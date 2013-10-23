《HOME专栏》供给模式生变重塑中国金属进口

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月22日 - 中国精炼金属进口让人越来越难以有所期待。

在9月精炼铜进口创下19个月高点33.66万吨之际这样说，似乎有些突兀。但铜做为基本金属中唯一一个表现突出者，其今年以来204万吨的净进口量，仍较去年同期少了42.6万吨。

迄今为止，精炼镍今年的净进口非常接近去年的步调，而精炼锡进口量则是腰斩至10,700吨，精炼铅的进口更是几乎完全乾涸。

原铝进口9月扩增，但是今年前九个月的累计进口则仅有20.73万吨，为去年同期的一半，与中国庞大的铝产业相比只是沧海一粟。

唯有精炼锌进口今年明显增长，1-9月进口增加4.225万吨至41.17万吨。

唯一的问题在于，没有人认为锌进口与中国的产业需求有直接关系，反映出的反而是套利及金融上的因素，因锌在地下融资方面逐渐成为铜的替代品。

就中国金属需求的实质状况而言，已经逐渐从精炼金属转向原物料进口。

铁矿石进口在9月触及月度记录新高。铜精矿及铝土矿进口也纷创新高，镍矿石进口则是逼近纪录水准。

对于原物料来说，中国的进口状况与供给面和需求面的转变都有很大的关系。

**当前盛况**

就铁矿石及铜精矿而言，中国正在吸收新一波供给所产生的额外供应。

战略上来说，中国既缺铁也缺铜，而在今年之前，全球其他地区的产出还在苦苦设法满足中国的需求。

这个情况正开始转变。

今年中国铁矿石进口加速成长的主要动力是澳洲供应，中国9月进口铁矿石达到745.8万吨的记录高点。

从澳洲进口的铁矿石数量今年至今已经成长18%，主要因为澳洲有更多产量可供出口，Pilbara矿区的两大巨头必和必拓(BLT.L)及力拓(RIO.L)的铁矿石重大扩张项目开始上线，新崛起的对手Fortescue Metals(FMG.AX)也快速扩产，Fortescue称第三季的出货量已达2,470万吨，较上年同期大增60%。

然而这并不仅止于澳洲。

中国向非洲狮子山进口的铁矿石今年成长一倍以上，达到867万吨，当地Marampa及Tonkolili两大新矿让狮子山成为国际铁矿石市场上的要角。

事实上，如果市场上还有更多的供给，中国也会乐于把他们给吃下来。实际上中国自巴西进口是较上年同期下滑，而以往是中国主要供应国的印度则是受限于采矿及出口禁令。

浏览中国铜精矿进口图表，请点选：(link.reuters.com/jeq93v)

铜精矿的状况也相当类似。多年来铜矿产业一直为投资不足及系统性的表现欠佳所苦。

然而这也开始有所转变。

国际铜业研究组织(ICSG)估计，今年上半年全球铜矿产出成长近9%，这对于铜而言是几近前所未见的成长力道。

这些新的供应，比如产能扩张和新矿山开发带来的铁矿石新供应，正渐渐体现在中国的进口数据中。

9月，铜精矿进口历史上首次突破100万吨。

这可能还没有反映出蒙古边境奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)新矿的供应，因为海关争端刚刚初步得到解决。1-9月来自蒙古的累计进口近乎持平，说明该数据主要体现的仍是每月来自额尔登特(Erdenet)矿山的供应。

当然，中国同时增加对精炼铜和铜精矿的进口能持续多久，是个有争议的问题。理论上，铜精矿进口增加会导致进口精炼铜的需求减少，中国上个月国内精炼铜产量大增就印证了这一点。

**未来供应不足**

至于铝土矿和镍矿石等中国进口的其他原料，关键驱动因素不在当前，而是未来的供应。

中国买家购买这两种矿石的主要来源是印度尼西亚。然而，印尼将在明年年初开始实施备受关注的一项禁令，禁止出口未经加工的金属矿石，这将给中国的供应来源带来很大不确定性。

人们预计这项禁令将不会彻底禁止出口，但是中国进口商显然不会冒险。

如欲查看中国镍矿石进口图表，请点选(link.reuters.com/zaq93v)

如欲查看中国铝土矿进口图表，请点选(link.reuters.com/feq93v)

对于中国飞速扩张的含镍生铁(NPI)产业，印尼的镍矿石是重要的矿石来源。如果这个供应明年起完全中断，理论上将是灾难性的，因此进口商现在正在开始积累库存。

今年迄今，来自印尼的进口量已经飙升近600万吨至2,780万吨。有趣的是，来自菲律宾的进口量也在加速增长，升幅较稳定地维持在5%水平。

目前还不清楚这个第二来源能否填补镍矿石或铁矿石的供应缺口，因为菲律宾矿石的含镍等级较低而含铁等级较高，这意味着它既可以用于含镍生铁也可以用于炼钢产业。

与此同时，今年前九个月，中国从印尼进口的铝土矿增加了1,340万吨，增幅达60%。

就铝土矿而言，从澳洲和印度的进口加速增长，使得当前的进口渠道多样化进展更加明显。实际上，从印度进口的铝土矿今年以来已接近500万吨，而2012全年仅进口了130万吨。

还有锡也受到印尼政策的影响。严格的出口新规限制纯度，且要求在当地一家交易所进行交易，已限制了最近几周的供应。

这可能是中国今年减少进口精炼金属的一个因素。几乎可以肯定这也是缅甸向中国出口锡精矿增加的一个因素。今年前九个月，缅甸 对中国出口的锡精矿劲增251%至5.5万吨。

这是一种新趋势，分析师仍不知道其中涉及哪种品级。但不要忘了，中国过去曾进口印尼较低级别“金属”作为重新提炼的原材料。

缺少这种原材料将是推动供应基础多样化的主要原因，尤其是中国自己的锡精矿产量相对少且成本高。

**原材料市场未来将创进口纪录**

在1月印尼禁令的影响更明朗前，印尼问题将是影响几个金属市场供应面的主要问题。这意味着中国要继续吸纳尽可能多的印尼金属和替代原材料，作为安全保障。

铁矿石和铜精矿市场形势也类似。由于中国国内这两个市场的部分生产成本较高，中国将尽可能多地吸收其他国家的出口。

所有这些意味着，未来将创下金属进口纪录的，更可能是原材料市场，而不是精炼金属市场。(完)

(编译 张明钧/朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/屈桂娟)

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