（更正）《RUSSELL专栏》印度在亚洲原油市场的影响力悄然上升

(因原文有误，更正第8、10、12和14段中的进口量数值)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/王洋/徐文焰

路透澳洲朗塞斯顿6月15日 - 几乎在不知不觉间，印度已开始在亚洲原油市场发挥越来越大的影响力。

过去10年中，印度的原油日进口量已翻了一番，达将近400万桶，一路超越日本、德国和韩国，成为全球仅次于中国和美国的第三大原油进口国。

在中国需求增长放缓、多数发达经济体需求可能顶多持稳，以及日本需求下滑的背景下，印度对于未来10年原油市场前景的重要性愈发明显。

近期有两件事可凸显出印度在亚洲原油市场中的重要性：一是沙特(沙乌地)阿拉伯国有石油巨头高管的到访，一是印度炼厂与伊拉克针对增加战略储备展开谈判。

关于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)SDABO.UL市场营销执行总监Ahmed Al-Subaey上周造访新德里的主要新闻是，沙特准备在未来数月扩大产出，以满足不断增加的全球需求。

这是一条对市场参与人士有用的信息，但至于Al-Subaey与印度石油官员具体讨论了什么，却并未对外公开。

不过可以想象得出，鉴于Al-Subaey承认的、印度已经成为亚洲原油需求增长的主要推动力，沙特肯定有意扩大与印度的关系。

今年前四个月印度的原油日进口量为394.2万桶，较2014年同期下降0.6%。

不过，进口增速受到了4月炼厂维修的影响，而且在今年余下时间里速度料将加快。今年全年的平均日进口量预计会超过400万桶。

沙特阿美今年前四个月对印度的原油日供应约为79.5万桶，较上年同期增长4.6%。

不过沙特方面将心知肚明未来几个月其原油出口将面临来自中东其他国家的竞争，尤其是伊朗和伊拉克，如果西方放松对伊朗的制裁且伊拉克继续增加产出的话。

**竞相向印度供油**

伊朗今年前四个月向印度每日供应约16万桶原油，比上年同期大幅下滑50.6%。

伊朗将会制订计划扳回市场份额，夺回印度的优先中东供应国地位。

伊拉克今年前四个月对印度的供应量增长12.9%，达到每日约55.5万桶，看似决心争夺更大的市场份额。

路透在6月3日援引三名消息人士报导称，印度石油公司(IOC)(IOC.NS)和印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)本月稍早与伊拉克国家石油公司举行谈判，欲向后者购买400万桶巴士拉轻质油，补充印度的战略石油储备(SPR)。

谈判重点围绕向印度南部安得拉邦的Vizag供应800万桶SPR展开。

另外两处SPR预计将于年底前补充完成，共计2,930万桶。

印度石油进口图表：link.reuters.com/puc52w

不过，即便是补充了这些储备，印度的石油储备仍只够使用大约13天，远低于国际能源署(IEA)规定其成员国应当持有的90天使用量水平。

这意味着在未来几年中，印度可能会增加本国的储存能力，并且原油进口量将超过消费量。

虽然补充SPR的计划规模与中国相比根本是小巫见大巫，但印度也将成为推动亚洲原油需求增长的一个引擎；而在中国补充SPR完毕，并引领经济降低能耗之际，印度的这种作用将尤为明显。

在当前的市场环境下，原油供应充裕，而且石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国并没有显露出减产的倾向，因此有更多原油出口国想开拓印度市场并不奇怪。(完)

(译文审校 龚芳)

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