《HOME专栏》全球钢铁业与僵尸钢厂诅咒

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月29日 - 根据国际钢铁协会(WSA)的资料,去年全球钢铁产量创下15.48亿吨的新纪录.

但成长幅度只有1.2%,远低于2011年时的6.8%增幅,反映了全球钢铁市场火车头--中国的成长速度减慢.

中国庞大的钢铁业现在又再度加足生产火力,因为预期政府扩大基础建设支出,将带动需求大增.

这股重新燃起的乐观气氛,已经传遍整条钢铁供应链--铁矿石价格.IO62-CNI=SI从去年9月崩跌局面展开惊人回升,就是明显例子.

这种乐观期望是否有合理根据,将是今年全球钢铁市场最重要的单一因素.

但即使真的乐观有理,这也不太可能足以让利润承压的钢铁业情势改观.

因为WSA数字显示的另一项重要讯息,就是全球钢铁业产能利用率稳定下滑.2012年平均为78.8%,低于2011年的80.7%.

以12月来看,也就是北半球通常出现季节性淡季的月份,产能利用率为73.2%,上年同期为73.5%.

**一切仍要看中国**

从WSA的全球数据,无法看出去年不同地区之间差异悬殊的表现,请见下图.

全球各地区钢铁产量图(link.reuters.com/haw55t)

中国表现明显突出,钢铁产量成长3.1%.尽管以近年来中国自己的表现而言,这个增幅算是低的,但在所有主要钢铁生产地区之中,这仍是最大增幅.

而且由于中国钢铁业的庞大规模--占全球产量46%--中国的成长就是全球产量去年还能成长的主要原因.

扣掉中国的全球其余地区产量实际上是下滑了0.5%,是2008-2009年全球金融风暴以来首次下滑.

但2012年并不是单纯只由正面的中国力量与负面的非中国力量这两股因素决定.

在非中国的部分,各地区的产量表现也是非常参差不齐.欧盟核心地区下滑4.7%,而其余欧洲地区成长1.9%,特别是土耳其产量增加了5.2%.

上图中衰退最多的是大洋洲产量减少20%.

但别忘了,大洋洲是全球钢铁产量最少的地区,去年产量大跌,主要是反映澳洲钢铁商Bluescope Steel遭遇的艰难处境.

大洋洲的产量之后已经回稳,从下面各地区12月相对上年同期年化产量图表即可看出.

12月全球年化钢铁产量图(link.reuters.com/jaw55t)

上述12月同比产量变动的整体数据表明,几乎所有其他地区的产出都在恶化,其中北美地区2012年的积极增长动能在最后几个月里减退.

而中国12月年化产量较上年同期增长了7.7%,这使得中国在该年的产量增长更加突出.

**太多太快?**

这应该不太令人意外.

中国在软着陆和硬着陆之间的微妙平衡驾驭,去年全面削弱了工业原材料价格.

但市场对今年经济增长重新提速的预期,同时也全线推升了看涨情绪,只不过对个别商品在中国库存周期中所处位置的看法构成了限制.

例如铜价目前所受影响很小,因市场普遍担心过去一年上海积累的大量库存.

相比之下,铁矿石价格的走势则如过山车一般激烈.现货铁矿石价格在8月/9月曾跌至三年低位每吨87美元,但本月稍早已跳升至近160美元.

这是中国钢铁业供应链上下游普遍在补充库存的推动.

这带有一定的季节性.

冬季是北半球钢铁生产的淡季,一旦建筑活动随天气转暖而恢复,钢材生产也会回升.

而由于预期政府在基础设施建设方面的支出,将弥补依然问题重重的商业地产的疲弱形势,今年中国的上述进程也特别有活力.

然很多方面都取决于这波大有指望的基础建设热潮的广度和深度.

下图将中国钢铁产量与制造业采购经理人指数(PMI)作了一个对比:

(link.reuters.com/meq76s)

在过去,钢铁产量增长滞后于PMI的向上拐点,而这次则是领先的.

只要中国政府的行动达到了钢铁行业的预期就没问题.这可能使中国钢材价格重拾动力,尽管目前看起来,钢价走势有可能迟滞.

若产品卖不出更高价格,钢厂利润率或将遭遇另一轮严重的压缩,类似于去年引发铁矿石价格大跌的情况.

中国钢铁工业协会预计今年全国钢铁需求将增长3.1%,同时警告称,铁矿石价格大涨,已令钢厂面临沉重压力,成本的升幅"远高于"国内钢品价格的升幅.

**僵尸钢厂**

根源问题是产能过剩,这在中国久已为官方诟病.

这也是全球钢铁行业长期存在的问题,产能利用率较低就说明了这一点.

欧洲这方面问题最严重.欧盟去年产量减少了4.7%,但多方数据显示需求下降程度要大得多.

以阿赛洛米塔尔(ISPA.AS)为例,该公司称南欧需求下降25%.讽刺的是公布上述数据的同时,该公司也宣布西班牙Gijon工厂恢复开工.

超出需求的钢铁生产目标瞄准的是海外市场,鉴于西班牙建筑行业景气爆衰,这点也不算意外.

在其它地方,政治力量打败经济考量,阿赛洛米塔尔在对Florange工厂的未来做出决定时,接受了法国政府的条件.

最终结果就是如安永分析师Mike Elliott在近期访谈中提到的那种"僵尸"钢厂激增.这种钢厂的存在完全是出于政治考量而非市场需求.

要逃脱僵尸的诅咒,要么需要全球经济同时复苏,要么需要批量削减过剩产能.

如若不然,产能利用率仍将维持在较低水平,钢厂定价能力脆弱,利润空间也会受到挤压.

而且,奥地利钢铁商Voestalpine (VOES.VI)执行长Wolfgang Eder所说的钢铁业"价格战"也将持续下去.(完)

(编译 蔡美珍/丁琦/程琳; 审校 田建华/张若琪)

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