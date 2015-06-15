《HOME专栏》锌市供应短缺看似临近 却总是触不可及

图为澳洲昆士兰Lawn Hil的Oz Minerals Century矿的锌矿石运输卡车。 REUTERS/OZ Minerals/Handout

撰稿 Andy Home；编译 王丽鑫/许娜/陈宗琦/戴素萍

路透伦敦6月12日 - 澳洲大型锌矿Century将在本月底前全面停止采矿活动。

这将让坚信锌供应短缺的人士松口气。他们之前眼睁睁看着Century运营商MMG(1208.HK)一再推迟关闭该矿的时间。

随着一些全球最大的矿场自然生命周期接近结束，但没有显而易见的类似矿场能顶上来，Century矿已成为锌市供应短缺的看涨言论的图腾。

因此导致的原材料短缺将推动价格上涨，达到能吸引新供应的水平，这成为看涨言论的基础。

这种前景是有诱惑力的。伦敦金属交易所(LME)库存变化方面不太可靠的信号曾引起锌市短暂上扬。

现在LME三个月期锌价格略高于每吨2,100美元，处于过去三年锌价波动区间1,800-2,400美元中间水平。

锌多头希望有天锌价能重新站上2010年的高位，当时的价格在2,700美元以上，甚至重现2007年飙升至每吨逾4,000美元的光景。

Century矿关闭将让这一天的到来更近一点。

然而MMG最后又出奇招，让这一天又远了一些。

其他生产商最近更是出其不意，让供应短缺出现的时间看来有无限延后的可能。

**继续，继续...结束？**

Century矿的采矿活动可能在本月结束，但矿场将继续运营到第三季--即加工储备的矿石。

这符合预期。令人没想到的是，MMG 4月宣布，将在临近的Dugald River矿测试性开采另外45万吨矿石。

此项目的矿石等级为含锌13.3%，也就是说将再生产近6万吨的锌精矿。这些矿石需要四到六周时间来加工，因此到今年第四季Century矿可能仍在生产锌精矿。

这部分意外而得的矿石没有被MMG包括在Century矿2015年32-37万吨的产量预估之中，因为Century矿现已关闭。

这只是(锌短缺)这个宏大题材中一次小小的推后而已，但正如Century矿关闭是锌多头题材中的标志性事件，这次推迟也是这个异常富有弹性多头题材的特征。

MMG在Dugald River项目的开发工作也是如此。该矿最初计划，随着Century矿关闭而扩大产量，但之后推迟开始增产的日期，因为发现矿石的成分较预期更为复杂。

这里有一点不太明显的是，锌市场短缺题材的另一个方面，即用新一代替代产能来取代Century等大型旧有矿场的问题。

因此，值得注意的是，MMG并没有放弃Dugald River矿。开采前工作仍在继续，MMG正在制定新的开采计划，这将延长矿场寿命，但会降低年产量。

关于是否大力开发Dugald River项目的决定暂定在今年第三季做出。

**供应短缺将自行消失？**

至少爱尔兰的Lisheen矿场未来几个月很可能会按照计划关闭。

但Vedanta Resources(VED.L)自己也扮演了锌市的程咬金。

该公司在纳米比亚的Skorpion矿场原本预计明年关闭，但一项新的采矿计划将令这个期限推迟两、三年，至2019财年(2018年4月至2019年3月)。另外，加工作业也将使用库存的矿石，持续至2020财年。

Skorpion只是一家每年产能约15万吨的中型矿场，这在锌精矿生产商中并不少见，而锌金属生产商产能往往大的多。

因此这并无法抵销Lisheen停产的损失，直到去年，该矿场每年约生产17.5万吨高锌烟灰。

该任务将落在Vedanta新的Gamsberg矿场头上，这个新矿场是Vedanta在南非黑山(Black Mountain)现有矿场的延伸。Gamsberg矿场料于2018年开始生产，长期产量预估为每年25万吨。

所有大宗商品的生产者都会致力于更新投资组合，这一点已获得证明，尤其是当外界普遍认为这些生产者在供应短缺之际将增加新产量的时候。

因而锌原材料可能出现短缺，以及较高的价格激励其他矿企投入生产，都不令人意外。

例如，在澳洲挂牌的Energia Minerals(EMX.AX)恰逢其时，准备对丰富的锌矿脉收割获利，目前该公司正试图恢复意大利北部长久以来几乎被遗忘的Gorno矿场。

该公司刚公布收购意大利另外两个老矿场--Predil与Salafossa，这两个矿场最近的运营分别在1991年与1988年。

换句话说，供应短缺的预期已经引发供应方的一股回应，而且目前的“激励”价格是2,100美元的低价。

**锌题材奇想**

锌多头将不为所动。他们指出，这些数据仍显示锌呈现短缺，尽管持续从立即短缺逐渐转向将出现短缺。

然在锌市最重要的数据，并不是产能关闭和替代矿场的相互抵销，而是当前年度的锌精矿处理费。

该处理费是最能确定原物料市场供需平衡情况的指标。

今年的指标处理费已从去年的每吨223美元升至245美元。去年和前年同样也有提高。事实上，自2011年以来，每年的年度处理费都有调高。

这表明锌原物料市场益发供应良好。

这是供需求情况转向短缺的基准点，这样的转变过程将是缓慢渐行，而非急转直下变成短缺情况。

过去几年来累积的锌精矿库存，初期将为市场带来缓冲作用，使得市场不致于演变成短缺情况。

如果短缺情况成真，并且造成锌精矿和精炼锌价格双双做出反应，那么从试图预测短缺时间点方面来看，锌短缺题材奇想的最后期限就变得格外重要了。

不过，锌短缺题材的奇想只是不断地在发酵当中。(完)

(译文审校 龚芳/李春喜/张荻/李婷仪)

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