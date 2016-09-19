《HOME专栏》伦敦锡市日益缩小 沪锡崛起或将取而代之

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 刘秀红/蔡美珍/高琦/王丽鑫/龚芳

路透伦敦9月16日 - 伦敦锡市变得越来越倾向于价差收窄。

上周伦敦金属交易所(LME)现货锡价一度较三个月期锡溢价高达每吨250美元。

这已经是一年来第三次LME近月曲线大幅收缩，未来可能还会更常见。

LME库存是关键所在，当前库存似乎几近耗尽。未平仓合约在本月稍早触及2,705吨的12年低位。

现已回升至2,985吨，不过是因为之前取消的仓单数量回归未平仓合约，而不是由新到的锡所推动。

库存低在一定程度上可视为真正供应压力的一种迹象，尤其是在印尼。锡是今年以来表现次佳的LME基础金属，仅逊于因市场短缺呈现大牛市的锌。

但也有观点认为，LME锡库存较低是锡交易格局变动的表现，其中伦敦锡市规模日渐萎缩，而崛起的上海锡市则在不断扩容。

LME锡库存、价差及三个月走势图：tmsnrt.rs/2cBeSBa

**日益缩小的伦敦锡市将倍感轧仓压力**

为上周现货升水飙升事件营造背景的，是一个主导性多仓的持有者。

这个持有者仍维持主导性多仓，在周三收盘时，持有50-80%的可交易库存及现货部位。

但在目前库存水平极低的情况下，可能最低只需持有1,500吨就拥有这个主导性多仓地位。

这个数字在全球市场绝对称不上什么主导地位，但已足以主导伦敦锡市。

理论上，上周现货升水大涨应该会吸引更多锡金属流入LME仓库。但目前为止毫无踪影。

在更多锡金属进入LME库存之前，伦敦锡市这个狭小空间将会倍感轧仓压力。

LME的市场仓位报告显示，大型多仓持有者及空仓持有者都在接下来的三个主要交割日期都有不少部位：9月21日、10月19日及11月16日。

根据LME的两天交割体系，9月21日交割合约的最后交易日将是周一，六笔空仓将与五笔多仓对决。11月则有九笔空仓对上四笔多仓。

这并不表示这些部位一定会有实货交割或甚全部实货交割，但如果要避免再度出现一次现货升水飙升事件，所有人都必须留意每个动作。

**多头讯号？**

处于低位的LME库存，部分映射出真实世界的供应问题。

印尼是全球最大的锡供应方，该国今年锡出口料连续第四年下降。

印尼1-8月累计出口38,343吨锡，较上年同期下降16%，全年总出口量料将与国际锡研究协会(ITRI)预计的6-6.5万吨相符。

而就在2012年，印尼的锡出口量还接近10万吨。

中期看，由于印尼政府对聚集在邦加岛和勿里洞岛的独立生产商屡屡进行整顿，易获取资源产生的自然损耗，以及去年的低价环境，这些因素加在一起，已经给印尼的锡生产商带来沉重打击。

根据国际锡研究协会，印尼能源和矿产资源部曾在5月报告中指出，47家受审计的锡冶炼商中只有29家还在继续运营。

作为全球最大的锡出口国，印尼产量的长期下滑是推动锡市场多头的核心因素。

此外，中国一些大型冶炼商出于环保检查和维护原因停产，也助燃了锡价的短期涨势。

但这并没有演变成净进口明显增加，今年前七个月净进口4,000吨，较上年同期下降26%。

如果中国炼厂中断有影响，那也明显是对国内，而非对国际市场造成影响。

的确，其影响可能仅仅是帮助削减了国内库存。邻国缅甸的矿业繁荣在原材料方面给国内炼厂构成支撑，令国内库存上升。

缅甸成为主要供应国，对供应长期短缺利好锡市这一主题，是个利空因素。

**上海增长**

说到锡的话，由于精炼锡要被课征10%的出口关税，中国的锡大多仍是自产自销。

而且多数是进入了上海期货交易所指定交割仓库中。

上海期货交易所锡合约并不像镍合约那么受关注。后者去年3月推出后极为火爆。

同时推出的锡合约却一直不温不火，但今年交投活动则大幅上升。

上海期锡今年1-8月成交量总计为447万口，而2015年3-12月则为103万口。

上月底时的未平仓合约为14,198口合约，高于一年前的1,998口。

就像上海期镍一样，库存流动性也随着成交量增加而水涨船高。

上海期交所仓储的锡库存目前有3,633吨，其中约莫87%为注册仓单。

**此消彼长**

上海期锡的表现不会为伦敦期锡空头带来任何喘息，伦敦锡库存长期偏低，有可能导致价差呈现结构性收紧的状态。

然而，其库存水位偏低，则为锡市发展愈发两极化的迹象。

尽管中国以外地区出现锡短缺的情况，但中国自身似乎拥有充沛的锡；按此趋势看来，上海期锡的库存很快就会超越LME。

按照当前的趋势，上海成交量将持续攀升，反观LME量能将继续萎缩。自2015年以来，LME成交量均逐月缩减。

LME量能的萎缩部份可归因越来越频繁出现的紧俏情势，另有一部分则在于基本供需消长，其发展的空间愈来愈小，也变得更加拥挤了。(完)