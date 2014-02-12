《HOME专栏》锌冶炼商Nyrstar唱多 然有诸多因素仍需留意

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home 编译 王洋/李春喜/高琦/蔡美珍
路透伦敦2月11日 - 去年，锌是伦敦金属交易所(LME)上市的基本金属中相对表现最好的品种。
今年年初的走势再度印证了这一点，即便三个月期锌价格已从1月末的高位每吨2,102美元降到了目前的2,006美元。
要理解这背后的原因，你只要听听精炼商Nyrstar(NYR.BR)发布2013年第四季财报时的电话会议就行了。这家公司是中国以外规模最大的精炼锌厂商。
我们或许不应该挑剔这家比利时公司过于乐观的看法，尤其是在供给过剩和高库存让锌市经历了多年的低迷之后。
不过Nyrstar在供应方中的领头羊地位，加之其与嘉能可的长期供给协议结束后对市场的影响力提升，意味着其对锌价前景的多头立场无人可以替代。
不过这里还得加一个备注。
目前该公司的身份是“卖家”，其刚刚完成另一项战略对冲计划。
该公司警告称，好年头可能即将到来，不过在最初阶段或将经历价格的大幅波动。
**供给变化支撑锌价看涨**
“我们预期锌基本面出现结构性供应变化已经一段时间了，我认为客观地说，这种变化正在发生，而且在整个行业非常明显，”Nyrstar负责市场、采购和销售的资深副总裁Bob Katsiouleris称。
对于“结构性变化”，从一些全球最大锌矿的关闭中可见一斑。
另一家锌生产巨头--嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)今天上午发布了生产报告，及时对这个进程给出提醒。
该公司在加拿大的两座锌矿--Brunswick和Perseverance，去年结束了运作寿命，导致集团锌产量减少9%，相当于约133,000吨。
为了弥补产能，该公司在澳洲扩大产能，并开发了新矿山，比如位于非洲布基纳法索的Perkoa。该公司相信明年锌产量将重现增长。
而其他公司则难以效仿。
中国五矿资源(1208.HK)在澳洲的Century锌矿到2015年中期将枯竭，该公司计划开发DugaldRiver锌矿来弥补部分产量损失，但技术难题使计划无法按期进行。
Nyrstar也体会到开发新矿和改进老矿有多么困难。尽管该公司计划增加自产原料供应，但去年矿山产量仍下滑4%。
这不含该公司处境艰难的芬兰Talvivaara矿的锌精矿供给。目前该矿正在接受经济救助，Nyrstar自身也积极参与救助计划。
**需求旺盛**
以上就是锌供应出现问题的情况，而且锌矿产出缺口这个急迫的主题，正切切实实的在过去数月里吸引到LME金属交易者的目光。
Nyrstar后来又对锌消费面的形势进行了补充说明，其给出了乐观的评估。该公司的Katsiouleris称，“我们开始看到需求改善的证据”，这种改变发生在全部三个主要地区。事实上，考虑到美国和欧洲的建筑业，锌需求正处在一个“危机发生前，即2006年左右”时的水准。
Nyrstar指出，来自欧洲建筑业客户的定单在2013年末到2014年初期间增加了20-30%。与此同时，美国对于电镀锌的需求也明显增长。
全球最大的锌消费国中国则是继续吸收世界各地的锌供应。去年的锌净进口量是62.1万吨，增长22%，与其需求普遍减少的趋势相背。
尽管中国进口的这些锌中有部分被认定是用作融资需求，而非是生产，但Nyrstar对此做出了有趣的解释，他指出中国自身已经成为了主要的电镀锌板出口国，正在积极瞄准拉丁美洲等市场。
这些需求增长趋势反映到市场价格上，就体现为实货较LME基础锌价的升水上涨。以欧洲为例，实货锌的升水在上个月触及五年高点。
**继续避险沽出？**
套用Katsiouleris的说法，基于上述种种，“我们仍认为进入2014年及2015年时的基本面，在(供应面)结构及需求面上都很强劲。”
不过，在那之前，“我们预期锌所处的环境很可能非常动荡，”这是因为供应面情势改变、各地区需求模式不同、此外尤其是受到LME仓储规定修改的可能影响；LME仓储新规可能导致5月起库存加速下滑。
Nyrstar也是基于这个原因，再度采行了类似去年初的锌价避险方案。
Nyrstar证实，它利用近期锌价急升的机会，不但卖出锌的远期合约，也同时买进卖权。
它所卖出的远期合约，2月及3月大约各卖出17,000-20,000吨，价格在每吨2,060-2,080美元。
而它买进的卖权则落在第二季，每月吨数与上述相近，最低价格为每吨2,050美元。
当然，这种选择权策略的本质，就是Nyrstar没有对上档走势作任何设防。
但如果整体来看Nyrstar的种种作法，可以看出Nyrstar是预期锌价要先进一步下跌之后，才会有一段持续涨势，而且至少要等到今年下半年。
**听其言，观其行**
在看待锌市多头题材时，这是一个从市场重要角色所获得的重要辅助资讯。
矿场关闭动态很容易追踪，但生产商应对未来几年的整体能力，则充满了不确定性。
此外，究竟还有多少残留库存可以应付供给短缺，仍然是一个大问号。
LME库存数字从今年年初以来持续稳步下滑，但这些流出的锌金属，是用于满足制造业需求，还是用于融资需求了呢？
这很难断言，而如果因为LME的出货新规生效，导致库存开始加快下滑，情况会变得更难判断。
不过对于苦闷很久的锌市多头人士来说，Nyrstar所描绘的前景十分诱人，肯定会融入声势日益高涨的多头剧本之中。
只是别忘了，就确切时机而言，Nyrstar的实际动作或许比它说的话更有说服力。(完)
(译文审校 徐文焰/李爽/白云/许娜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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