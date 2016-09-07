《HOME专栏》G20把钢铁产能过剩的皮球踢到下次会议

2009年4月11日，山东莱芜钢铁集团铸钢厂，一名工人在检查新生产的型钢。 REUTERS/Alfred Cheng Jin

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月6日 - 20国集团(G20)领导人本周齐聚中国杭州之时，即便天空算不上湛蓝如洗，至少也没有雾霾。

这是因为中国当局下令关闭杭州市内及周边数以百计的工厂。

行业咨询机构--我的钢铁网(Mysteel)对该地区32家建筑钢材企业的调查显示，近一半企业自7月以来要么停产，要么限产。

这就是计划经济的本质。

中国以外的其它G20国家真正希望看到的，是这类严格举措能够继续长期实施下去，以进一步限制中国的钢铁产能。理想情况希望削减约3亿吨产能。

根据G20会议上美国政府提供的情况说明，虽然大家一致认为钢铁业产能过剩是“全球性问题”，需要“全球性的解决方案”，但实际上很大一部分过剩产能都集中在一个国家。

尽管中国承诺大量削减钢铁产能，计划用五年时间削减1.5亿吨，但遏制该国钢铁产品涌入其他国家的可能性仍然微乎其微。

大家都认识到这一点，但G20最多也只能组织一个全球论坛，“研究钢铁产能过剩问题，鼓励改革，并在2017年向G20汇报进展。”

**承受痛苦**

中国解决自家钢铁问题的决心不容小覻。

今年迄今中国政府已设定目标4,500万吨，尽管进度有些落后，但目标达成情况良好。

此外，达成该目标将需要付出庞大的社会和财务成本。

如果中国兑现削减钢和煤产能的承诺，那么将减少数以十万计的工作岗位；而关厂则恐将打开有毒债务的潘朵拉盒子。

多年来同样身受产能长期过剩之苦的欧盟，是否准备好对自家钢铁业采取类似的行动呢？

欧盟的答案是不言而喻的。

**产能不是产量**

问题并不在于中国政府是否愿意对庞大的钢铁产业动手，而是其去产能计划的效果。

中国钢铁工业协会(CISA)之前估计，国内过剩产能可能约有3亿吨。

很显然，这比政府官方的产能关闭目标要高很多。

更重要的是，到底是哪些产能将被关闭？是活跃的钢铁生产线？还是本就已经死亡的退役钢厂？抑或是根据价格和利润情况随时开工停工的“僵尸”产能？

因为如果答案是后两者的话，这种去产能举措将对实际产量毫无影响或影响甚微。如果说有影响的话，那也是反作用，因为其他钢厂会得益于利润率的提高，从而使开工率更高。

麦格理银行分析师表示，“虽然去产能相关舆论和新闻仍沸沸扬扬，但我们接触到的业内人士说，他们不相信关闭产能(...)将对产量或价格有什么影响。”

“大家显然相信，体系中仍有足够的潜伏产能，要想达到政府制定的去产能目标，根本无需关闭‘有效经营产能’。”(“供给侧改革报告”，2016年8月31日)

该行的评论不仅适用于钢铁产业，也适用于煤炭和铝等其他产能过剩的产业。

杭州市内及周边工厂最近几周关闭，为产能关停如何带来意外的副作用，提供了很有意思的借鉴。

中国钢价自5月底以来走升，而钢厂则发布数年来最佳获利之一，一些钢厂则是数年来首见获利。

需求在其中起到了一定作用，但中国为G20会议而削减庞大产能(尽管只是暂时的)，则成为钢价加速上涨的助推器。

在钢价上涨及利润率改善的情况下，中国钢厂做了其他任何工厂都会做的事：增产。

中国钢产量继今年前两个月锐减之后，3月以来的产量一直高于上年同期。

钢铁出口的情况亦然。

**明年再说？**

然而今年1-7月期间，中国钢铁出口增长率已明显放缓至“仅”有8.5%，去年则接近20%。

这主要归因于中国今年初推出迷你刺激措施促使需求增加，这项措施就像先前的刺激方案一样，通过兴建基建设施及住房以期提振经济。

讽刺的是，结果可能证明，对于解决全球钢铁产业问题，这类计划经济式的刺激举措，或许和关闭产能一样有效。

然而，目前外界无法感觉到G20正在认真地思考需求面问题。以兴建基础建设形式的经济刺激举措，不正是很典型的中国手法吗？

加上，似乎没有任何其他国家准备处理自己所属地区的过剩产能，所以短期前景看来可能是情况照旧。

就像美国官方声明特别指出的，情况照旧意味着要应对“全球钢铁行业诸多与贸易相关的挑战。”

“这包括执行160项对钢铁和钢铁相关产品的反倾销和补贴税命令、追踪美国及全球的钢铁贸易往来、设法处理规避反倾销税和补贴税的行为、以及维护美国在贸易协议之下的权利。”

字里行间隐隐透出，已然烟硝味弥漫的全球钢铁贸易战，不但会持续进行甚至可能升温。

2017年7月初将在德国举行下一次G20峰会。到时候，前述的全球钢铁论坛将向G20汇报进展。

照当前的趋势，到时候中国应该已经又出口了1亿吨钢铁产品。

那个远远从中国杭州传来的巨大声响，是钢铁业烂摊子又被G20甩到一旁不愿面对的回音。(完)