削减上述规模的产能是否足够，却可以打上一个大大的问号。

中国钢铁工业协会之前估计，中国过剩钢铁产能有3亿吨，是原定关停目标的两倍。

其次，真正被关闭的是什么样的产能，却从来都不清楚。

如果是中国衰落的老工业基地早就废弃的钢厂，显然不会对实际的产能有任何影响。

如果是“僵尸”产能，即主要是为了偿还债务时而生产时而停产的钢厂，那么也不会有更大的影响。

这并不是说关闭这些产能不是好事。只是说这主要是对中国自身而言是好事，对于全球其他钢铁厂商而言就并非如此了。

除了缓解国际上对于中国钢铁出口的怒火，中国关闭过剩产能的计划还有两个政策目标。

对清理“僵尸”钢厂大量的坏账，以及去除不利于环保的老旧技术生产线，这都是一个机会。

举例来说，中国钢铁重镇河北唐山市产业升级再出重拳，10家钢铁企业整合重组成一家新企业--唐山渤海钢铁项目，钢铁总年产能减少355万吨。

钢铁行业的改革计划能让中国钢铁业更加精简，运转更加高速。

现况正是如此。去年减少2%后，据中国国家统计局公布，今年10月全国粗钢产量同比增长4%，今年前10个月总产量增加0.7%。

**价格上涨，需求增加？**

产量增加是因为中国钢铁厂仍有利可图。

上海期交所螺纹钢期货价格周一创下两年高点每吨3,220元人民币。这只不过是过去几周席卷中国商品交易所的交易狂热的一部分。

颇具讽刺意味的是，此波走势正是拜中国政府过度关闭煤炭产能所赐。

作为应对，中国当局已提高交易保证金标准并实施了交易限制。这对于这些人的动物本能有所抑制但未能根除。

但价格的大幅波动也受中国重新推出刺激措施影响，刺激措施依旧流向建筑和基础设施两个方面。

这已提振了中国的钢铁需求。这是今年以来出口步伐急剧放缓的原因。

但部分巨量信贷似乎已设法流入了交易所，尤其是铁矿石和钢铁等与政府刺激措施的现实受益者直接相关的大宗商品中。

**即将到来的放缓**

年初刺激措施带来的顺风仍然十分强劲。

1-10月期间，国有控股企业的固定资产投资增长20.5%，全国房地产开发投资增加6.6%。

但当局已在设法压缩一线城市的新一波地产价格泡沫，与此同时，三四线城市房价仍迟滞。

刺激计划不会一直持续下去，目前普遍认为到明年第二季基本就会结束。

鉴于目前正在探索将融资方式转向前所未有的公私合营模式，因此承诺加大基础设施支出能取得多大的效果，仍是一项争论未决的问题。

其中的危险在于，钢厂仍在生产创纪录的钢铁，而需求却减退。

**濒临重要关头**

改变这种供需失衡局面的突破口显然就是出口。

尽管当前需求在政策刺激下取得增长，但中国钢铁出口也依然在增加，只是增速慢于从前，2017年再次加快的可能性越来越大。

全球其它地区根本吃不消如此巨大的释出量。

美国总统当选人特朗普(Donald Trump)承诺的基础设施投资计划，不论给市场带来怎样的的兴奋反应，都敌不过中国这一巨大市场需求的放缓。

据高盛分析师预估，即便承诺完全兑现，美国基建计划也只不过带来每年600万吨的钢铁增量需求。

相比较而言，中国每个月就出口近1,000万吨钢铁产品。

而且在美国对中国钢铁产品征收越来越高反倾销税的背景下，这些产品多数还不会成功进入美国市场。

欧盟似乎也将踏上同样的保护主义路径。

可想而知中国的反应不会太好。尽管达成了承诺的产能削减目标，可遗憾的是，钢铁厂的产量又见增长。

但这就是9月份20国集团(G20)会议上对钢铁产能过剩所达成政治妥协的问题所在。(完)