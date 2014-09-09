《HOME专栏》钢价崩跌是铁矿石市场又一个不祥之兆

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 李婷仪/戴素萍/杜明霞/许娜

路透伦敦9月9日 - 大家都知道，今年对铁矿石市场肯定是难熬的一年。

力拓(RIO.L)、必和必拓(BLT.L)等市场既有的厂商扩大生产，澳洲、西非新加入的业者也在增产，预料将会在海运市场制造出一堵供应高墙。

时值外界也同样预期全球最大铁矿石买家中国的需求将放缓，这堵墙出现得真不是时候。

供应大增加上需求成长减速，已经在铁矿石业界掀起一场生死存亡之战。铁矿石残酷时代的最新遇难者，就是刚起步的澳洲业者Western Desert Resources，该公司已破产遭到接管。

不过，至少中国钢产量一直在成长，即使其今年1-7月的成长率从上年同期的12.1%大大降至2.7%。

然而，中国钢铁产业压力日增的现象越来越难以忽视，原物料供应链伴随的需求风险上升也不容小看。

**压力升高**

中国庞大钢铁市场最明确的紧张迹象就是国内钢价一路走跌。

上海期货交易所(SHFE)交投最热络的螺纹钢期货SRBcv1上周再创纪录低位，自8月开始以来价格便跌跌不休。

SHFE热轧卷板(HRC)期货SHHCcv1也没多好，上周收在今年4月推出该合约以来的最低位。

上海这两个期货自4月以来相互拖累，但以下图表显示，螺纹钢期货明显表现更糟。

上海螺纹钢、热轧卷板及现货铁矿石走势图表：link.reuters.com/qad82w

鉴于螺纹钢是建筑业最常用到的钢材，这是探讨这波价格崩跌背后原因的线索。

中国房地产销售和新开工双双下滑，且这波下行情况没有结束的迹象。

地方政府已悄悄松绑先前对购买房地产的限制，中央政府则持续推动可负担的房市投资，但这些都不足以抵销中国先前过热建筑业所面临的困顿局面。

事实上，热轧卷板价格也在下跌，即使不是快速下跌，也表明了钢铁需求疲弱情况正在扩及至整个制造业。

最新的采购经理人指数也释出同样的讯息。8月官方和非官方PMI都显示出，全球制造业的引擎有令人堪忧的减速情况。

**安全阀**

鉴于这种暗淡的背景，中国钢铁产量却一直在增加，让人感到惊讶。

不过，钢铁行业在利润率很微薄的情况下还能生存，而现在利润率为正值，因为钢铁的原材料，即铁矿石和炼焦煤价格一直下降得比钢材价格还快。

这自然导致类似的定价恶性循环，中国钢铁厂维持最低限度的铁矿石购买，以防铁矿石价格反弹及其对利润率的影响。

但由于产量超过实际需求，意味着这些钢铁厂在集体阻止钢材价格回升。

情况没有变得更糟的唯一原因是，中国钢铁生产商拥有出口这一重要的安全阀。

浏览中国钢铁产品贸易相关图表，请点选：link.reuters.com/tad82w

自今年初以来，中国钢铁产品出口经历了一次跨越式变革。

今年迄今，出口增加了35%，净出口跳增44%。以重量计算，今年迄今，中国钢铁出口增加1,490万吨，几乎齐平这段期间内意大利的钢铁产量。

乐观来看，这意味着其他地区钢铁需求强劲，特别是发达国家，尤其是美国。美国的工业活动愈发强劲。

但是，其他国家对中国钢铁的进口能力亦有限。

而且其他国家正采取越来越具体的贸易保护主义行动。美国商务部上周对中国碳素钢及合金钢盘条征收初步反倾销税，欧盟执委会最近也对中国大陆和台湾的不锈钢发起反倾销调查。

换句话说，出口安全阀的作用也是有限的。

**持续保持稳定？**

这意味着，中国钢厂早晚都要调整产量，以适应内需。

河北等省份取缔老旧且污染较大的钢铁产能计划正在发挥作用。河北是中国第一产钢大省，又位于中国“向污染宣战”(war on pollution)活动的前线，该省7月产量下降了6%。

但这只是该行业的过剩产能，而且通常伴随着地方政府的支持，钢厂的生存能力顽强。产量过剩及随之而来的钢铁价格疲弱似乎是钢铁产业根深蒂固的问题。

这将让铁矿石价格持续承压，因为钢厂想要守住通过当前定价结构可以获得的微薄营业利润。

唯一能让中国钢铁价格持续复苏的方法是，更大规模地整体削减产量。但这并不是完全利好铁矿石价格。

按照市场共有的观点，只有在中国钢铁需求将一如往常、但略微放缓的情况下，铁矿石低成本生产才可能顺利取代高成本生产。

随着上海交易所的钢铁价格进一步走低，上述观点看起来也愈发不可靠。(完)

(译文审校 张明钧/高琦)

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