《HOME专栏》随着锌市场供应收紧 焦点转向交易所库存

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月17日 - 最近锌市场的表现可以说是一个现实战胜美好预期的经典例子。

所有人都津津乐道锌供应即将出现紧张的题材，只不过过去几年来这个时间有点长，而且有许多不确实的情况。

澳洲的Century以及爱尔兰的Lisheen等大型锌矿都已经关闭，原材料的供应紧张状况因为嘉能可(GLEN.L)暂停年产50万吨锌产能而雪上加霜。

但对精炼锌市场的影响之小令人意外。

不过，这种情况已经发生了改变。高丽亚铅(Korea Zinc)宣布，今年将把精炼锌产量削减7.7%，或约5万吨，至60万吨。

高丽亚铅称做出这个决定的原因是，锌精矿供应紧张，以及锌矿石加工费下降。

这是原材料紧张导致精炼金属出现缺口的第一个迹象。

锌多头忽视的是，实体市场供应收紧开始影响到现实中的锌库存，尤其是LME在新奥尔良的库存。

**目前短缺？**

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，去年中国以外的锌矿供应减少10%。

继之前四年温和减少，或充其量是微幅增长后，去年算是急剧下滑。

锌市多头题材延烧已久，但直到如今供应链中精矿部分日积月累的压力才开始对精炼锌市场起作用。

精矿库存是导致传导机制放慢的原因所在，而它是供应链中最难查觉到的情况之一。

但显而易见的是，如果高丽亚铅有充足的原料库存，就不会减产。

如今所有的目光都聚焦于中国及其炼锌业者，根据过往的情况，炼锌业者必须透过国内矿场及进口精矿来满足原材料供应。

去年进口大幅减少38%，从2015年的320万吨降至200万吨。

中国锌矿产量数据向来问题不少，但锌矿加工费下降及进口减少，表明供应压力也在日渐攀升。

加拿大生产商Teck Resources在其第四季财报中的市场评论部分暗示，“上季中国的锌精矿库存降至临界水准。”

推论就是，中国生产商步高丽亚铅的后尘、因为原料紧缺而被迫削减产能只是时间问题。

**隐藏的库存**

这些都已预先写在锌价多头剧本中。这是锌去年成为LME主要金属中表现最佳者的原因，也是锌价今年以来又上涨9%目前报每吨2,840美元的原因所在。

锌价上涨的故事中到现在为止还缺少的一部分是，尚未出现锌可见库存承压的迹象。

LME的锌库存目前为390,850吨，远远低于过去的水平。四年之前的这个时候，LME锌库存还超过120万吨。

但去年的降幅较为温和，仅为35,000吨，虽然据ILZSG估算，全球精炼锌市场出现286,000吨的供应缺口。

填补这一缺口的是隐藏在交易所之外的非报告库存，尤其是在新奥尔良港口。

在2014年和2015年新奥尔良港的锌库存奇迹般地再度出现在LME系统中，这令市场措手不及。

锌库存似乎在减少，但并非用于实物消费，而是在交易所库存之内和之外走马灯式地游走，任何价格信号都被融资贸易的烟雾所遮挡。

新奥尔良港拥有的LME锌库存仍高于其他任何地方，为346,125吨，或相当于总库存的约89%。

市场仍感觉，在新奥尔良港的库存仍高于LME每日库存报告中的数字。

随着近月LME价差收窄，本月显示的新奥尔良港注册仓单达到18,525吨。

与过去的部分‘注册仓单’相比，本月入仓量相对较低，但这提醒市场，隐藏的锌库存仍可能影响到市场预期发展中下一章开展的时间。

**考验可获性**

场外库存的确切规模无法得知。只有在以LME轧仓形式考验锌金属可获性时，才会见到这类库存。

那正是本月稍早的情况，当时现货锌对三个月期锌的升水为每吨16.25美元。

这看似并不多，但却是2015年5月以来最窄的现货/三个月期价差。

过去几天LME期锌的价差已收窄，现货/三个月期价差回到了正价差。周四收于正价差6.75美元。

但LME锌的实货可获性料将再度面临考验。

周三收盘时，一家实体所持有的LME仓单与现货仓位占到了可交易吨位的80-90%。

这项布仓的操作方向究竟为何，仍有待观察，但昨日新奥尔良港有8,800吨锌库存仓单注销，应视为一警讯。

因为新奥尔良港掌握了LME锌库存的关键，而LME库存则掌握了锌多头题材的下一阶段关键。(完)