《HOME专栏》LME锌市多头再度被假象摆了一道

图为伦敦金属交易所内的交易场景。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/王洋/高琦/徐文焰/杜明霞

路透新加坡5月26日 - 表象有时会让人上当，伦敦金属交易所(LME)的交投情况尤其如此。

这正是锌市多头最近刚刚恍然大悟的真相。

三个月期锌上个月一波大涨，由3月低点每吨1,981.00美元升至5月初高点2,404.50美元。

基金经理人纷纷急于赶上这波涨势，整体多头部位占未平仓合约比例，由10%以下提高到20%以上。

LME锌库存每日下滑，近月期货价差趋紧，这两项指标从表面上看都在强化多头信心。

可惜的是，这些都是假象。

上周高达36,375吨的锌在马来西亚柔佛入仓，彻底打破了紧俏情况，让三个月期锌周五收盘时重挫至2,178美元。

不过，这也再次提醒世人，LME库存变化有时并不能反映市场的基本面。

锌市过去也曾经像这样被突然大量涌入LME系统的库存打得措手不及。

这次的经验也同样再次证明，锌市即将面临供给短缺的多头题材，其实更像是对未来的期待，而不是当下的现实。

**等着交割**

锌上周在柔佛入仓并非巧合。当时适逢LME的主要交割日--5月第三个周三。

此前几日，近月期货价差大幅缩紧。

指标现货对三个月期锌每吨逆价差成为33美元。明日/次日价差亦转为逆价差，此为LME交易体系中日期最短的价差，且为表明现货日吃紧状况的最佳指标。

一名主要多头持仓者在向空方施加压力，但至少其中一家决定不展期，反倒选择到期交割。

浏览LME期锌5月交割日前的价差，请点选：(link.reuters.com/gyx74w)

这种情况在未来几个月很有可能重演。

LME期货仓单报告显示，在接下来三个月的主要交割日中，存有大量的多仓及空仓。

这有可能导致价差紧张情势重现，以及更多大量锌进行交割。

**表象**

这不禁提出了一个问题，即到底还有多少锌存放在不被市场注意的地方，未能被统计数据所涵盖。

有一件事倒是确定的。

直到上周，大多数的LME锌库存还集中存放在新奥尔良仓库。而该仓库每日提出的金属锌数量已经给市场带来了一种错误的印象。

这一点其实并不怎么让人感到意外。

分析师们，比如花旗的David Wilson，都曾经就此发出过越来越急切的警告。

据5月19日的花旗研究报告，标题为“锌和铅--不要相信库存提取趋势”的文章已经阐述了这个道理。

能证明事情并不像看起来那样的最有力线索就是，这些提取都源于LME仓单在单日内被大量取消。

当有人把91,400吨锌从仓单上取消，是要用于实货提取，这种做法确实让人难以相信仅是为了满足制造需求。这正是2月11日发生的事情。

如此大规模的库存移动不过是更加印证了库存套利行为，即把金属从LME仓库转移到更加便宜的非LME仓储地，这种影子交易伴随着仓库运营商之间对于金属和租金收益的竞争。

**现实情况**

的确，其他锌市指标中，每一项都显示供应过剩而非供不应求。

上海期货交易所(SHFE)的注册锌库存已从1月低点76,353吨激增至当前的194,728吨。

中国锌产量一直在迅速增加，根据国家统计局的数字，今年前四个月的产量增长13.6%。

然而，中国的锌需求却没有同步增长。

花旗集团指出，中国今年第一季镀锌钢产量仅上升6.4%。镀锌钢是锌的一个重要用途。

即便是这样的数据，对中国的需求情况也是过度乐观了，因为今年中国第一季镀锌钢出口量大增35%。

中国通过出口镀锌钢，将部分过剩的锌转移至世界其他地方；而更多的过剩供应则进入上海期交所的仓库。

就全球而言，国际铅锌研究小组(ILZSG)最新发布的评估指出，精炼锌市场正处于供应过剩。

ILZSG认为，3月供应过剩37,500吨，1-3月累计过剩140,600吨。

中国的金融家历来一直是全球其他地区过剩供应的接收者，但青岛港丑闻曝出后担保融资模式消失，今年迄今中国进口锐减70%，至80,100吨。

推论是，有更多锌金属储存在未能被统计数据所涵盖的领域。

**不再上当受骗？**

LME期锌5月小规模轧仓现象，可能让一些过剩供应进入交易所的视线。

而且如果未来数月价差再次收紧，锌金属的可获性受到考验，可能有更多过剩供应现身。

同时，LME新奥尔良库存将继续逐日减少。这里仍有67,875吨锌取消仓单等着出库。

换而言之，这种逆向信号将继续存在，而且只要有这种信号，就将有很多潜在锌多头可能因为表象与现实之间的差距而陷入困境。

对于资金管理大户而言，可能不会因为同样案例再上当了吧？

或许吧，但千万以此作为下注依据。(完)

(译文/审校 徐文焰/龚芳/艾茂林/张明钧)

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