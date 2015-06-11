《RUSSELL专栏》印尼真的能拯救海运煤炭市场么？

2011年8月20日在在印尼拍到的煤炭图片。 REUTERS/Dwi Oblo

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/王丽鑫/徐文焰/陈宗琦

路透印尼努沙杜瓦6月10日 - 煤炭行业似乎总在寻找白衣骑士来帮助自己摆脱危机，而让人可能觉得有些讽刺的是，全球最大的煤炭出口国--印尼却将成为帮助全球矿商脱离当前供应过剩泥潭的主要希望。

从理论上来说，随着印尼增加国内火力发电，该国将减少煤炭出口以满足内需，这样一来，海运市场将减少数百万吨煤炭，从而恢复平衡。

对煤炭生产商，尤其是寻求增加对亚洲市场出口的澳洲、南非和俄罗斯生产商而言，这听上去是个好消息。

但对煤炭生产商和交易商来说，近些年来所谓“白衣骑士”的表现好坏参半。

中国曾一度被视为能够消化所有可开采煤炭的巨大市场，而从短短数年的情况来看，好像真的是这样。

中国煤炭进口自2009年开始稳步增长，到2011年时，部分分析师预计，全球最大的煤炭生产国和消费国--中国每年将进口10亿吨煤炭。

而现在看来，这个夸张的数据很可笑，因为今年1-5月中国煤炭进口下降了近40%。大多数分析师预计，随着中国政府致力于减少污染，并使经济从重工业转型，煤炭进口下降的趋势将延续。

本周在煤炭行业最大的年度集会--印尼巴厘岛的亚洲国际煤炭大会上，中国“煤炭峰值”便成了经常挂在嘴边的用词。

**印度进口增长难以保证**

煤炭业下一个希望所在是印度，因外界认为印度需求正在强劲增长，而国有矿业巨头Coal India增产可能达不到预期的幅度。

迄今为止情况大致符合上述看法，2015年3月止财年，印度煤炭进口增长略超过三分之一，至2.422亿吨。

不过印度新一届政府似乎决心提高国内生产减少进口，给Coal India定下的目标是到2020年时产量提高一倍，达到10亿吨。

尽管这个目标极可能无法实现，但Coal India产量超乎预期，及印度进口需求增长不如煤炭矿商预期的风险仍然存在。

**印尼能否成为救星？**

那么有任何理由可以把印尼看作煤炭行业下一个救星吗？

乐观看好印尼的根据，在于印尼新政府计划未来五年将发电量增加35吉瓦，其中至少20吉瓦电力来自火力发电。

政府还计划在未来五年再增加35吉瓦的发电能力，也就是说，将在该国现有的47吉瓦发电能力的基础上，增加共计70吉瓦。

如果第一阶段的计划完成，那么每年的煤炭需求量将增加最多7,000万吨，第二阶段的新增煤炭需求也基本相同。

这样一来，印尼每年的煤炭出口量就将减少最多1.4亿吨；从理论上而言，海运煤炭供应量的降幅将超过中国进口需求的减少。印尼去年约出口3.6亿吨媒炭。

**计划能否实现？**

一个大问题在于，印尼能否实现规模如此宏大的发电厂建设计划。

该国以往的记录实在令人信心不足。在前几年曾有一个电厂快速建设计划，最终仅达到10%的发电能力增长目标；不过2004-2006年一个规模较小的类似计划倒是完成了90%的增产目标。

印尼这次打算另辟蹊径，邀请独立发电商建设电厂，而非仅依赖国有发电企业Perusahaan Listrik Negara(PIN)。

印尼煤矿协会主席Pandu Sjahrir在亚洲国际煤炭大会上表示，市场预计该国在2020之前35吉瓦的发电量目标只会达成12吉瓦，但他认为实际表现会更好一些。

无论如何，这位白衣骑士可能需要一些时间穿上盔甲，然后才能出马救驾。

另一个问题就是，出自印尼的这些煤矿品级较低，买家越来越少，因为和品质较佳的燃煤相比，这类低品级燃煤的消耗量较大。

但印尼仍可能助全球煤炭市场一臂之力，因为该国矿商更加可能以减产的方式因应目前煤矿价格低迷的情势。

亚洲国际煤炭大会上的普遍感受是，煤炭价格终于接近底部了。经过四年的下跌，亚洲指标Newcastle煤价指数GCLNWCWIDX上周滑落至每吨58.11美元，较2008年经济衰退后于2011年2月触及的高峰下滑约58%。

不过即便价格真的稳定下来，印尼煤矿商还是可能持续停产，而不愿为了蝇头小利继续生产。

今年第一季印尼产量下滑21%至9,700万吨，2015年剩下的时间料将进一步减少。

整体而言，煤矿商最大的指望也就剩印尼了，但更多的是因为印尼是最有可能减产以达成市场平衡的国家，至少短期来说是如此。

长期来看，印尼的发电厂计划很可能让它把全球最大煤炭出口国的宝座交还给澳洲，不过这所需的时间可能比预期更久。(完)

(译文审校 艾茂林/蔡美珍/龚芳)

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