《SAFT专栏》印度央行新任总裁给市场带来希望 但恐陷伟人谬误怪圈

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 李春喜/隋芬
路透9月5日 - 市场对印度新任央行总裁拉詹的热切期待可以理解，但对他的盲目信仰却有点错位。
本周三，前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家拉詹出任印度央行总裁一职。虽然拉詹的初步措施令人产生希望，但他却缺乏必要的工具或杠杆。
更一针见血的是，围绕拉詹产生的兴奋感恰恰是央行系统里“伟人谬误”的证据，认为在一位有魔力的官员面前，任何复杂的问题都会迎刃而解，这种想法从来都是愚蠢的。
在拉詹宣布一系列支撑卢比的措施后，印度市场欢呼雀跃，媒体也把他渲染成007一样的人物。银行股大涨9%，孟买证交所Sensex指数.BSESN攀升2.2%，最抢眼的还是卢比，一度大涨2.3%。
拉詹的一系列措施既非常聪明，而且也不乏远见。
最直接产生影响的一项方案是，央行给予银行优惠的掉期利率，以吸引居住在海外的印度人进行投资。这样印度可以获得一部分所需的资金，银行获得良好的收益，而央行也可以避免增加自己资产负债表的负担。
藉由创造一个让央行进行补贴、但并不完全保证资本流动的资产负债表外的方法，拉詹巧妙地避开了他的主要问题。而他的前任，在面临卢比破坏性的连续下跌时，因应的手法是通过收紧货币政策来吸引资金流入，但却冒着信贷紧缺和经济衰退的风险。
拉詹还表示，应当逐渐允许银行削减目前强制要求持有的政府公债，这将使银行有更多资金向民营生产行业放贷，另一方面也对政府的借款行为加以约束。
此外，印度央行还推翻了此前的一项决定。该决定进一步限制印度公司在海外融资，这实际上是加强了资本管制。
所有这些措施都很出色，所以也很容易理解印度市场为什么出现强劲的释放性反弹。即便如此，对拉詹的信任本身也会带来一些棘手问题。
一个问题拉詹自己肯定也非常清楚，那就是市场越尊敬他、国际资本越认可他的努力，印度真正有责任做出改变的那些人就越容易避免改革。
**结构性改革**
通过维持通胀稳定和适当的金融监管，央行能够为经济增长创造一些先决条件，但无论央行对资产价格提供多少支撑，其本身并不创造任何财富。
这么说来，拉詹能为印度赢得一些时间，但真正要完成的任务在于其他方面。
印度困境的近因来自外部，即美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能缩减购债措施。但实际上，美联储这么做，不过是在收紧对全球多数经济体而言一直太过宽松的环境。
正是这种环境，让经常帐赤字很高的印度，也能够一瘸一拐地悠然行进，而且只要全球流动性够多，它也不用付出什么代价。
但那种时代显然即将结束。
上周的数据显示，印度第二季国内生产总值(GDP)增长年率为4.4%，较前一季的4.8%下滑，且不到经济繁荣时期的一半。制造业正在萎缩，近来的紧缩措施又会令信贷减少，这些都可能意味着第三季会更糟。
印度真正的问题在于，它在金融危机之前的景气热络时期错过了对经济的深度改革，而现在由于缺乏广大的税基，该国似乎面临着结构性的政府赤字。印度现在临近选举，更不可能在此时开展痛苦的改革。
这就是央行“伟人谬误”的最大问题所在。那些本应该更清楚情况的人，用这种谬误作藉口来避免痛苦的事情。在格林斯潘带来的信贷与资产通胀背景下，美联储未能预料到中产阶级空心化的问题，缔造了这样一种经济，即欠缺技能的人群过于依赖房地产行业来提供岗位，而有技能的人则是依赖金融中介行业。同理，贝南克在危机期间采取了有创意的做法，才使美国能以较不痛苦的方式避免了金融体系改革。
对于以往的央行官员，拉詹一直是一个有先见之明的批评者。
如果他在印度也扮演了类似角色，那就极具讽刺了。我打赌他不会，而这可能正是要避开卢比的理由。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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