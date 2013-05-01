《Russell专栏》印度利多及中国利空因素纷陈 煤炭市场弥漫风险变数

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 王洋
路透朗塞斯顿5月1日 - 印度当前财年可能增加进口3,000万吨煤炭，对于煤炭供应商来说，好消息是这可能还是偏于保守的预估。
而坏消息则是，那就是印度进口需求虽然增加，但中国需求下滑的规模相近，两相抵消，因此将使亚洲煤炭市场大体保持在目前的状况。
当下情势的特点是海运煤炭数量很强劲，不过究其原因只不过是价格低得足以维持中国买家的兴趣。中国是全球最大的煤炭进口国。
一个关键的问题是，在面临中国国内煤炭价格下滑以及发电量增速放缓的情况下，中国的进口需求会不会保持下去呢。
一般普遍看法是不会。路透2月调查的分析师预计，2013年中国煤炭进口量将下降10%至2.108亿吨，低于去年创纪录的2.343亿吨。
相比之下，印度4月起的当前财年可能会进口至少1.65亿吨煤炭，这要比2012-13财年高出约3,200万吨。
这是煤炭部会官员Pratik Prakashbapu Patil提出的估计数字，他上个月向国会表示，总需求将约达7.70亿吨，国内供给约6.0455吨。
不过对于印度需求量乃至煤炭需求的预估来说，估算数字从来都不准确，这次可能又是如此。
2012-13财年印度国内煤炭产量为5.575亿吨，政府定下的目标是5.74亿吨，相差3%。
若2013-14财年出现类似的未达标幅度，则缺口将达到1,800万吨左右，这应该会从1.65亿吨的计划进口量再往上加。
不过考虑到印度国家控股煤矿巨头Coal India增产情况可能难以符合计划，缺口有可能会更大。
2012-13财年印度的煤炭产量较前一年度增长4.6%，若本财年的增幅类似，产量将达到5.83亿吨左右，这要比政府的目标少2,150万吨。
不过考虑到资本成本上涨和新矿批准拖延，2013-14年度Coal India增产幅度是否能比照前一财年，也令人怀疑。
即便是能够实现类似的增产幅度，印度紧张的铁路运力或也无法运输这额外的产量。
这使得进口成为满足需求唯一可行的途径，而政府的1.65亿吨进口量预测可能是最低限度，而非最高。
但这也存在问题，基础设施方面的压力又一次成了问题。
然而，对进口而言价格成为一个愈发重要的因素，即便是在目前的低价态势下，国内煤炭价格也还是要便宜50%左右。
印度政府也拒绝价格池的做法，即Coal India将被同本土供给合并在一块，平均成本。
相反进口将以外加成本的方式计价，在进口成本价之外，客户需要支付税金、保险和2%的附加费。
这意味着相较于国内供给，进口煤炭价格仍然非常昂贵，考虑到印度电价受到管制价，许多发电企业即便是使用进口煤炭的比例相对较小，能否盈利仍是疑问。
成本因素将使印度的煤炭进口受限，因发电企业可能宁愿减少发电量，而不是承受持续的亏损。
需要持续实施限电和政治压力，才能迫使电力定价模式发生改变，这虽有可能，但不太可能一蹴而就。
**中国煤炭进口情势不明朗**
尽管如此，印度的煤炭进口前景仍旧看好，而中国的情况则很不明朗。
尽管预计今年中国的进口量将出现五年来的首次下降，但迄今中国一直在进口。
2013年第一季中国煤炭进口量为6,379万吨，同比增长27.3%。
如果保持这样的速率，今年全年将达到2.552亿吨，比2012年高出近9%。
若2013年煤炭进口量要达到市场预估的下跌，那么今年剩余的时间里进口需要大幅放缓。
尽管考虑到中国国内煤炭价格低廉以及发电增速疲软的因素，这样的情景是可能的，但期待如此之大的下滑似乎不太现实，尤其是亚洲煤炭价格依旧低廉的格局下。
澳洲Newcastle港的现货煤炭价格在4月26日止当周下滑至每吨86.63美元，为去年11月以来最低，比2月初的年内峰值下降10%。
在当前没有因素推动价格上涨的情况下，煤炭价格可能会徘徊在该水准附近，因若价格进一步下滑，将开始导致一些矿场关闭。
但在目前的价格水平下，中国的煤炭进口下滑幅度可能不会有预想的那么剧烈，印度产量或许至少也能如政府预期的幅度增加。
这样的话会利好煤炭产量，但利空价格，意味着只有最低成本的生产商能胜出。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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