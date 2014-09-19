热点聚焦：IPO宠儿头一年多表现平庸 阿里巴巴能否逃出怪圈？

路透纽约9月18日 - 如果以史为鉴，错过阿里巴巴首次公开发行(IPO)的投资者，在阿里巴巴登陆纽交所后买入时需要三思而后行。

路透对此前15宗最大规模IPO的分析显示，除了上市首日的大涨之外，多数大型IPO第一年的表现可以称之为惨淡。

周四阿里巴巴的IPO筹资约220亿美元，有机会抢过中国农业银行(601288.SS)史上最大规模IPO的桂冠。

阿里巴巴上调了IPO定价区间，而且显然并非全部有兴趣的投资者都能在IPO认购到股份。阿里巴巴是中国最大电子商务公司，最近一季的净利增长两倍，达到近20亿美元。

因此周五首日上市时，阿里巴巴的股价大涨就不会令人意外了。不过IPO专业人士认为，以后股价恐怕很难保持动能并表现优异。

“我认为未来三年阿里巴巴表现不佳的可能性约为三分之二，”美国佛罗里达大学Gainesville校区的金融学教授Jay Ritter表示。他追踪企业的IPO表现。

过去15宗最大IPO当中，首日交易收盘的一年后，有八支新股录得涨幅，但平均涨幅17%，但这个涨幅主要受到两支个股大涨的拉动：中国工商银行601391.SS和日本NTT Docomo(9437.T)涨幅皆超过100%。整体的表现中值仅为上涨4.1%。

此外，其中有11支个股的表现逊于本国股市，多数落后的涨幅达到两位数。

Ritter称，光是规模巨大这一点，可能就是这些新股的一个障碍。

比方说，如果阿里巴巴定价在预测区间顶端，那么市值可能接近1,700亿美元。股价要翻倍的话，阿里巴巴就得成为纽约证交所的市值第二大企业，仅次于艾克森美孚(Exxon Mobil)，超越强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)。

“所以股价翻几番的机率，要比一个规模较小、历史较短的新股企业有限得多，”Ritter称。

即使是中国工行上市首年的140%涨幅，也远远落后上海股市沪综指.SSEC当时的惊人表现。沪综指当年同期间飙涨207%。

另一风险可能是阿里巴巴专注于消费者市场的定位，以消费者为导向的个股，今年已失去市场青睐。今年在标准普尔500指数10个行业板块中，非必需消费品类股指数.SPLRCD表现最差，该指数涵盖很多美国电商个股，如亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等。

“阿里巴巴已实现净利，所以表现可能好一些，但这些获利可能是周期性的，”资产管理公司Clear Alternatives LLC的执行长Diane Garnick称。“随着顾客消费增加，阿里巴巴将是对消费者最敏感，或对经济最敏感的个股之一。”

**股价翻倍还不够**

上市后头一年录得涨幅的八支超大型新股之中，只有三支涨势跑赢当地股市。日本电信电话(NTT)(9432.T)最为突出，1998年10月上市后，52周涨幅为152%，同期间日经指数.N225涨幅为22%。

澳洲电讯(TLS.AX)在1997年11月上市，头一年上涨85%，澳洲S&P/ASX 200涨幅仅为6.5%。友邦保险(AIA)(1299.HK)在2010年10月上市，头一年上涨4.8%，但仍胜过恒生指数.HSI的下跌近14%。

走势好于大盘的少数新股中，最突出的可能是Visa(V.N)。这家最大的信用卡支付公司在金融危机初期2008年3月上市，头一年仅下跌6.7%，而标准普尔500指数.SPX同期大跌近40%。

全球历年前15大IPO图表：here

在15宗规模最大的IPO中，美国电话电报无线公司

(AT&T无线)上市头一年的表现最差。时运不济的AT&T无线是在2000年4月上市，那时网络泡沫开始破裂还不到一个月。

该公司在纽约证交所代码为AWE，挂牌交易首日飙升超过8%，但股价在随后一年里跳水38%，甚至比标普500指数下挫14.5%的表现还要糟。隶属于美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的AT&T无线，目前已从交易所摘牌。

其他股价明显落后的大公司包括通用汽车(GM.N)，在标普500上涨1.6%期间挫跌37%；还有中国银行(601988.SS)，28%的涨幅远远追不上沪综指107%的飙升脚步。

相对表现最差的个股非Facebook(FB.O)莫属。这只股票不仅在挂牌当天险些破发，接下来一年里股价更是暴跌31.3%，而同期标普500指数强劲扬升29%。

那些钟爱这家全球最大网络社家公司的投资者，耐心坚守终于收获回报。上市一周年后不久，Facebook就站稳脚跟，自此累计飙升逾230%。

围绕IPO投资的那些大肆宣传，足以让部分投资者绕道而行。

“兴奋是投资组合的敌人，”Smead Capital Management研究主管暨资产组合联席经理Tony Scherrer说。该公司管理的资产略少于10亿美元。

“虽说阿里巴巴可能是今天的典范，但总的来说围绕IPO存在很多大肆宣传。而我们希望了解一家公司的长期盈利能力情况。如果一只股票没有公开交易10年左右，我们就感觉没有足够信息来作一个充分的回溯。”(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/艾茂林; 审校 蔡美珍/张荻)

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