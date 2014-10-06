《Russell专栏》现在是买入商品的良机吗？或许是但策略已经改变

2014年1月8日在印尼拍到的镍矿石。 REUTERS/Yusuf Ahmad

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell； 编译 高琦/艾茂林/张若琪

路透伦敦10月6日 - 疯狂还是勇敢？如果有人对你说现在正是投资商品的恰当时机，恐怕你脑海中最可能出现的就是这种想法，因为主要商品指数在过去几个月里已经大幅下跌。

但投资商品确实是绝大多数基金经理和银行家在上周的世界商品周会议上大力鼓吹的内容。

他们的乐观看法与会上一些分析师所阐述的观点是那样的格格不入。这些分析师整体上强化了当前的看空趋势，指出最大进口国中国的需求疲软，同时许多商品的供应充足。

基金经理和银行家的乐观并不是盲目的，也不仅仅是为了吸引新资金而提出的噱头。他们有一系列的理由来证明商品价格接近触底。

但问题依然存在，即哪一方的观点更加具有说服力，还有机构和其它主要投资者是否准备好买入那些近来表现一直欠佳的资产类别。

虽然商品资产今年开局的走势不错，一度超越股市表现，但从那以后就显得步履维艰了。彭博商品指数.BCOM已经较4月末时触及的2014年峰值下降了13.2%，标普高盛商品指数.SPGSCI较6月高点下跌14.9%。

商品指数的疲弱大都归因于油价的下挫，虽然围绕伊朗和乌克兰的地缘政治忧虑导致油价一度上扬。另外，中国经济增长前景放缓令金属和其它大宗商品的走势受挫，而产量增加前景也让一些农产品承压。

对任何看多前景而言，面临的挑战就是上述打压商品的因素基本上仍在发挥影响。

**不只是直觉**

那么，有何理由预计表现即将改善呢？

除了感到价格已经跌得够多的这种直觉以外，会上提及最多的原因就是所谓商品超周期继续存在，以及长期增长前景仍然不错，即便市场目前处于熊市阶段。

即便这些论据真实有效，但关键问题是，很多商品生产商带来的新供应太多，以致于乐观的需求结果也会被源源不断的增产所淹没。

煤、铁矿石、精炼油品和铜的情况均是如此，液化天然气也是可能遭遇供应过剩的商品之一。

就算成交量大幅增长，价格也可能不会有相应的涨幅，商品投资者不会希望看到这样的结果。

虽说随着中国、印度和印尼等主要发展中国家经历城镇化和中产阶层不断壮大，全面而长期的乐观需求趋势仍可能维持完好，但资源公司的做法已经大幅削弱了价格上涨的可能性。

关键点在于找到供应紧缩，而需求状况还不错的大宗商品，然后找到办法来好好利用这种涨价潜能。

**提高回报的新策略**

组合投资者仍看好大宗商品能分散投资风险，并为通胀提供保险。

然而市场也有认知，除非能提高绝对回报，否则大宗商品这个资产类别很难吸引新的投资者，且现有的投资也可能进一步流失。

会中更为确信的是，投资商品的一些传统方式不太可能产生令人满意的回报。

一名基金经理人认为，利用期货曲线正逆价差的策略，或顺势操作的交易，都太“天真”了。

更为复杂的策略、主动型管理、既做多也做空的交易、侧重个别商品而非一篮子商品的指数，或为可能的解决办法。

但这些策略或许并不适合有严格法定任务的主要养老基金等部分投资团体，且对提高该资产类别的投资兴趣也无济于事。

不过显然，要想成功投资大宗商品的话，就得愈来愈趋于专门化和主动。

对比另类资产类别，被动策略和传统基于指数产品带来的回报，吸引力可能还不够大。(完)

(译文审校 徐文焰/李爽)

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