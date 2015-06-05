《RUSSELL专栏》通过减产应对煤价疲软主力军是印尼而非澳洲

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王颖/许娜/李春喜/李婷仪

路透澳洲朗塞斯顿6月5日 - 在通过降低产量和出口应对煤价持续疲软的过程中，充当主力军的似乎是印尼，而不是澳洲。

作为全球最大煤炭出口国的印尼，第一季度产量9,700万吨，较上年同期下降21%。

这样，印尼2015年煤炭产量料为3.88亿吨左右，接近印尼煤炭矿业协会主席Pandu Sjahrir给出的预估区间3.5-4亿吨的中点。

该预估区间的低端，意味着2015年煤炭产量将较2014年下降24%，并将比政府预估的4.25亿吨还低7,500万吨。

相比之下，澳洲官方预计2014/15财年电煤产量将基本持平。

澳洲产业科技部在3月的季度报告中称，截止到2015年6月的财年电煤产量料将为2.435亿吨，略低于上一财年的2.452亿吨。

但该部门还表示，2014/15财年出口应能达到2.01亿吨，较上一财年增长3.2%。

报告称，7月开始的新财年出口料将小增至2.029亿吨。

但预期有可能不正确，因此值得关注澳洲煤炭出货方面可以获得哪些数据。

Port Waratah Coal Services(PWCS)运营着全球最大煤炭出口港--纽卡斯尔(纽卡素)的三个装货码头中的两个，它们在今年前四个月出口了3,450万吨煤炭，较上年同期下降7%。

不过，这主要是因为强烈风暴导致该港口关闭了近两天，并使部分通往纽卡斯尔的铁路设施关闭，从而令4月出货大幅减少。

如果不管4月数据，从第一季数据来看，PWCS第一季出口实际上较上年同期小幅增加。

总之，目前的情况显示，澳洲动力煤出口稳定，而印尼产量闲置。

这一点从全球最大煤炭生产国、消费国和进口国--中国的海关数据中可见一斑。

今年前四个月，中国煤炭进口下降37.7%至6,902万吨。其中从澳洲的煤炭进口减少了24.8%，而从印尼的进口下滑了48.9%。

假设2015年印尼国内煤炭消费量维持在9,000-9,500万吨不变，则当年出口最多可能减少1亿吨。

**澳洲更有优势**

那么问题是，为什么印尼关停生产，而澳洲却在煤价持续走软的情况下保持生产情况大体不变？

亚洲指标动力煤价格--纽卡斯尔动力煤价格指数在5月29日当周报每吨57.39美元，今年累计下跌11%，还不到2011年1月创下的2008年金融危机后峰值136.30美元的一半。

在需求方面，印尼对中国的出口似乎受到中国治理污染措施的打击，尤其是印尼煤炭大多等级较低。

此外，印尼在税收和资源税等方面的调整实际上也提高了一些生产商的成本。

还有一个可能，就是随着煤炭价格下跌，近年来生产商在开采难度较小的矿脉，以降低单位生产成本。现在许多易开采的煤炭资源可能已经耗尽，这就意味着减产比开采低等级煤矿在节约成本方面更划算。

在澳洲，已经有嘉能可(GLEN.L)和博地能源BTU.N等大型矿商公开发布减产声明。

但小矿厂却似乎不仅止于维持产量，而是弥补大厂造成的缺口，所以整体的产量更加稳固。

来自日本、韩国、台湾等中国以外地方的客户需求不坠，也使他们能够这么做。

而且，澳洲制造商受限于“无条件支付”的铁路和港口合约，因此他们有继续采矿的必要。这些合约可能给每吨成本增加约10美元，视矿场所在地而定。

此类合约的数据不公开，但据信在2011/12年煤价还很火热时的协商之后，许多合约的到期期限还有好几年。

由于昆士兰及新南威尔斯政府已将许多铁路及港口运营商民营化，这些运营商较不愿意调降费用，因为他们也需面对股东质疑，而且也有债务需要偿还。

澳洲矿企在降低成本方面也可能比印尼同业更加成功，由于澳洲矿企在采矿运作和铁路运输方面高度仰赖柴油，燃料价格下滑已让他们享受到更大好处。(完)

(译文审校 艾茂林/王颖/高琦)

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